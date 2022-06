Designbeurs Salone del Mobile: Sabato's 10 favorieten

Tien favorieten kiezen uit het gigantische aanbod op het Salone del Mobile 2022, het blijft een nagenoeg onmogelijke opdracht. En toch… van Zaventem als ‘talk of the town’ tot curvy verjaardagsedities: dit zijn Sabato’s eyecatchers.

01 | Zaventem

Talk of the town waren ze in Milaan: Zaventem Ateliers. Of, voor de gelegenheid: Baranzate Ateliers. De creatieve hub, in 2019 opgericht door kunstenaar slash designer slash interieurontwerper Lionel Jadot, presenteerde in de Milanese wijk Baranzate immers een ‘replica’ van zijn ateliers in Zaventem. Met expo’s van eigen artiesten zoals de tapijtdesigners van KRJST Studio, de juwelen van LunaLotta en – natuurlijk – de eigenzinnige ontwerpen van Jadot. Maar ook van gelijkgezinden zoals Ben Storms, Atelier Serruys, Bela Silva en het Italiaanse Studiopepe, dat voor het eerst uitpakte met collectible design.

02 | Hypergeometrisch

Een hoogtepunt van 50 jaar oud? Toch wel. De ‘Quaderna’-collectie van Zanotta kwam al in 1972 uit en omvatte een tafel en een bank, allemaal getekend door Superstudio. Dit bureau werd nu pas toegevoegd voor de feestelijke herlancering. Strak en hypergeometrisch, we like.

03 | Kussen

De poepsimpele, maar elegante ‘Marenco’ vat het postcoronatijdperk perfect samen. Huiselijk, knus en toch bijzonder stijlvol. Of hoe twee kussens een leuk zitelement opleveren.

04 | Relax

Opvallende trend deze editie: luxueuze relaxzetels. Deze ‘Daiki’ past perfect in een lounge, maar komt ook in de woonkamer helemaal tot zijn recht. Comfort staat voorop, maar tegelijk maken de simpele vorm en de tactiliteit van de gekozen stof het object tot een lust voor het oog.

05 | Seventies

Op de ‘Luna Moonshadow’ mogen we trots zijn: deze lamp, die knipoogt naar de vormentaal van de seventies, is helemaal Belgisch. Bedoeld om in de tuin te schitteren, maar volgens ons verdient ze net zo goed een plekje in de woonkamer.

06 | DUIF

En nog meer Belgisch design: de tafel van het ontwerpersduo Muller Van Severen in samenwerking met de New Yorkse kunstenares en Financial Times-foodcolumniste Laila Gohar kreeg de naam ‘Pigeon’ mee. Mooi als buffettafel of als kleurrijke blikvanger in de eetkamer. By the way, diezelfde Gohar presenteerde op het Salone ook een tablewarecollectie met Gucci Vault.

07 | Verjaardag

Louis Vuitton presenteerde op het Salone zijn ‘Objets Nomades’-collectie, die aan haar tiende verjaardag toe is. Daarvoor vroeg het Franse luxemerk aan fijne namen zoals Frank Chou, André Fu, Marcel Wanders en het Londense Raw Edges om enkele nieuwe designs aan te leveren. Het resultaat? Kleurrijke ontwerpen waar de vreugde van afspat, zoals de rode Diamond-sofa’s van Marcel Wanders (foto), een knalgroene sofa van Fernando en Humberto Campana of een glazen bijzettafel met blauwe onderbouw van Raw Edges. De presentatie gebeurde in de al even prachtige Garage Traversi, een ontwerp van architect Giuseppe De Min.

08 | Moment

©Federico Cedrone

Antonio Citterio tekende voor deze eenvoudige, maar o zo mooie chaise longue. ‘Klismos’ heet die, en de strakke belijning en zachte materialen nodigen uit tot een heerlijk moment van ontspanning.

09 | Elegant

‘Gentleman’ heet dit bijzettafeltje. Bedoeld als nachtkastje, maar wij vinden het zo elegant dat het net zo goed in de woonkamer kan dienen. Met dank aan het marmeren blad en de bijzonder luxueuze uitstraling.

10 | Icoon

