Van een wereldberoemde designer over een nieuw lezingenfestival tot mindfulness: dit zijn onze must-visits tijdens Brussels Design September 2023.

Deze maand is het opnieuw Design September: Brussel staat helemaal in het teken van alles wat met interieur te maken heeft. Wij tippen alvast ‘Renewal’ (nog het hele weekend), een parcours langs studio’s die tonen hoe design je helpt bij een bewuste levensstijl: van een circulaire economie tot mindfulness of een betere connectie met de natuur. Onder meer het collectief Onbetaalbaar neemt daaraan deel.

Het collectief Onbetaalbaar neemt deel aan ‘Renewal’, een parcours langs studio’s die tonen hoe design je helpt bij een bewuste levensstijl. © Design Museum Gent

We kijken ook uit naar het nieuwe lezingenfestival ‘Celles qui font design’ (van 19 september tot 27 oktober), over vrouwen in de designwereld.

De ‘Contemporary Design Market’ heet voortaan ‘For The Now’ en smelt samen met de vintagebeurs ‘Brussels Design Market’: op 23 en 24 september. Samen goed voor 150 vintagedealers en 40 hedendaagse ontwerpers.