Gentse Atelier Ecru Gallery debuteert op Design Miami

Wat is de stoel van je leven?

‘De aluminium FR04-stoel, in 2022 ontworpen door Arthur Vandergucht, het typevoorbeeld van een bescheiden, hardwerkende West-Vlaming. Je kunt op deze stoel gaan zitten, maar hij is ietwat spartaans. Ook de verhoudingen stroken niet met wat je van een ‘comfortabele stoel’ zou verwachten. Ik zie het meer als een sculpturale geste dan als een meubel: het functionele en het objectmatige overlappen elkaar. Deze stoel vertegenwoordigt goed wat ik toon bij Atelier Ecru Gallery: hedendaags collectible design met een brutalistische en ietwat Belgische insteek.’

Wat houdt je op het puntje van je stoel?

‘Onze deelname aan Design Miami, de designbeurs die parallel met Art Basel / Miami plaatsvindt, is de grootste gebeurtenis in mijn professionele parcours als galeriehouder. Ik hoop dat het mijn doorbraak wordt in de States. Het brengt nervositeit en stoelgeschuifel met zich mee, maar het blijft een ongelofelijke opportuniteit om daar als enige hedendaagse designgalerie uit België te kunnen exposeren.’

‘Ook de recente wereldgebeurtenissen houden me op het puntje van mijn stoel, omdat ze me doen nadenken over de relevantie van wat ik doe. Ik stel me vaak de vraag hoe ik zou kunnen bijspringen waar hulp nodig is. Het is al te gemakkelijk om te zeggen dat je geraakt bent door het nieuws om dan vervolgens op je stoel te blijven zitten en door te gaan met je gewone leventje. Als student pedagogie stond ik geregeld op de barricaden. Tijdens de Dutroux-affaire mobiliseerde ik op school vele mensen voor protesten. Ik wil binnenkort weer meer mijn engagement tonen.’