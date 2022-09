De zaterdag van 'fashion psychologist' Marleen Beevers

De zaterdag/sabato van ‘fashion psychologist’ Marleen Beevers: drie keer dankbaar zijn, wasmachineyoga en een nachtbad.

‘Op zaterdag ligt de focus op balans.’ Marleen Beevers (62) noemt zich de eerste ‘fashion psychologist’. ‘Althans in Europa’, preciseert ze. ‘In de Angelsaksische wereld ontstond die discipline ruim een decennium geleden vanuit de neuropsychologie. Ik ben geen psychologe, maar al heel mijn leven ben ik bezig met psychologie en filosofie. De certificering behaalde ik in New York.’

Beevers gebruikt de wetenschappelijk onderbouwde ‘Big Five’-persoonlijkheidsopdeling naast populaire typologieën zoals MBTI en Insights. ‘Op basis daarvan creëerde ik een aanpak die je persoonlijkheidstype analyseert en vertaalt naar kleding en stijl, waardoor je uitstraling een boost krijgt en je prestaties verbeteren. Ik geef vooral masterclasses in bedrijven. Kleding is een middel om medewerkers te motiveren en ervoor te zorgen dat ze zich beter in hun vel voelen. Tegelijk help ik via kleding de missie van ondernemingen naar buiten te brengen. Zelfs waar een dresscode of uniform geldt, kun je nog personaliseren door specifieke lijnen, kleuren, texturen en andere stijldetails te gebruiken.’

Marleen Beevers Modepsychologe

Adviseert bedrijven

Boek met ‘kledingtips vanuit persoonlijkheid’

08:00 - ‘Mijn zaterdag begint een uurtje later dan de weekdagen. Ik maak witte thee. Die koop ik al dertig jaar bij The Tea Collection. Daarna ga ik een kwartiertje mediteren. Ik zie mezelf als een start-upper: in het weekend werk ik ook, maar de focus ligt dan op balans.’

08:30 - ‘Ik vul mijn dagboek in: drie dingen waarvoor ik dankbaar ben, van de dag ervoor. Dat pikte ik enkele jaren geleden op uit ‘Dankboek – dagboek voor een gelukkiger leven’ van de Nederlandse journalist Ernst-Jan Pfauth. Mijn vele weekendrituelen geven rust. Een ander is simpelweg: op mijn dakterras staan. Daar kijk ik uit op de Oude Beurs, de kathedraal, de Sint-Carolus Borromeuskerk en de Sint-Jacobskerk.’

08:40 - ‘Tijd voor ontbijt. Vruchten, zaden, soms kokosmelk. Ik hou van gezonde voeding. Tegelijk ben ik een epicurist.’

Schermvullende weergave ©Yaqine Hamzaoui

09:00 - ‘Ik ga tien kilometer lopen, een vast traject langs Nieuw Zuid, het Eilandje en het Willemdok. Lopen stimuleert mijn brein én hormonen. Als ik een hond met baasje passeer, stop ik soms om hen te fotograferen: frappant hoe vaak ze op elkaar lijken. Thuis noteer ik meteen enkele ideeën in mijn ‘Wondering Wandering’-schriftje.’

10:00 - ‘Na een koude douche volgt lichaamsverzorging en een maskertje. Ik gebruik al jaren de producten van Jowaé. Ik ben in relaxmodus. Ook mijn wasmachine aanzetten is een rustgevend ritueel: ik zie het als karmayoga.’

11:30 - ‘Vroeger maakte ik reuzenboeketten uit mijn tuin, nu koop ik bloemen bij Baltimore. Bloemen zijn efemere kunst. Ik heb een werk van de Nederlanders Maarten Kolk en Guus Kusters, die kunst uit de natuur halen.’

12:00 - ‘Ik ga eten kopen in Cru en Albert Heijn. Bij Wit Zwart Deli neem ik een doosje chocolade met munt mee. Daaraan ben ik verslaafd. Mijn dochter woont nog bij mij, maar vaak lunch ik alleen. Dan lees ik enkele magazines.’

14:00 - ‘Een middagdutje doen klinkt saai, maar is superenergetisch.’

14:30 - ‘Ik ga schrijven. Mijn boek voor uitgeverij Ertsberg werd uitgesteld naar voorjaar 2023 – ik ben nogal perfectionistisch. Het wordt een handleiding om je te kleden volgens je persoonlijkheid, veeleer dan volgens de verwachtingen van anderen.’

18:00 - ‘Ik ga naar The Brick, een fitnessclub waar Oona inspirerende yogalessen geeft. Daarna loop ik langs bij mijn moeder, die 88 is en sinds kort in een assistentiewoning woont.’

Schermvullende weergave ©Yaqine Hamzaoui

20:00 - ‘Tijd voor het eerste wijntje. Wijn is heilig, en ik ben trouw. Ik koop hem al jaren bij La Volnaysienne, dat nauwe banden heeft met ‘négociants’ in Bourgogne. Ik zet de minimalistische pianomuziek van Joep Beving op, al hou ik ook van jazz en oosterse muziek.’

21:00 - ‘Ik ga uit eten met vrienden. Resto Victor op de Sint-Paulusplaats is een van mijn favorieten. Ook stevig dansen doe ik graag. De dualiteit tussen rust en dynamiek is nooit ver weg.’