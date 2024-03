Interieurarchitecten openen steeds vaker eigen webshop

2 | Architect meets antiquair

Wie? Charles Leonet en Ngoc Hoang dragen een dubbele pet: de Brusselse architecten zijn ook actief als designantiquairs. Ze sourcen vintage meubilair en kunstwerken met een duidelijke architecturale insteek. ‘Vaak zijn de meubels die we aanbieden ontworpen door architecten voor specifieke projecten’, aldus Hoang. Nu zijn in de galerie onder meer stukken van Robert Mallet-Stevens, Gae Aulenti, Hans-Agne Jakobsson, Pierre Chapo, Christophe Gevers, Arne Jacobsen en Léon Stynen te zien.

‘We exposeren de stukken in de galerieruimte van onze ontwerpstudio in Vorst. Maar we nemen ook deel aan beurzen, hebben een pop-upgalerie in Knokke en een verkooppunt in de Brusselse Marollen. En we sourcen op aanvraag ook specifieke stukken voor projecten van (interieur)architecten als Nathalie Deboel of François Marcq.’

Charles Leonet en Ngoc Hoang exposeren hun vintage meubilair in hun galerieruimte in Vorst. Ze hebben ook een pop-upgalerie in Knokke en een verkooppunt in de Marollen. © Leonet&Hoang

Wat? ‘Architecten beperken zich vaak tot de ruwbouw of de volumes, ze regisseren de complete aankleding niet. En antiquairs verkopen vaak losse stukken, zonder het totaalplaatje in hun achterhoofd. Wij combineren het beste van beide werelden’, zegt Hoang.

De combinatie ‘architect en antiquair’ werkt, naar eigen zeggen, als communicerende vaten. ‘We verkopen soms meubelen aan klanten voor wie we later een volledig architectuurproject mogen verzorgen. En mensen met wie we bouwden, blijven vaak klant van de galerie, omdat ze willen dat elk toekomstig meubel ook past in hun interieur’, aldus Leonet.

Leonet en Hoang restaureren ook zelf elk stuk dat door hun handen passeert. ‘De artisanale touch is belangrijk in elk stuk dat we verkopen of elk project dat we doen.’

De collage ‘Los Roques’ van Charlotte Culot is een kleurrijk abstract en architecturaal landschap, 16.500 euro. © Leonet&Hoang

Onze coup de coeur? De collage ‘Los Roques’ van Charlotte Culot, de dochter van keramist Pierre Culot. Een kleurrijk abstract landschap met volumes die inderdaad heel architecturaal aandoen. Te koop voor 16.500 euro.

3 | Oog in oog met KO

Wie? De naam verklapt het al een beetje: L’Œil de KO is een project van Studio KO, opgericht door Karl Fournier en Olivier Marty. Je kent die interieurarchitecten onder meer van het YSL Museum in Marrakech.

‘We verzamelen al heel ons leven bijzondere spullen die ons op de een of andere manier raken’, zegt Fournier. ‘Die coups de coeur hielden we zelf of deelden we met onze klanten. We lanceerden L’Œil de KO in het voorjaar van 2023 omdat we die geliefde objecten met de rest van de wereld wilden delen. Daarom vind je hier niet alleen dure spullen, maar evengoed betaalbare objecten. Want schoonheid mag niet voorbehouden zijn aan een elite.’

Het servies is een collab met het Belgische keramiekatelier Pierre Culot. © Vincent Touseau

Wat? Op de digitale galerie L’Œil de KO vind je vooral kleine objecten, zoals vazen, servies en bestek, maar ook sculpturen en kunstwerken. Een deel van het aanbod zijn samenwerkingen van de galerie met artisans die speciaal voor hen een kleine reeks produceren. Zo verkopen ze nu een servies in samenwerking met het Belgische keramiekatelier Pierre Culot, met textielatelier Safre en smid Zoé Mohm.

‘Voor ons is echte luxe geen peperduur object, gemaakt in duizend exemplaren. Wel een handgemaakt uniek voorwerp’, aldus Fournier. ‘Veel spullen legden al een hele weg af, van een atelier naar een appartement, soms via de krochten van een garage of een verhuisdoos. Wij houden van elk object op de site. We zien er schoonheid in en willen het daarom in de spotlights zetten. De spullen leiden hun eigen leven. Wie wil, kan daar even deel van uitmaken.’

Onze favoriet is het messing bestek van de Portugees Sebastião Lobo, zoals dit saladecouvert, 320 euro. © OKO

Onze coup de coeur? Het messing bestek van de Portugees Sebastião Lobo met wiebelige handvaten, zoals dit saladecouvert, 320 euro.

4 | Lampen met grain

Wie? Grain Design, opgericht in 2016, is de Knokse creative studio van Sander Bullynck en Nick De Moor. Behalve residentiële projecten en kantoren richten ze ook heel wat horeca­zaken in, zoals de restaurants Cuines 33, Dunas, Au Bain Marie, Cella en Colette-De Vijvers. Zopas lanceerden ze Grain Collection, een aparte sectie op hun website met uitsluitend vintage lampen.

Grain Design, opgericht in 2016, is de Knokse creative studio van Sander Bullynck en Nick De Moor. © Alexander Popelie

Wat? ‘Op de site hebben we minder bekende Scandinavische stukken, zoals van Hans-Agne Jakobsson. Maar ook af en toe ongewone Italiaanse en zelfs Japanse lampen. Meubilair verkopen we niet. En re-edities van vintage lampen ook niet’, zegt Bullynck.

‘Als bureau besteden we altijd veel aandacht aan het verlichtingsplan. Met de juiste vintage stukken kun je een project echt af maken. In hedendaagse verlichting vinden we soms onze gading niet, omdat die er te perfect uitziet. Wij houden net van dat patine, die ‘grain’.’ Wie geen klant is bij Grain, kan ook een lamp aankopen via het verlichtingsplatform. Maar een showroom waar alles te zien is, heeft het duo niet. ‘Grain Collection is en blijft een nevenproject. Een uit de hand gelopen hobby die onze twee passies verenigt: vintage en verlichting.’

De tafellamp van Kai Ruokonen is een beauty van 9.500 euro. © Caroline Delwiche

Onze coup de coeur? De ‘5066’-tafellamp van Paavo Tynell, een zeldzaam model dat meer dan 16.000 euro kost. Al worden we ook hebberig van de tafellamp van Kai Ruokonen, een beauty van 9.500 euro. ‘Al hebben we ook al lampen vanaf 800 euro’, garandeert Bullynck.

5 | Æsthetisch verantwoord

Wie? Æ Studio is de Schotense inte­rieurstudio van Arno Broeckhoven en Ellen Van Laer. Ze realiseren vooral privéwoningen, maar ontwierpen ook de boetieks van Café Costume. In januari richtten ze een platform op met hun coups de coeur.

‘Voor onze interieurprojecten zoeken we continu naar unieke stukken en decoratieve items. Er passeert dan zoveel moois op onze radar, dat we af en toe losse stukken aankopen voor onszelf. Niet per se met een klant in ons achterhoofd, maar gewoon omdat ze onze smaak goed weergeven’, zegt Broeckhoven. ‘Niet verwonderlijk dat sommige stukken eerst in onze living belanden.’

Æ Studio is de Schotense inte­rieurstudio van Arno Broeckhoven en Ellen Van Laer.

Wat? In hun showroom in Schoten staat het overgrote deel van de vintage meubelen, lampen, keramiek en decoratieve objecten. Maar een selectie vind je ook via hun onlineplatform.

In de showroom van Broeckhoven en Van Laer in Schoten staat het overgrote deel van de vintage meubelen, lampen, keramiek en decoratieve objecten, zoals deze anonieme koloniale armstoel in teak, 750 euro. © Æ Studio

Onze coup de coeur? De anonieme koloniale armstoel in teak, 750 euro.