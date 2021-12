Designer Marie Michielssen treedt uit de schaduw van Serax

Haar ‘Cactus’-vaas prijkt al bijna tien jaar in de hipste conceptstores van Londen, New York en Tokio. Het was voor ontwerpster Marie Michielssen dus hoog tijd voor een volwaardige meubelcollectie.

‘Ik ga zeker niet beweren dat oud worden plezant is’, lacht Marie Michielssen als ze ons op een ochtend verwelkomt in de prachtige Antwerpse loft die ze deelt met haar man Axel Van den Bossche en de twee jongste zonen van het gezin, die stilaan stuk voor stuk het nest verlaten. ‘Dat is veel testosteron voor één huis. Ik ben blij dat er nu schoondochters in beeld komen, dat geeft de nodige zachtheid.’

Een zachtheid die ze ook ten opzichte van zichzelf hanteert. Michielssen is altijd een trotse vrouw geweest. Kom je haar tegen op beurzen of evenementen, dan is ze steevast het type dat boven de menigte uitstijgt: kleurrijke kleding, rode lipstick en de obligate haarband die haar door de jaren heen is gaan typeren.

‘Maar zoals iedereen worstel ik ook soms met mijn leeftijd’, zegt de 56-jarige ontwerpster. ‘Ouder worden is continu loslaten, en daar heb ik het best moeilijk mee. De kinderen hebben me almaar minder nodig en ook mijn looks moet ik stilaan loslaten. Maar ik doe actief mijn best om mezelf graag te blijven zien. Ik doe veel aan yoga en lees geregeld over oosterse filosofie, dat helpt.’

Schermvullende weergave Marie Michielssens eerste volwaardige meubelcollectie omvat de loungestoel en bijzettafel ‘Valerie’, de tafel ‘virginia’, de eetkamerstoel ‘Paulette’ en de bank en kruk ‘Juliette’. ©Verne Fotografie

Zoon Paul maakt aanstalten om te vertrekken en komt zijn moeder nog snel toefluisteren: ‘je bent een prachtige vrouw’. Dat moet ook helpen. ‘Het is nochtans geen typisch vrouwelijk fenomeen, hoor. Axel wordt dit jaar zestig en ook voor hem is dat een lastig getal. Weet je, een van de kenmerken van het tweede chakra is flexibiliteit. Dat is misschien wel de belangrijkste eigenschap op deze leeftijd. Go with the flow.’

Vrouw op de voorgrond

Schermvullende weergave Uit de campagne voor Michielssens meubelcollectie: ‘De spiegel mag je heel letterlijk nemen: het is echt een object voor zelfreflectie. In de spiegel kijken en je ware gelaat zien, dat is een kunst.’ ©Verne Fotografie

Die flow bracht haar nu tot het ontwerpen van een volwaardige meubelcollectie. De loungestoel en bijzettafel ‘Valerie’, de eetkamerstoel ‘Paulette’ en de bank en kruk ‘Juliette’. ‘Steevast vrouwennamen’, zegt Michielssen. ‘In de designwereld komen vrouwen nog veel te weinig op de voorgrond. Vrouwen moeten vrouwen ondersteunen, zonder daarbij per se radicaal feministisch te worden. Ikzelf hanteer ook een heel vrouwelijke manier van designen. Ik ontwerp veel met mijn handen. Die tactiliteit vind ik razend belangrijk. Van materiaal naar object, dat is een onverwacht en onvoorspelbaar traject. Een transformatie, net als ouder worden.’

De vijftigplusperiode is onmiskenbaar een belangrijk schakelmoment in Michielssens leven. ‘Dat ik na al die vaasjes en accessoires nu klaar ben voor grotere stukken, dat heeft veel met ouder worden te maken. Ik sta nu sterker in mijn schoenen, ik ben wijzer en rustiger. Ik trek me een pak minder aan van wat anderen vinden of denken. Ik wil niet langer per se iedereen pleasen. Ik wil vooral troost bieden in de vorm van schoonheid en trouw blijven aan mezelf.’

Het pronkstuk uit de nieuwe collectie van Marie Michielssen is zonder twijfel de ‘Valerie’-loungestoel. ‘Een heel functioneel stuk, toegankelijk ook. De ellipsvorm staat symbool voor die vrouwelijke aanpak, terwijl de rechte vlakken verwijzen naar de ratio, de meer mannelijke kant. Wat ik ook heel belangrijk vind, is dat een stoel verschillende zitposes toelaat. Heel formeel, maar ook met de benen opgetrokken of dwars. Waar je zin in hebt. Dat heb ik met het ontwerp van mijn ‘Paulette’- stoel nagestreefd. Ik wil niet bepalen hoe iemand moet zitten.’

Iconische cactus

‘Dat ik nu klaar ben voor het ontwerpen van grotere stukken heeft deels ook met het ouder worden te maken.’ Marie Michielssen Ontwerpster

Marie Michielssen begon haar carrière in 1995 met een eigen bedrijf - ‘Michielssen’ - in met de hand beschilderde terracotta bloempotten. Met een diploma grafische vormgeving op zak kon ze op die potten haar kleurrijke creativiteit gemakkelijk kwijt. Op zoek naar een verdeler voor de potten trok Michielssen naar Serax. De rest is geschiedenis. De Antwerpse designer groeide door tot huisontwerpster bij Serax. Letterlijk zelfs, want ze deelde na een tijd ook echt het huis met Serax-oprichter en -CEO Axel Van den Bossche. ‘Axel is een zeer gedreven zakenman. Hij heeft zijn West-Vlaamse nuchterheid weten te gebruiken om op een kordate en vastberaden manier het bedrijf te leiden. Met succes, ik ben enorm trots op wat Axel en zijn team de voorbije decennia hebben bereikt.’

Als huisontwerpster heeft Michielssen voor een groot stuk kunnen bijdragen tot dat succes. De kleurrijke kaarsenhoudertjes zijn jarenlang het handelsmerk van Serax geweest en vormden ook de eerste subtiele stap van bloempotten en vazen richting interieurobjecten. En dan is er nog de ‘Cactus’-vaas natuurlijk, een iconisch design en een absolute bestseller die bijna tien jaar na zijn ontwerp nog steeds in de hipste conceptstores van Londen, New York en Tokio prijkt.

Mystieke kant

Anders dan bij haar keramiek en sculpturen begon Michielssen voor haar meubelstukken met schetsen op papier. Voor de ‘Virginia’-tafel bijvoorbeeld liet de ontwerpster zich leiden door een van haar sculpturen: twee gebogen elementen die samen lijken te vloeien in een centrale tafelpoot. Vervolgens ging ze daarmee in haar atelier experimenteren. Zodra ze de prototypes klaar had, nam Serax de productie van de meubelen over.

Schermvullende weergave ‘Ik omarm meer en meer mijn innerlijke beleving. Vandaar het spel met licht en donker, zowel in mijn designs als in de manier waarop ik ze presenteer.’ ©Verne Fotografie

Om haar nieuwe meubelcollectie te presenteren organiseerde Michielssen een eigen fotoshoot, los van de cleane fotografie die Serax nodig heeft voor zijn onlineplatform. ‘Ik wilde het graag op een meer kunstzinnige manier presenteren. Door mijn stukken uit hun functionele context te halen en in scène te zetten, wil ik mensen aansporen om met andere ogen naar mijn objecten te kijken.’

Het resultaat is een poëtisch beeld tjokvol symboliek. ‘De spiegel mag je heel letterlijk nemen: het is echt een object voor zelfreflectie. In de spiegel kijken en je ware gelaat zien, dat is een kunst.’ De vlinder verwijst dan weer naar het proces van transformatie, terwijl een zwaan vormgeeft aan de vrouwelijke bewegingen in Michielssens werk.

Over alle beelden heen valt vooral het spel tussen licht en donker op, tussen zon en schaduw. ‘De jongste jaren pas ik mijn fascinatie voor het mystieke meer toe in mijn ontwerpen, en op die manier wilde ik ze ook presenteren. Vandaar het spel met licht en donker, de schaduwen. Mijn kleuren zijn ook altijd gedempt en aards. Alles wat ik maak, komt ook letterlijk voort uit de aarde.’

‘Behalve ontwerpen voor Serax is het ook fijn om de kans te krijgen mijn werk op een andere manier te tonen, zoals de collab vorig jaar met Natan.’ Marie Michielssens Designer

De beelden die Michielssen op die manier maakt, komen vooral op haar Instagramaccount terecht. Ze wil van dat platform gebruikmaken om haar identiteit als ontwerpster kracht bij te zetten. ‘Misschien komt het soms wat duister over’, zegt ze, terwijl ze op haar telefoon doorheen de foto’s scrolt. ‘Het leven is niet alleen rozengeur en maneschijn. Ik probeer die melancholie te vatten, de emotie die balanceert tussen vrijheid en afhankelijkheid. Dat is toch iets wat wij vrouwen goed kennen, he?’

Kunstwerken

Dat Serax het goed doet, biedt Michielssen ook de kans om haar ambities verder waar te maken. Ik ben heel trots dat ik met een bedrijf als Serax kan samenwerken en zo op een onwaarschijnlijke lijst terechtkom met namen als Vincent Van Duysen en Ann Demeulemeester. Die gedachte doet me een beetje duizelen soms. Dat wil ook zeggen dat ik rekening houd met de commerciële beslissingen die bij Serax worden genomen. Ik ben me terdege bewust van het hindernissenparcours richting designsucces.’