Brilsons vintage brillen: ‘Ik wil samenwerken met Jay-Z en Snoop Dogg’

Zijn vintage brillen worden gedragen door de toppers van de Belgische en Nederlandse hiphopscene. Maar hij droomt nóg groter. Dit is Brilson, ’s lands eerste brillenstilist.

‘Sommigen zien eruit als een mol met een te kleine bril op. Anderen lijken op een fruitvliegje met een te grote bril.’ Wie bij Brilson aanklopt voor een bril, krijgt er zijn eerlijke mening meteen ongevraagd bij. ‘Zelf heb ik geen bril op sterkte nodig’, zegt de Antwerpenaar. ‘Ik zie een bril puur als accessoire.’

Dat hij een accessoireman is, valt onmiddellijk op. Zijn outfit – kraakwit hemd met meer knoopjes open dan dicht, zwarte short, Nike-sokken en zwarte loafers – is een leeg canvas waarop de extra’s kunnen schitteren. Zijn bling: een zilveren ketting met medaillon, twee zilveren armbanden aan de ene pols, een horloge aan de andere en ‘grillz’, een mondjuweel dat zijn onderste rij tanden bekleedt. Maar hét pièce de résistance? Zijn bril natuurlijk. Een vintage Cartier ‘Cabriolet’ uit 1991.

Brilson zit comfortabel achterover in een bruine, leren fauteuil in zijn studio in Wilrijk. Op het salontafeltje staat zijn vintagebrillenkoffer. Een blauwe schatkist tjokvol monturen, van Givenchy tot Gianni Versace. Voor het nieuwste Gucci- of Dior-model ben je bij hem niet aan het juiste adres. ‘Ik verkoop alleen brillen die minstens twintig jaar oud zijn.’

Schermvullende weergave Voor het nieuwste Gucci- of Dior-model ben je bij Brilson niet aan het juiste adres. Hij verkoopt alleen brillen die minstens twintig jaar oud zijn. ©Alexander D'Hiet

Recordprijzen

Vintage brillen zijn al langer hot. Op veilingen halen ze recordprijzen. Wie liever niet hele dagen of – erger nog – nachten op zijn pc wil staren om mee te bieden voor een vintage ‘955 097’ van Cazal of de ‘Eskimo’ van Courrèges kan in België aankloppen bij Brilson. ‘Toen ik vijf jaar geleden brillen begon te verzamelen, dacht ik dat ik iets compleet nieuws had uitgevonden’, vertelt hij. ‘Later ontdekte ik dat in Engeland en Duitsland ook andere verzamelaars aan het werk zijn.’ Hun namen wil hij liever niet meedelen. ‘Mensen moeten mij kennen, niet die anderen.’

Zijn oprechtheid siert Brilson wel. Nog zo’n vraag die de brillenstilist niet wil beantwoorden: waar vindt hij die vintage monturen? ‘Mijn netwerk is mijn skill, dus dat houd ik liever voor mezelf. Anders komen mensen die op zoek zijn naar exclusieve stukken niet meer bij mij.’ We geven nog niet meteen op. Kan hij geen tipje van de sluier oplichten? ‘Ik werk vooral samen met ‘plugs’’, lost hij voorzichtig. ‘Dat zijn contactpersonen over heel Europa die gigantische collecties bezitten. Dozen en dozen vol. Echte brillenwalhalla’s. Waar zij die pieces halen, weet ik ook niet. Hetzelfde geheimhoudingsprincipe geldt voor hen.’

'Ik werkte samen met rappers als Dikke, Adje, Chardy, Josylvio of Zwangere Guy.' Brilson Brillenstilist

Band met de hiphopscene

Iedereen is welkom bij Brilson, maar een groot deel van zijn klantenbestand bestaat uit de crème de la crème van de Belgische en Nederlandse hiphopscene. ‘Ik word veel ingeschakeld voor stylings bij fotoshoots en clips. De eerste artiest die me vroeg voor een shoot was de Nederlandse rapper en acteur Bilal Wahib. Sindsdien werkte ik ook samen met Dikke, Adje, Chardy, Josylvio en Zwangere Guy.’

Vanwaar Brilsons sterke band met de hiphopscene? ‘Op de juiste feestjes en festivals kom je veel mensen tegen. Mijn droom is om samen te werken met iconen als Jay-Z, Snoop Dogg of Nas, maar internationale artiesten zijn natuurlijk moeilijker te bereiken.’ Bijna had hij een meeting met de Amerikaanse rapper Roddy Ricch, tot die ontmoeting op het laatste moment werd afgeblazen.

Hiphop en bombastische accessoires gaan al langer hand in hand. Veel rappers, van LL Cool J tot Cardi B, etaleren hun rijkdom met gouden kettingen, diamanten en – jawel – brillen. Brilson heeft een bijna encyclopedische kennis over welke rappers welke brillen lanceerden. ‘De Versaces en Jean Paul Gaultiers die legendes als Tupac Shakur en Biggie Smalls (The Notorious B.I.G.) droegen, zijn stuk voor stuk collector’s items geworden. Net zoals de brillen van Cazal, die in de nineties vooral gedragen werden door het hiphoptrio Run-D.M.C..

Schermvullende weergave Een groot deel van Brilsons klantenbestand bestaat uit de crème de la crème van de Belgische en Nederlandse hiphopscene. ©Alexander D'Hiet

Namaak

Maar ook buiten de hiphopwereld weet Brilson waarover hij het heeft. Hij kent wat excellent is en fakes spot hij meteen. Een van zijn favoriete merken is het Franse huis Henry Jullien, dat tot op vandaag actief is. ‘Die brillen zijn echte juwelen. Allemaal double plated gold. Kwalitatief bijna niet te kloppen.’

‘Ik hou ook van de Jean Paul Gaultier-modellen die in de jaren 1990 in Japan zijn gemaakt. Japanners zijn heel sterk in hun titanium- en detailwerk. Die stukken zijn ontzettend moeilijk te vinden. De Cartier ‘C Décor’-monturen met Afrikaans bubingahout zijn ook exclusief. Het jammere aan Cartier is dat de brillen ontzettend veel worden nagemaakt. Een merk als Henry Jullien is veel minder commercieel, dus daar bestaan minder fakes van.’