Onze must-sees op designbeurs PAD in Parijs

Op 3 april opent de designbeurs PAD in de Tuileries in Parijs. Wij lijstten enkele must-see standhouders op.

Aanstaande woensdag, 3 april, opent PAD in de Tuileries in Parijs. Een beurs met 20ste- en 21ste-eeuws design. Onder de 75 standhouders ontdek je onder meer Æquō, een galerie voor hedendaags design uit India. Die toont een kast van de Braziliaan Humberto Campana. De Atuxuá-kast is een ode aan inheemse Braziliaanse maskers.

Atuxuá, de kast die Humberto Campana zal tonen in Parijs.

Een debutant op de beurs is het Parijse Theoreme Edi­tions, dat vooral de jonge generatie designers op de kaart wil zetten.

Theoreme Editions verkoopt een luchter van SCMP en een tafel van Adrien Messié. © Mickael Llorca

PAD was in 1998 een van de eerste designbeurzen en intussen een van de vele. In de strijd om een stuk van de koek lanceren veel beurzen buitenlandse edities. Zo heeft PAD al jaren een Londense tegenhanger. Design Miami heeft een editie in Bazel en organiseerde onlangs een editie in Parijs en Los Angeles. Het Milanese Alcova reisde dan weer naar Miami.