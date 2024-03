Trends in design | Nieuwe must-haves in verlichting en meer

1 | Spotlight op Stynen

To light

De architect ontwierp de wandlamp met lange arm in 1953 speciaal voor het Kursaal in Oostende. Behalve het originele ontwerp maakt Dark ook huiselijker varianten in een kleiner formaat of met een kortere arm. Er is ook een hanglamp. Dat alles in overleg met Stynens kleindochter Tania Wolski.