Bye bye, beige | Je interieur moet je leven en persoonlijkheid tonen

‘Squash’-fauteuil voor Poltrona Frau, 5.140 euro, nu beschikbaar

2 | Bijzonderste verjaardag

Molteni&C

In 1934 begon Angelo Molteni met een kleine ambachtelijke meubelwerkplaats aan de rand van Parijs. Negentig jaar later is Molteni&C een van de tenoren van het Italiaanse design. En ook een van de oprichters van het Salone del Mobile.

Molteni&C laat het feestje niet ongemerkt voorbijgaan. Er is het boek ‘Molteni Mondo: An Italian Design History’ over het toen, het nu en het later van het designmerk.

De unieke zilveren versie van Gìo Ponti’s ‘D.154.2’-fauteuil maakte Molteni&C speciaal voor het Salone del Mobile.

Op de beurs presenteerde het een zilveren (vanuit sommige oogpunten dan weer gouden) versie van Giò Ponti’s ‘D.154.2’-stoel die hij ontwierp voor Villa Planchart in Caracas. Ponti ontwierp in de jaren 50 het volledige huis voor zijn vrienden Anala en Armando Planchart. Die plek beleeft trouwens een momentum: Saint Laurent geeft een deel van het servies heruit.

Molteni&C heeft sinds 2012 de rechten in handen om objecten uit Ponti’s archief opnieuw op de markt te brengen en die kans grijpt het merk met beide handen. Sinds 2012 gaf Molteni&C al zo’n twintig re-edities uit van Ponti’s ontwerpen en voegt er nog jaarlijks bij. Wat de Italianen met deze bijzondere verjaardagseditie van plan zijn, is nog onduidelijk. Een mooi plekje in het hoofdkwartier, of een publieke thuis in een museum, veilen of verkopen, alles kan. Al zou de stoel zeker niet misstaan op de viering van honderd jaar Molteni&C over tien jaar.

3 | Opvallendste trend

Spiegels

Door de selfiecultuur zijn we niet meer zo bang van ons eigen spiegelbeeld, waardoor mensen minder twijfelen om spiegels op te hangen in huis. Dat zagen we duidelijk op de beurs, waar bijna elk merk spiegels presenteerde.