Designgalerist Ygaël Attali | ‘Is de wereld wel naar de knoppen?’

‘Henri Bergson is een van de filosofen die me het meest interesseren, omdat zijn filosofie gaat over vitaliteit en beweging. Soms kan filosofie heel systemisch en kil geschreven zijn. Maar bij hem is het zeer literair, en daar hou ik van. Henri Michaux was tegelijk een goeie kunstenaar en een goeie dichter: een zeldzame combinatie. Clément Rosset zou je de kleinzoon van Friedrich Nietzsche en Henri Bergson kunnen noemen. Hij was filosoof, maar schreef op een uiterst poëtische manier over zijn eigen leven, depressies, drink- en eetgedrag.’

‘Ik heb heimwee naar de grote diners waar intellectuelen en kunstenaars vroeger soms urenlang discussieerden en ideeën uitwisselden. Dat soort causerieën gebeurt nauwelijks nog en dat is jammer. Ik heb de indruk dat kunstenaars, designers en denkers vaak opgesloten zitten in hun atelier of voor hun computerscherm. Ik wil die traditie van dat soort pluriforme bijeenkomsten graag nieuw leven in blazen. Met ons residentenprogramma ‘Transhumances’ doen we dat al.’

Bio van een stoel Faeröer-fauteuil De fauteuil van Ygaël Attali is vernoemd naar de Faeröereilanden – voor het meubel werd wol gebruikt van schapen uit de eilandengroep. Typisch aan die vacht is dat die zelfreinigend is.

Het is de enige versie van dit model in notelaar. Arno Declercq maakte wel een limited edition van twintig stuks in gebrand zwart hout met zwarte vacht.

De verspringende balken in het houten frame grijpen terug naar een van Arno Declercqs vroegste ontwerpen, zijn ‘Four Legs Stool’ uit 2017.

Arno Declercq ontwierp mee de nieuwe boetiek van Fendi in het mondaine skioord Courchevel.

Op wiens stoel zou je graag voor één dag zitten?

‘Ik had graag geweten hoe de laatste dag van Walter Benjamin eruitzag. Wat waren zijn gedachten en gevoelens op dat tragische moment? Benjamin is een denker die ik enorm apprecieer. Als Duitse Jood moest hij tijdens de Tweede Wereldoorlog vluchten. Hij wilde via de Franse Pyreneeën in Spanje raken. Daar verdween hij van de ene dag op de andere. Een moord, zelfmoord of ongeval: we zullen het nooit weten. Het zal altijd een mysterie blijven. En dat mystieke aspect past vreemd genoeg bij zijn filosofie.’

Wie zou je graag een leerstoel geven?