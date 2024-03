Kijk binnen in een uniek appartement vol design in Parijs

Het lijkt evident dat de metalen see-through­kast van Johan Viladrich een van die overblijvers zal zijn. Het is een mooi ‘kijkstuk’ in de eetkamer, dat toch licht doorlaat naar het aanpalende salon. ‘Het pièce unique-screen in aluminium en brons is op bestelling ontworpen door Johan voor ons appartement. We houden er zo van dat we het zullen demonteren en opnieuw installeren op onze nieuwe stek’, zegt De Furia. ‘Johan is trouwens ook enkele nieuwe stukken aan het ontwerpen voor ons toekomstige appartement. Als we een klik voelen, geven we ontwerpers graag het vertrouwen om hun ding te doen.’

De leefruimte met een eettafel van Ferm Living, stoelen van Supaform, een transparante bank van Laurids Gallée en de smeltende discobal ‘Quelle Fête’ van Rotganzen.

Memphis and beyond

Veel tijd voor een uitgebreide hometoer heeft De Furia niet: hij vertrekt straks naar Londen, waar hij vijftien dagen per maand werkt. Als we snel rondkijken in zijn appartement, zien we niet meteen een rode draad doorheen het hedendaags design waarmee hij zich omringt. ‘Onbewust grijpen we terug naar de vormentaal van de Italiaanse Memphisbeweging’, zegt hij. ‘Het eerste designstuk dat we kochten, vóór we dit appartement hadden, was een ‘Carlton’-roomdivider van Ettore Sottsass voor Memphis. Een van de enige historische stukken van de collectie, die voor de rest zeer hedendaags is.’

‘We houden ook heel erg van kleur, dat zie je wel. Maar we zijn ook aangetrokken tot grafische vormen. En we tonen belangstelling voor designers die research doen naar vernieuwende materialen. Zoals de Oostenrijkse ontwerper Laurids Gallée, van wie we enkele stukken hebben in transparant kunsthars. We kopen vooral stukken van ontwerpers van onze generatie. Maar dat is geen rationeel proces, want we beslissen vooral intuïtief. Een vastomlijnd jaarbudget hebben we ook niet, maar we kunnen zeker ook niet eindeloos spenderen. De collectie groeit in functie van onze coups de coeur: we moeten een klik voelen met een ontwerper of designstuk. Functionaliteit is wel degelijk een selectiecriterium. We kopen doorgaans design dat je dagelijks kunt gebruiken. Maar de jongste tijd hebben we ook geïnvesteerd in conceptuele of decoratieve stukken. De collectie wordt wat diverser.’

Een hoekje in de slaapkamer met een ‘Metropolis’-bureau plus kruk van Laurids Gallée, een ‘Rotonda’-lamp van Adrían Cruz Elements en de vaas ‘Duplex’ van Rémi Brac.

Instagramontdekkingen

De meeste ontdekkingen doet De Furia naar eigen zeggen op Instagram. ‘Niet op TikTok, want daar zit ik niet op. Via Instagram kun je designers ontdekken en rechtstreeks in contact met ze komen om stukken aan te kopen. Tenzij ze natuurlijk met een gevestigde galerie samenwerken, dan gaan we uiteraard via de officiële weg. We hebben een paar fetisjgaleries die we op de voet volgen, zoals Objects With Narratives in Brussel en St Vincents in Antwerpen. Ook al is Instagram de perfecte vitrine voor talent, toch geloof ik nog in de rol van zulke galeries. Zolang ze zichzelf blijven vernieuwen en de moeite doen om collectible design op een verfrissende manier te presenteren, ook op beurzen.’

Enkele van die beurzen waar De Furia graag naartoe gaat, zijn PAD Paris en Design Miami/Basel. Maar ook Collectible in Brussel staat consequent op zijn to-dolijst. Op de jongste editie kocht hij onder meer een lamp van Laurids Gallée, zijn eerste in kunsthars. ‘We leerden er ook designers kennen met wie we nu samen aan specifieke opdrachten werken.’

Op Collectible ontmoette De Furia ook medeoprichtster Liv Vaisberg, die hem voorstelde om nauwer betrokken te zijn bij de beurs. ‘Toen ze me vroeg om deel uit te maken van de jury van de Curated-sectie heb ik niet getwijfeld. Veel van de inzendingen voor het thema ‘A Public Display of Affection’ waren radicaal experimenteel. In die sectie van de beurs zul je trouwens een stuk van Solène Bonnet zien, dat eigenlijk voor ons toekomstige appartement bestemd is: ‘Nesso’, een organisch spiegeltafeltje dat ze oorspronkelijk als nachttafel voor ons bedacht.’

Links een optisch kunstwerk van Gioele Amaro, de Italiaanse artiest die voor Valentino de Opera van Parijs ‘wrapte’. Rechts ‘Dichroic’ van kunstenaar Thomas Devaux.

Donut aan de schouw

Het is niet dat De Furia zich uitsluitend omringt met pièce unique-collectible design. We zien in zijn appartement ook ‘normaal’ industrieel design van Ferm Living en Bolia, maar ook van kleinere Franse ‘maisons d’édition’ zoals Petite Friture of Moustache. Zijn eerste hedendaagse designaankoop hoort ook thuis in die ‘industriële’ categorie: de donutvormige spiegel van Oskar Zięta, die door zijn bolle randen de leefruimte heerlijk vervormt. De spiegel is naar eigen zeggen een speelse referentie aan de klassieke spiegels die je boven schouwen ziet in typische Parijse appartementen.

Van een jonge kerel die in de financiële sector werkt, kun je misschien wel vermoeden dat ‘meerwaarde creëren met zijn hedendaagse collectie’ een doel op zich is. Of is dat te kort door de designbocht? ‘Ik zie eerlijk gezegd weinig parallellen tussen mijn job en mijn verzamelpassie’, zegt hij. ‘Je denkt misschien dat mijn beroep heel analytisch en mathematisch is, maar er schuilt ook veel creativiteit in. Net als de designwereld is ook onze sectie enorm in beweging. Veel meer dan je zou denken. We moeten onszelf continu heruitvinden. De collectie is voor mij ook een manier om los te komen van mijn job, die veel van mij vergt. Het is een ontsnapping naar een andere wereld.’ En binnenkort naar een ander appartement.