Chair(wo)man | Designer Julien Renault: ‘Niet neerzitten staat symbool voor vrijheid’

Wat is de stoel van je leven?

‘De ‘Selene’ van Vico Magistretti, de eerste designstoel ooit die ik tweedehands kocht. Ik heb er thuis intussen drie groene en vier witte. Mettertijd besefte ik dat nogal wat designers die kopen. Ongetwijfeld omdat hij niet duur is. Maar vooral omdat het model uit 1968 zo ingenieus in elkaar zit: het bestaat uit één stuk plastic van drie millimeter. Ongelofelijk dat hij zonder computer is ontworpen. De ‘Selene’ was mijn entree tot het werk van Vico Magistretti (1920-2006), een van mijn lievelings­designers. Hij was heel productief, maar zijn oeuvre is wel samenhangend.’

Wat houdt je op het puntje van je stoel?

‘Ik hou van snuisteren in boekenwinkeltjes. In oude boeken over design en architectuur speur ik graag naar onbekende ontwerpen. Soms staan ze op de achtergrond van vintage interieurfoto’s. Soms zie ik er in boeken over moderne architectuur of Scandinavisch design. Zo ontdekte ik al prachtige stoelen van Børge Mogensen, Johnny Sørensen, Søren Holst en Simo Heikkilä. Een boek waarin ik graag kijk, is ‘Architects’ Homes’ van Robert Winkler uit 1955. Daarin zie je hoe architectuur en meubilair mooi in symbiose kunnen zijn. Recent ben ik ook geïnspireerd door de architectuur in de stad Christchurch, Nieuw-Zeeland, bijvoorbeeld van Warren & Mahoney, Allan Mitchener of Griffiths, Moffat & Partners. Er zijn al zo veel fantastische zaken ontworpen, het geeft me nog meer zin om zelf te tekenen. Boeken zijn een onuitputtelijke bron van inspiratie. Als ik er een opensla, ontdek ik altijd iets anders. Soms is het zelfs een banaal detail dat me triggert voor iets nieuws.’