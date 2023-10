Dit zijn onze 5 must-visits op Design Miami/Paris

Ons prikkelt meer de nieuwe generatie Parijse designgaleries, zoals Desprez Breheret of Ketabi Bourdet, die de ‘Franse goede smaak’ wat oprekken. Met minimaal radicaal design van Philippe Starck of Rei Kawakubo gaan ze resoluut voor contrast in het zwaar versierde achttiende-eeuwse Hôtel de Maisons, waar de debuutbeurs van 18 tot en met 22 oktober plaatsvindt. ‘De locatie is zo uniek dat we geen ‘white cube’-stands willen bouwen, zoals in Miami of Basel. We gebruiken het spectaculaire gebouw als backdrop. De 27 dealers palmen de achttien kamers van het huis in. Sommige exposeren dus samen, iets wat we als beurs nooit eerder deden. Pierre Marie Giraud deelt een kamer met Eric Philippe, Thomas Fritsch vormt een tandem met Laffanour. Dat zal een spannende dynamiek opleveren’, zegt Grela Orihuela, senior vice-president van Design Miami.