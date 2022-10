De grootsten ter wereld hebben een hottub of ijsbad van Belg Marco Los

Wat hebben rocksterren, koningen en de crème de la crème van de internationale zakenwereld gemeen? Als ze willen relaxen, plungen ze in een hottub of ijsbad van de Belg Marco Los.

Voor een Amerikaanse muziekster wiens naam we niet mogen publiceren, is Marco Los uit Puurs op dit ogenblik een ijsbad aan het bouwen. ‘Het interieurdesignteam van de artiest contacteerde me met de vraag of ik tijd had’, zegt de man achter Northern Lights Hot Tubs en Cryotubs. ‘Die artiest heeft al een houten jacuzzi in zijn strandvilla op de Bahama’s en wil nu een ijsbad in zijn Parijse pied-à-terre in het chique zesde arrondissement. Het wordt een versie in ‘western redcedar’-hout, een model dat intensief gebruikt mag worden.’

Ook bij de koning van Marokko mocht de Belg al enkele jacuzzi’s leveren. Hij is de tel intussen kwijt, want in zowat elk paleis en elke villa van Mohammed VI vind je intussen wel een Belgische hottub. Om nog te zwijgen van de mobiele versies op het strand tijdens ‘royale’ feestjes.

En onlangs moest Marco Los naar het Île des Rimains in Bretagne, het enige privé-eiland in Frankrijk en ooit eigendom van de industriële bakker Lionel Poilâne, tot die er met zijn helikopter tijdens noodweer crashte. Vandaag is het eiland eigendom van de excentrieke, Franse zakenman Pierre Kosciusko-Morizet, die er het bestaande fort samen met interieurarchitect Axel Vervoordt verbouwde, met alweer een houten jacuzzi, made in België.

Schermvullende weergave In zijn eentje maakt de Belg Marco Los de ultieme hottub. Ook de installatie bij zijn opdrachtgevers gebeurt eigenhandig. ©Alexander D'Hiet

Western redcedar

Het hottubverhaal van Marco Los begint zo’n twintig jaar geleden, toen hij voor zichzelf een hottub aanschafte van een klein familiebedrijf uit de provincie Manitoba in Canada. Van de heilzame werking van het badritueel was hij meteen overtuigd, maar omdat hij vond dat de baden beter konden, besliste hij een eigen versie te maken. ‘Eigenlijk vervaardigden ze goedkope hottubs, specifiek voor de Amerikaanse markt. Ik wilde ze naar een hoger niveau brengen, aangepast aan de kwaliteitsstandaarden in Europa. En ik besloot op maat te werken.’

Sindsdien koopt Los alleen nog zijn hout aan in Manitoba, de andere onderdelen sprokkelt hij zelf bijeen. ‘Mijn kranen bijvoorbeeld bestel ik in Italië.’

‘Een ijsbad brengt je lichaam in een hyperstresstoestand, waardoor stoffen vrijkomen die het weer resetten.’ Marco Los

Het hout dat Los gebruikt, is hout van de reuzenlevensboom of western redcedar uit de diepe wouden van British Columbia, Canada. ‘Dat hout is niet alleen mooi, maar voelt ook zacht aan en geurt aromatisch, wat bijdraagt tot het welzijnsgevoel.’ De snelgroeiende boom kan tot wel zestig meter hoog worden en het hout ervan isoleert, is stabiel, vervormt niet en wordt volgens Los ook duurzaam gekapt. ‘De redcedar is voor de native Americans de ‘tree of life’, omdat hij essentieel is in hun dagelijks leven. Vroeger gebruikten ze het hout voor kano’s of totempalen, die onverwoestbaar zijn.’

In zijn eentje bewerkt Los het hout tot de ultieme ton, en installeert alles eigenhandig bij zijn, vaak buitenlandse, opdrachtgevers. Zo spendeerde hij vorig jaar heel wat tijd in het zuiden van de Portugese Alentejo. Daar moest hij voor de familie Amorim, de grootste kurkproducent ter wereld, een jacuzzi bouwen. ‘Hun afgelegen cabin is ontworpen door Vincent Van Duysen. Een strak en puur ontwerp, waarbij mijn houten hottub perfect past. Vooral de combinatie van het ambachtelijke werk in mijn atelier en het contact met interessante klanten wereldwijd geeft me voldoening. Bovendien is elk project anders. Ik lever even graag een buitenjacuzzi in het groen van Grez-Doiceau, nabij Brussel, als enkele jacuzzi’s voor het Aman-resort Le Mélézin in Courchevel.’

Schermvullende weergave In zijn eentje maakt de Belg Marco Los de ultieme hottub. Ook de installatie bij zijn opdrachtgevers gebeurt eigenhandig. ©Alexander D'Hiet

De nieuwe ijstijden

Ook die keer dat Los een jacuzzi moest bouwen in de loft van een Franse zakenman in Bangkok zal hij niet snel vergeten. ‘Die klant was een inspirerende man, die me meenam op restaurant en me de stad leerde kennen. En hij introduceerde me in het koudwaterbaden. Elke ochtend zette zijn personeel een grote ton klaar op het terras, gevuld met water én 75 kilo ijs.’

Volgens Los, die van opleiding geen houtbewerker is, maar marketing en bedrijfsmanagement studeerde in Antwerpen, is koudetherapie dé nieuwe trend in de wellnesswereld. ‘IJsbaden zag je eerst bij atleten en topsporters, die het vooral doen om hun spieren te laten afkoelen na een zware inspanning. Maar vandaag mag ik zowat overal ijsbaden installeren. Mensen die koude douches nemen, zouden bijna dertig procent minder risico lopen om zich ziek te melden voor werk of school. Het lichaam wordt er weerbaarder en sterker door, waardoor je kalmer, en volgens sommigen zelfs gelukkiger en alerter wordt.’

Voor zijn ijsbaden, die hij onder de naam ‘Cryotubs’ op de markt brengt, gebruikt Los hardhout. Irokohout, bijvoorbeeld, is een soort die goed isoleert en niet al te veel krimpt of uitzet. Bedoeling is vooral dat de gebruiker niet alleen comfortabel in het ijsbad kan gaan zitten, maar dat hij er ook vlot in en uit kan. ‘We bieden verschillende koelsystemen aan: van systemen voor recreatieve gebruikers over sporters die trainen voor een triatlon of marathon tot zeer performante koelingen, bedoeld voor therapeuten en coaches. Met onze ‘cold plunge configurator’ kan een toekomstige klant zelf berekenen wat voor hem het beste is.’

Schermvullende weergave Voor zijn hottubs gebruikt Marco Los hout van de reuzenlevensboom of western redcedar, een boom uit de diepe wouden van British Columbia, Canada. ©Alexander D'Hiet

Deugddoend water

Veel van zijn Belgische klanten gaan een ijsbad eerst uitproberen bij Tank in Antwerpen, een gezondheidscentrum waar je ijsbadsessies kunt boeken en uitproberen onder begeleiding. ‘De ademhaling is belangrijk en het is goed om te weten wat er met je lichaam gebeurt als je een paar minuten in water van 2 °C gaat zitten. Wij hebben nog altijd het brein van de oermens’, zegt Los. ‘Met dat verschil dat het brein van de mens in die tijden het overgrote deel van de dag in rust was. En slechts heel af en toe in stressmodus. Concreet: bij gevaar of tijdens de jacht. Vandaag worden we evenwel constant overprikkeld, van het moment dat we opstaan tot bij het slapengaan. Ons lijf heeft daardoor niet langer de juiste weerbaarheid. Bedoeling van een ijsbad is dat je je lichaam in een hyperstresstoestand brengt, waardoor er stoffen vrijkomen die het weer resetten.’

De vraag naar houten ijsbaden stijgt flink, maar ook de gewone jacuzzi’s blijven populair, aldus Los. ‘Dit jaar zien we meer vraag naar warmtepompen of hybride systemen die met hout verwarmen, zodat de elektriciteitsfactuur betaalbaar blijft.’ Al is de energiecrisis voor veel van Los’ klanten vooralsnog geen issue.