Juwelenmerk Wouters & Hendrix komt met collectie tafelgoed, ofte ‘home jewellery’

Voor wie het zich afvraagt: Lien is de zus van schilder Ben Sledsens. ‘We hebben het creatieve talent van onze grootvaders geërfd. De ene was kunstenaar en architect, de andere decorateur. Onze ouders zijn juristen, maar namen ons vaak mee naar musea en stimuleerden onze creatieve ambities.’

Terug naar de collectie. Dé eyecatcher is een grote porseleinen schaal in de vorm van een mosselschelp, die ook beschikbaar is in kleinere formaten en zowel in zwart als wit. Het is ook de naamgever van de collectie: ‘Les Objets Mouleversants’, een woordspeling op het surrealistische begrip ‘l’objet bouleversant’ en natuurlijk een knipoog naar kunstenaar Marcel Broodthaers en zijn fameuze mosselpot. De schaal heet dan ook ‘Marcel’.

Alle objecten in de collectie zijn vernoemd naar surrealistische kunstenaars. Zo is de mondgeblazen glazen karaf met trompe-l’oeilhand vernoemd naar Edward James, de parelmoeren flessenstops met bronzen ornamenten naar Meret Oppenheim en Leonora Carrington.

Midden | Meret Oppenheim en Leonora Carrington geven hun naam aan de parelmoeren flessenstops. Rechts | Een grote porseleinen schaal, in de vorm van een mosselschelp en vernoemd naar kunstenaar Marcel Broodthaers, is het pièce de résistance van de collectie.

Over goud, zilver en (half)edelstenen moet je Wouters & Hendrix niks meer leren. Nog altijd maken ze alle juwelen in hun eigen atelier in Berchem, een voormalige loods van Elixir d’Anvers. Van de vijftig personeelsleden zijn er tien goudsmeden die jaarlijks zo’n 20.000 juwelen maken. Maar glas, keramiek en porselein zijn een ander paar armbanden. Daarom riepen ze de hulp in van een ervaren partner: Serax. Dat designmerk neemt de productie én distributie voor zijn rekening. Da’s niet mis, want Serax bokst met honderden verkooppunten wereldwijd en tientallen miljoenen omzet een klasse hoger dan Wouters & Hendrix.

Serax-oprichter Axel Van Den Bossche: ‘Toen Wouters & Hendrix bij mij aanklopte met het idee voor een homecollectie, had ik daar wel oren naar. Ik vroeg wel om geen borden of servies te maken, maar te focussen op alles wat eromheen gebeurt.’ Met Serax aan boord is de kans groot dat de Wouters & Hendrix-stukken binnenkort in restaurants of cafés opduiken, want dertig procent van Serax’ omzet komt uit horeca. Sledsens: ‘Na anderhalf jaar intensief ontwerpen en ontwikkelen is het spannend om te zien waar de objecten zullen belanden. In een restaurant zou geweldig zijn. Ik heb onze mosselsleutelhanger al zien hangen aan de deur van restaurant Misera, dus wie weet.’

‘De connectie tussen juwelen en tableware is niet hip, maar wel historisch. Het zijn objecten die je kunt doorgeven van generatie op generatie’, pleit Lien Sledsens. © Wouter Maeckelberghe

Hip of historisch

Wouters & Hendrix is niet het enige juwelenmerk dat ook onze tafel wil veroveren. Het lijkt in de lucht te hangen. In juli kwam het Londense it-merk Alighieri op de proppen met kandelaars, flesopeners en bestek. Bibi van der Velden, een Amsterdamse die opgroeide in New York, lanceerde eind maart een serviescollectie met borden en theekommen, samen met keramiste Anouk Kramer. Ook de Deense Charlotte Lynggaard bracht een tafelcollectie uit, met onder meer servetringen, tafelkleden en dienbladen, te koop via het Zweedse designmerk Svenskt Tenn. Dover Street Market verkoopt zilveren lepels, ontworpen door de Frans-Britse Gala Colivet Dennison, bekend om haar sculpturale juwelen. En op de Alcova-expo tijdens het Salone del Mobile in april in Milaan spotten we barok verguld bestek, een melkkannetje en een zoutkom van de Deense goudsmid en sieraadontwerper Orit Elhanati.

Vanwaar die plotse hype, vragen we ons af? ‘De connectie tussen juwelen en tableware is niet hip, maar wel historisch’, pleit Sledsens. ‘Er zijn talloze voorbeelden uit het verleden, zoals de Fransman Jean Deprés. En ik ontdekte nog veel meer toen ik als voorbereiding op deze collectie research deed in de archieven van het Victoria and Albert Museum in Londen. Niet zo verwonderlijk, want er zijn veel parallellen tussen tableware en juwelen. Het zijn objecten waar verhalen aan kleven en die je kunt doorgeven van generatie op generatie. In mijn kast staan bijvoorbeeld spullen die mijn oma kreeg als trouwcadeau. Bovendien kun je zowel juwelen als tafelobjecten gebruiken om je persoonlijkheid uit te drukken. Een juweel maakt je outfit compleet, onze collectie zorgt voor een mooi gedekte tafel.’

Vragen wij ons nog af: is dit een eenmalige uitstap of het begin van iets groters? Spreidt Wouters & Hendrix met een breder gamma de risico’s in economisch onzekere tijden? Hangen ze binnenkort hun soldeerbout aan de haak en worden ze een decospeler? Sledsens: ‘Home jewellery wordt een derde poot naast de zilver- en de goudcollectie. Samen vormen ze één coherente wereld. Ik ben al volop bezig met de tweede collectie en zelfs met de derde.’ Hoe die eruit zullen zien? Daarover wil ze nog niks kwijt. Wij laten ons graag verrassen.

Het is geen eenmalige collectie, zegt Lien Sledsens: ‘Ik ben al volop bezig met de tweede collectie en zelfs met de derde.’ © Wouter Maeckelberghe