Opruimgoeroe Marie Kondo gaat in zee met Antwerpse start-up Stolp

Maar hoe bereik je als Belgische starter een wereldberoemde Japanse goeroe die maar zelden haar telefoon opneemt? Yee pakte het meteen serieus aan en maakte enkele customized designsamples met het logo van KonMari. KonMari verwijst naar haar opruimmethode – ‘Maakt het mij gelukkig wanneer ik dit voorwerp vasthoud?’ – én naar de naam van het consultancybedrijf en de webshop van Marie Kondo. Die stalen werden naar Los Angeles gestuurd, waar Kondo’s hoofdkwartier is. En enkele maanden later kreeg Yee het nieuws dat Kondo met Stolp in zee wilde gaan. ‘Marie gebruikt de Stolp dagelijks’, vertelt Yee trots.

‘Ik ben afgelopen januari naar Tokio gereisd om de campagne te shooten.’ Yee toont een foto met Kondo. ‘Ik ben de Dutch Giant naast haar.’ Hij toont ook de exclusieve Stolp. ‘Haar logo staat aan de binnenkant geprint, is verkrijgbaar in de kleuren beige en sand – wat niet hetzelfde is. En er zit een handgeschreven bedankbriefje van Marie bij. Het blijft een designobject, dus we hebben niet gekozen voor grote opvallende logo’s.’

In mei gaat de verkoop van de Marie Kondo-Stolp van start. ‘We beginnen met vierduizend stuks, om de markt te verkennen. Onze doelgroep? Suburban moms en LinkedIn dads.’

Pre-ordering is al mogelijk op de Stolp-site, vanaf de lancering op 20 mei volgt Kondo’s webshop KonMari. De deal met Kondo betekent ook meteen voet aan de grond op de Amerikaanse en Aziatische markt voor Yee. ‘We werken daarvoor samen met twee grote retailers. Momenteel zijn we aan het onderhandelen met het luxewarenhuis Saks Fifth Avenue en The Container Store.’

Ondernemer Julien Yee (Stolp) op de foto met Marie Kondo. ‘Ik ben de Dutch Giant naast haar.’

Sigarettenautomaat

De weg naar het Stolp-eindproduct was een bochtig parcours. De handelsingenieur gaf er eind 2018 zijn prestigieuze job als mergers and acquisitions analyst bij ING voor op. Daarvoor werkte hij bij enkele private banken in Parijs, Zürich en Londen. ‘Mijn beide ouders zijn advocaat en hebben altijd in private equity gewerkt. Ik volgde hun voorbeeld en begon mijn carrière in de financiële wereld. Ik wilde in jonge bedrijven investeren, maar dan als finance guy. Ik werkte lange dagen op kantoor en was een klassieke yup met een druk sociaal leven die altijd bereikbaar wilde zijn. Mijn schermtijd bedroeg zo’n vijf uur per dag.’

Het begon met een avondje stappen in Gent, toen de smartphones van Yee en medeoprichter en vriend Matthias Vanhoutteghem zonder batterij vielen. ‘Voor mij als nomofoob (iemand met een grote angst om niet continu bereikbaar te zijn via een mobiele telefoon, n.v.d.r.) was dat verschrikkelijk. Ik was in een stad die ik niet goed kende en kon niet terugvallen op mijn vertrouwde smartphone. Ik wilde dat niemand nog die stress van onbereikbaarheid moest meemaken. We brainstormden en bedachten een verzamelpunt om smartphones op te laden.’

Maar dat was geen vernieuwend idee. ‘De volgende dag kwamen we tot de conclusie dat we een sigarettenautomaat hadden ontwikkeld om onze smartphone­verslaving te voeden. Terwijl we eigenlijk onze sociale contacten moeten rechargen. Gesprekken nieuw leven inblazen is veel belangrijker dan onze telefoon’, vertelt Yee.

Yee en Vanhoutteghem gooiden daarna hun idee om: het duo ontwikkelde een verzamelpunt voor smartphones in vergaderlokalen. ‘Hoe vaak verlies je je focus niet tijdens een urenlange meeting omdat je wordt afgeleid door je smartphone? Ongefocuste meetings zijn ook inefficiënte meetings.’ De Juce Arena was het antwoord: een slim laadstation voor vergaderzalen dat gsm-signalen blokkeert tijdens een meeting. ‘Ook het ritueel van alle collega’s die hun smartphone wegstoppen voor de meeting is belangrijk. Iedereen heeft dezelfde focus, waardoor er sneller wordt gewerkt.’

De Stolp moest niet alleen compact zijn, maar ook mooi ogen. ‘Bijna zoals een kunstobject voor in je interieur. Ik zie het als een glazen stolp met allemaal gsm’s onder’, aldus Julien Yee.

Slapeloze nachten

Hoe simpel het idee lijkt, zo moeilijk was de uitwerking. ‘Hardware is gewoon fucking hard werken’, vertelt Yee. ‘Het was allemaal zeer ingewikkeld: de productontwikkeling, het technische aspect, maar ook de installatie. We hebben onze lancering met zes maanden moeten uitstellen, omdat de deadlines niet haalbaar waren.’

‘Eind 2019 besliste mijn medeoprichter om de pauzeknop in te drukken. Een jaar eerder had ook hij de keuze gemaakt om zijn vaste job als architect op te geven en volledig voor de start-up te gaan.’ De carrièreswitch was niet evident, vertelt Yee. ‘We begonnen de vertragingen van de lancering te persoonlijk te nemen. Ook raakte ons geld op, wat hem slapeloze nachten bezorgde. Ik ging alleen voort. Ik heb in januari en februari van 2020 zelf 120 toestellen in elkaar gestoken en geïnstalleerd bij bedrijven. Maar op 18 maart 2020 was er de eerste lockdown en gingen alle kantoren en meetingrooms op slot. Alles bleek voor niets te zijn.’

Hoe moest het nu verder? Yee gaf niet op. ‘Er zit een soort van gedreven koppigheid in mij. Ik ben teruggekeerd naar ons oorspronkelijke doel: ‘Out of sight is out of mind.’ En heb dat vertaald naar een gezinssituatie. De box moest dus compacter, maar ook mooier. Bijna zoals een kunstobject voor in je interieur. Ik zie het als een glazen stolp met allemaal gsm’s onder. Mensen confronteren met hun verslaving die tijdens de lockdowns alleen maar groter was geworden.’

‘In mei 2020 is Stolp ontstaan, in de zomer hebben we het design uitgewerkt en online een fabrikant in China gezocht, en op 1 oktober hebben we via het crowdfundingplatform Kickstarter tweeduizend stuks in voorverkoop verkocht. We beloofden onze klanten om hun Stolp voor kerstavond te leveren. Omdat Bpost die leveringsdatum niet kon garanderen, heb ik met tien vrienden zelf een koerierdienst opgezet. Zo hebben we, net op tijd voor Kerst, alle tweeduizend exemplaren kunnen afleveren.’

Wereld vergaan?

Tijd voor de ultieme test. Ik nodig op zondagavond enkele vrienden uit voor een etentje. Bij het aperitief haal ik de saliegroene Stolp boven en vertel over het experiment van de avond. Iedereen is meteen enthousiast en legt – na een laatste blik of er zeker geen belangrijk berichtje is binnengekomen – zijn smartphone onder de Stolp. De gesprekken én de wijn vloeien. Er is aandacht voor elkaar en niet voor de smartphone.

Aan het einde van de avond gaat onze ‘doos van Pandora’ opnieuw open. Wat blijkt? De wereld is niet vergaan. Alleen een whatsappberichtje van mama om te vragen hoe het weekend was.