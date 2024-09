De luchtreiniger | Waarom je (g)een toestel nodig hebt dat ademruimte geeft

Nut

Een luchtje scheppen? Daar gingen we vroeger even voor naar buiten. Tegenwoordig is de buitenlucht in steden bij momenten zo ongezond dat binnenblijven de betere optie is. Met een luchtzuiveraar in huis is dat zeker het geval. Zulke toestellen filteren niet alleen (fijn)stof, maar ook pollen, bacteriën en virussen uit de lucht.