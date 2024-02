Trendspotting | Keukeneiland met geïntegreerde zitbank

Interieurarchitect Niels Maier: ‘De zitbank leent zich ook voor andere functies dan tafelen. Je kunt perfect de hele dag in deze keuken doorbrengen.’ © Cafeine

3 | Cosy Corner

Bijna tien jaar werkte Valérie Chomarat voor de Britse top­architect John Pawson, tot ze haar eigen kantoor oprichtte in Zwitserland en Parijs. Ze richt residentiële projecten en luxejachten in en was ook al artistiek directeur van Hermès. Ze ontwierp een collectie kandelaars voor het Belgische label When Objects Work én deze keuken in een klassieke negentiende-eeuwse villa aan het Meer van Genève.

Typisch voor Chomarat is dat ze altijd met nobele materialen werkt, aangepast aan de natuur en de omgeving. Qua ontwerp doet dit keukeneiland in notelaar met bankje in boucléstof meteen denken aan een ‘cosy corner’: een typische art-decozitbank met houten ombouw. De afgeronde ontbijtbank is georiënteerd naar dé protagonist van dit project: het Meer van Genève.

Qua ontwerp doet dit keukeneiland in notelaar met bankje in boucléstof meteen denken aan een ‘cosy corner’: een typische art-decozitbank met houten ombouw. © Vincent Leroux

4 | Zachtjesaan ontbijten

Voor een jong koppel in Lier ontwierp het designteam van het West-Vlaamse Obumex letterlijk een ‘leefkeuken’: een uitnodigende plek die hen – bij wijze van spreken – doet vergeten dat ze ook een living hebben.

‘De keuken is het kloppende hart van deze nieuwbouwwoning. Alles is voorzien om er gezellige momenten te beleven. Vandaar de ingebouwde zitbank en de open haard’, zegt Thomas Ostyn, CEO van Obumex. ‘Voor de bewoners is het ontbijt heilig: het is het enige moment van de dag waarop ze samen met hun dochter rond de tafel kunnen zitten. ‘s Avonds lukt dat meestal niet, omdat ze beiden lang doorwerken.’

De keuken moest ook aangepast zijn om hun vrienden te kunnen verwelkomen in stijl. Je kunt hier vlot met acht man aanschuiven. ‘De inspiratie voor dit interieur kwam uit Parijs. Vandaar het expressieve ‘breccia viola’-marmer, dat we met een schuurtechniek zachte rondingen hebben gegeven.’

De keuken is het kloppende hart van deze nieuwbouwwoning. Het ‘breccia viola’-marmer kreeg zachte rondingen. © Stéphanie Mathias

5 | Neervlijen en koken

Wie Katia Gobert, een Latemse businessconsultant in de modesector, persoonlijk kent, weet dat ze een vrouw is met een uitgesproken mening. Toen ze de Brusselse architect Arthur Donck vroeg om haar keuken te renoveren, resulteerde dat uiteindelijk in de complete verbouwing van haar woning.

‘Ze wilde kunnen rondreizen in haar huis’, zegt Donck, die de keuken ontwierp in samenwerking met Obumex. ‘Ze kan bijvoorbeeld werken in haar living, eetplaats, keuken of bureau. En ze houdt ervan om zich neer te vlijen. Katia wilde plekken waar ze even kan gaan liggen om te rusten of een boek te lezen. Vandaar die ingemaakte bank, die opgevat is als een zithoek met zicht op de tuin. Niet als eethoek, want die is al elders voorzien in de keuken.’

‘Omdat de keuken een grote vierkante ruimte was, moesten we er een sterk sculpturaal element in plaatsen. Iets genereus, dat toch niet te massief oogt. Ik wilde van de keuken ook geen doorloopplek maken, wel een plaats om te vertragen en te landen. En dat is gelukt’, zegt Donck.

Gobert wilde plekken waar ze even kan gaan liggen om te rusten of een boek te lezen. Vandaar die ingemaakte bank, die opgevat is als een zithoek met zicht op de tuin. © Cafeine

6 | Geen passe-partoutoplossing

‘Meer dan ooit is de keuken de commandopost waarrond we ons dagelijks leven organiseren. Weg met de hoge krukken en onhandige stoelen, die soms te veel plaats innemen’, vertelt de Brussels-Knokse interieurarchitecte Nathalie Deboel. Ze toont ons een vakantieappartement van 140 vierkante meter in Knokke, waar tijdens het weekend de familie met kinderen en kleinkinderen komt genieten. ‘Het eikenhout van de vloer komt terug in de kasten, het eiland en de tabletten zijn uitgevoerd in ‘mogano statuario’: de materialen zijn zo gekozen dat je vanuit de leefruimte niet het gevoel hebt dat er een open keuken is geïntegreerd. Dat geeft rust en elegantie. Net als de tafel in beton ciré – een eigen ontwerp – en de lamp van Jos Devriendt.’

‘Zo’n relaxte keukenbank is ideaal voor woningen waar de leefruimte en keuken niet duidelijk zijn afgescheiden. Maar het is geen plaatsbesparende oplossing: ze is niet altijd geschikt voor kleine keukens’, vindt Deboel. ‘Tussen het werkvlak en de rug van de bank moet er ook een veilige afscheiding zijn.’