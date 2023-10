Gentste start-up maakt komaf met saaie lichtschakelaars

De collectie omvat schakelaars en stopcontacten in verschillende afwerkingen, onder meer messing, koper, nikkel en brons. ‘Binnenkort volgt nog porselein. En we doen onderzoek naar alternatieve duurzame materialen’, zegt Van Den Broecke. ‘Het schakelmateriaal is met de hand afgewerkt, geschuurd of gepatineerd, van glossy tot mat en zelfs ruw. Dat geeft het een uniek touché. De tactiliteit van onze producten is heel belangrijk, omdat je ze nu eenmaal heel vaak aanraakt.’

Discrete halo

Voor de mechaniek van het binnenwerk en de internationale regulering kan het team van Kallis volledig steunen op Niko’s knowhow. Maar qua design en positionering zijn ze helemaal anders dan het Sint-Niklase moederbedrijf. In hun niche is Kallis eerder een concurrent van Basalte en Meljac, dan bijvoorbeeld van de Duitse retroschakelaars van Berker of het Franse Art d’Arnould, het premiummerk van Legrand.

Anders dan de concurrentie is de ‘tactiele feedback’ van de schakelaars. Komt je hand dichter bij de knop, dan gaat een led heel subtiel oplichten aan de achterkant. Gebruik je hem effectief, dan blijft die ‘halo’ discreet branden. ‘De schakelaar laat dus discreet weten dat hij actief is’, zegt Van Den Broecke. ‘We weten uit onderzoek dat mensen weer verlangen naar echte knoppen. Ze raken de touchscreens beu. Je merkt het ook in de nieuwe generatie elektrische wagens: in plaats van schermen is er weer meer fysieke bediening. Mensen willen weer voelen dat ze iets in handen hebben.’

Drie op een rij

Bij Maison Kallis draait alles om luxueuze tactiliteit én gebruiksgemak. ‘In luxevilla’s worden soms ingewikkelde schakelaars of domoticaschermen geïnstalleerd, die acht tot twaalf functies bedienen met kleine knoppen. Je zit op van alles te drukken vooraleer dat ding doet wat je wil. Onze schakelaar heeft twee drukpunten. Heb je meer functies te bedienen, dan plaats je gewoon verschillende schakelaars op een rij. We adviseren tot drie stuks naast elkaar.’

Elegante oplossing, maar dat maakt het natuurlijk wel duur. ‘In high-end woningen is schakelmateriaal één procent van het bouwbudget. Vergeleken met verlichting is dat verwaarloosbaar’, aldus Van Den Broecke.

Maison Kallis heeft schakelaars waarmee je in principe alles kunt bedienen, van lampen tot ventilatie, van zonne­wering tot dimmers. ‘Maar als architecten voor een specifiek project bijvoorbeeld graag een temperatuursensor in een schakelaar willen integreren, dan werken we dat samen uit. Wij kunnen op maat ontwikkelen’, zegt Van Den Broecke. ‘We richten ons sowieso op architecten en interieurontwerpers, niet op installateurs of elektriciens. Als zij een schakelaar in rode velours willen, dan kunnen we dat realiseren. Customizen kan in principe in elke RAL-kleur. Zo kan Kallis-schakelmateriaal perfect aansluiten bij hun architectuur of interieurontwerp. Vooral in Frankrijk krijgen we nu al de vraag naar uitvoeringen in exclusieve materialen.’

Artificiële intelligentie

Ook al is Maison Kallis nog een prille start-up, toch liggen de ambities internationaal, want in België is de markt te klein voor zo’n high-end product. Het nieuwe merk heeft voorlopig geen showroom, het hoofdkwartier is een appartement vlak bij Gent Zuid. Daar zit zowel de marketing, R&D als een deel van de productie en packaging. Drie mensen zijn er bezig met de marktintroductie, die nu pas op snelheid komt.

Al is de vraag: is een nieuw premium schakelmerk nog wel nodig in deze tijden van slimme sensoren en artificiële intelligentie in huis, die veel functies automatiseren? Investeer je niet beter daarin? ‘Dat gaat voorbij aan het fysieke contact met een schakelaar of stopcontact. Je woning manueel bedienen is de meest intuïtieve manier van interactie. Het zit in ons DNA. De komende twintig jaar zie ik schakelaars nog niet meteen verdwijnen.’