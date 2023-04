Belgische Serax brengt servies uit met Marni-designer Francesco Risso

Ongeveer een jaar geleden klopte Serax aan bij Marni. Totaal onverwacht. Maar het bleek het ideale moment, want de Italianen wilden hun gamma uitbreiden richting design. Helemaal nieuw is dat niet. Sinds 2014 brengt Marni samen met Colombiaanse ambachtslui kleurrijke buitenmeubels op de markt. ‘Dat is een mooi project, maar heel specifiek. Ik wil dat Marni een merk wordt dat het hele dagelijkse leven weerspiegelt: niet alleen je kleerkast, maar ook de rest van je huis. Mijn droom? Marni als het dagelijkse decor van het leven’, vertelt Risso.

Hij zit gehuld in en donkerblauwe marinierstrui voor een uitpuilende boekenkast in zijn ontwerpstudio in Milaan. ‘Dat de eerste stap in dat designverhaal servies zou zijn, was voor mij vanzelfsprekend. Servies vind ik de mooiste uitdrukking van keramiek. Bovendien is het een toegankelijk product. Voor een stapel borden vind je in huis gemakkelijker een plek dan voor een nieuwe sofa.’

Tandem

De kopjes uit het servies van Serax en Marni. © Serax / Victor Robyn

Het servies creëerden Marni en Serax ‘in tandem’, zoals Risso het omschrijft. ‘Omdat ik zelf keramiek maak, was het boeiend om samen te werken met een bedrijf dat daarin zoveel expertise heeft. De eerste prototypes waren meteen goed. Het enige wat meer tijd kostte, was de ontwikkeling van de glazen. Het zal nog spannend worden of we die volgende week in Milaan kunnen presenteren.’

Serax heeft met Marni opnieuw een grote vis binnengehaald, na onder meer chef Yotam Ottolenghi, gewezen modeontwerpster Ann Demeulemeester, de Parijse conceptstore Merci en toparchitect Vincent Van Duysen. ‘Ons doel is niet: een grote naam strikken. Het moet ook een goed product zijn en een aanvulling op onze andere collecties’, aldus Serax-oprichter en -CEO Axel Van Den Bossche. ‘Dat is in het geval van Marni zeker zo. Het knappe aan deze collectie vind ik dat die op het eerste gezicht klassiek lijkt: gegraveerde glazen zoals bij de bomma en bloemetjesborden. Maar als je beter kijkt, zie je hoe speels het is en hoe verfijnd het kleurenpalet oogt. Net zoals het modemerk dus. Dat ken ik heel goed, want mijn vrouw is al jaren grote fan.’

‘Als je met je handen werkt, zoals met keramiek, raakt dat aan de diepste delen van je ziel en je hart. Sculpteren ligt dicht bij hoe ik mode ontwerp: heel tactiel en zintuiglijk.’

Behalve het servies en de glazen presenteren de Italianen tijdens de designweek ook een behangcollectie met LondonArt. Risso: ‘In ons DNA zitten veel elementen die zich gemakkelijk laten vertalen naar interieurcollecties. Denk maar aan onze stoffen, die je kunt toepassen voor meubelbekleding of gordijnen. Ik droom ook al over glazen objecten zoals vazen.’

Joie de vivre

‘Bloemen zijn een vast onderdeel van het Marni-DNA. © Serax / Victor Robyn

Omdat Marni bekend staat om zijn uitgesproken vormen en grafische dessins, waren we verrast toen we het servies voor het eerst zagen. Het oogde fragieler dan we zouden verwachten. Risso ziet dat anders: ‘Bloemen zijn een vast onderdeel van het Marni-DNA. Ze zijn heel naïef, bijna kinderachtig, en instinctief geschilderd. Dat was ook het concept. Mijn droombeeld voor deze collectie was een informele bucolische lunch in een prachtig Italiaans landschap uit lang vervlogen tijden’, legt hij uit. ‘Net als alle andere Marni-collecties is deze serviesreeks een evenwichtsoefening van drie vaste elementen: doordacht design, naïeve illustraties en delicate kleuren.’

Risso ontwierp namelijk niet alleen het dessin, maar ook de borden, kommetjes en kopjes zelf. ‘Het lijkt een traditioneel rond bord, maar als je goed kijkt, is het een tikje vervormd. Het is niet helemaal symmetrisch en de randen ogen onregelmatig. Als je de verschillende sets met elkaar combineert, geeft dat een mooi effect.’

Mixen en matchen is nog zo’n vaste Marni-waarde die Risso zich helemaal eigen heeft gemaakt sinds hij in 2016 aan boord kwam. Als relatief onbekende naam had hij er grote schoenen te vullen: Consuelo Castiglioni richtte het merk op in 1994 en verzamelde een ongelooflijk trouwe schare fans. Wie Marni droeg, was deel van een club, zo leek het wel. Een artistieke sociëteit die haar mode liever interessant had dan traditioneel elegant.

De reacties op Risso’s debuutcollectie waren dan ook – beleefd uitgedrukt – gemengd. Intussen heeft hij vele harten teruggewonnen en wordt hij geroemd om zijn funfactor. Verfrissend in een modewereld die zichzelf vooral serieus neemt. Zijn stijl wordt weleens beschreven als ‘sartorial joie de vivre’. Maximalisme is voor hem geen tijdelijke trend, maar een levenswijze.

Gouden randjes

De borden uit de Serax-collectie. © Serax / Victor Robyn

Vragen wij ons alleen nog af: van welke borden eet hij thuis als hij een snelle pasta serveert aan zijn lief – en collega-­Marni-designer – Lawrence Steele? Of als hij zich uitslooft voor een dinertje met vrienden? ‘Ik verwelkom heel graag vrienden. Geregeld organiseren we etentjes bij ons thuis. Ik heb verscheidene vintage serviezen, maar mijn absolute topstuk is een porseleinen Meissen-servies met gouden randjes en een klimop­dessin. Gekocht bij Radisa: een van mijn lievelingswinkels in Milaan, gespecialiseerd in serviezen uit de jaren 1940, 1950 en 1960’, aldus Risso.

‘Voor serviezen, bestek en glazen kun je vintage nog heel geraffineerde dingen vinden tegen betaalbare prijzen. Voor vintage meubels is dat bijna onmogelijk geworden. Misschien kopen mensen niet graag oude serviezen, omdat de sets vaak niet compleet zijn. Ik trek me dat niet aan en maak er een speelse, crazy mix van.’

Benieuwd hoe zijn groene klimopporselein matcht met de roze en bleekblauwe cameliaborden of bordeauxrode anemoonkoffiekopjes.