Aline Vandecasteele: 'Ik heb voor veel Belgisch design gekozen'

Another A Story eventdesigner Aline Vandecasteele over het leven op het puntje van haar stoel: Oprah Winfrey, gratis zelfhulpboeken en kwetsbaar leiderschap.

Oprichtster Another A Story (Londen en New York).

Eventdesign, merkenstrategie en setdesign voor Dior, Ruinart, Krug, Laura Mercier, Louboutin, Mejuri.

Wat is de stoel van je leven? ‘Een supergezellige hangende ‘bubble chair’ met schapenvel, ontworpen door de Belg Michel Lievens. Het is mijn cocon waarin ik tot rust kom. Mijn flat is pas gerenoveerd en ik heb voor veel Belgisch design gekozen. Hoewel ik al tien jaar in het buitenland woon, ligt België me na aan het hart.’

Op wiens stoel zou je graag eens voor een dag zitten? ‘Op die van Esmeralda ‘Es’ Devlin, een Londense kunstenares en stagedesigner naar wie ik opkijk. Ze is bekend van haar setdesigns, onder meer voor de tournees van Adele en Beyoncé. Ze realiseerde het Brits paviljoen voor de wereldtentoonstelling in Dubai, maar ontwierp ook de openings- en slotceremonies voor de Olympische Spelen in 2012 en 2016. Haar werk was al te zien in het Victoria & Albert Museum in Londen. Mijn droom is om ooit zoals zij grootschalige designinstallaties te realiseren op unieke locaties.’

Wat doe je als je ergens mee zit? ‘Dan bel ik naar mijn zusje Laurence of naar mijn beste vriendinnen. Maar ik lees ook veel boeken over emotioneel welzijn. ‘How to do the work’ van Nicole LePera en ‘Letting go’ van David R. Hawkins hebben me enorm getroffen. Recent richtte ik een charitywebsite op, anotherlovestory.org, waarop je gratis inspirerende boeken kunt bestellen die ik gecureerd heb.’

Voor wie hou je een stoel vrij tijdens je droomdiner? ‘Aan mijn linkerkant mag Brené Brown zitten, een Amerikaanse professor en podcasthost, bekend van haar inzichten over authentiek en kwetsbaar leiderschap. Aan mijn rechterkant zit de tv-persoonlijkheid Oprah Winfrey. Twee sterke vrouwen die voor mij de wereld hebben veranderd. Zij helpen begrijpen hoe je brein werkt, hoe je kunt omgaan met trauma’s en angsten en hoe je het verleden een plaats kunt geven. Zij leren ons hoe we betekenisvoller kunnen connecteren met elkaar. En dat het helemaal oké is om ons kwetsbaar op te stellen.’

Schermvullende weergave Eventdesigner Aline Vandecasteele in haar ‘bubble chair’ met schapenvel van designer Michel Lievens. ‘Het is mijn cocon waarin ik tot rust kom hier in Londen.’ ©Moeez Ali

Wat houdt je op het puntje van je stoel? ‘Mijn agentschap en mijn medewerkers. We groeien heel snel: we moeten vooral maken dat we het ook kunnen bolwerken. Ik wil dat iedereen de stress aankan, zowel emotioneel als professioneel. Maar ik wil ook de juiste medewerkers vinden en ze trainen.’

Waarvan viel je recent van je stoel? ‘Ik was verbaasd over hoe snel de economie en de eventsector zich hebben hersteld. Meer dan ooit hebben mensen en merken nood om te connecteren. Al merk ik dat Amerika veel sneller herstelt dan Europa.’