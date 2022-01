Laurence Leenaert: "Ik droom van een seventies lederen tweezit van Marzio Cecchi"

LRNCE ontwerpster en kunstenares Laurence Leenaert over het leven op het puntje van haar stoel in Marrakech: Quincy Jones, spontane beslissingen en maharadja zijn voor één dag.

Wat is de stoel van je leven? ‘De canapé die ik twee jaar geleden speciaal voor mijn trouwfeest heb laten maken door Said, een artisan uit Marrakech met wie ik heel graag samenwerk. Het is het enige meubel dat zoveel goeie herinneringen en liefde oproept. Ik ben niet snel gehecht aan meubels of objecten, maar als ik mijn droomcanapé mag kiezen, dan is dat absoluut de seventies lederen tweezit van Marzio Cecchi voor Studio Most. Dat model past perfect bij wie ik ben en hoe ik me voel.’

Voor wie hou je een stoel vrij tijdens je droomdiner? ‘Ik wil een avondje doorbrengen met muzikant, songschrijver, arrangeur en producer Quincy Jones. Het liefst in het New York van de jaren 1980. Ik zou afspreken in zijn favoriete bar-restaurant, want ik ben echt een nul in de keuken. En na het eten wil ik met hem tot een gat in de nacht gaan dansen. Wat ik ook helemaal zou zien zitten: een diner met regisseur Wes Anderson. Ik wil hem overtuigen om samen te werken aan een film in Marrakech.’

Wat houdt je op het puntje van je stoel? ‘Ik ben gek op Marrakech en op mijn werk daar. Ik hou van spannende projecten en verse uitdagingen. Dat geeft me energie en drive. Materialen ontdekken en daar iets nieuws mee doen, maakt me gelukkig.’

Op wiens stoel wil je graag eens een dag zitten? ‘Moeilijke vraag. Ik zou graag eens de maharadja zijn en Indiase rituelen beleven in zijn prachtige paleis, vlak bij Ahmedabad. Een dagje genieten van schoonheid en harmonie.’

Kun je goed stilzitten? ‘Dat is echt niets voor mij. Mijn beste manier om tot rust te komen: in stilte kunnen tekenen in een mooie omgeving. Het liefst in Parijs.’