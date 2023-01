‘Made in China’, nu ook topdesign: de Camerich-meubelcollectie van Axel Enthoven

Axel Enthoven vond voor zijn eerste Camerich-collectie inspiratie in zestiende-eeuwse Chinese artefacten zoals harnassen. Maar dan in een modern westers jasje.

Voor het Chinese merk Camerich ontwierp de Antwerpse topdesigner Axel Enthoven zopas de ‘East-West’-meubelcollectie. Die is nu ook in België te koop. Een Euraziatische kennismaking.

Het meubilair mag dan al te koop zijn in meer dan zestig landen, tot nog toe bleef het Chinese designlabel Camerich bij ons onder de radar. Maar de torenhoge ambities én een samenwerking met de Antwerpse topdesigner Axel Enthoven kunnen daar verandering in brengen: onder de noemer ‘East-West’ tekende Enthoven een collectie modulaire sofa’s en fauteuils voor Camerich. ‘Eigenlijk zouden er nog meer items komen, zoals tafels en stoelen, maar die ontwerpen zitten door de coronacrisis voorlopig in de koelkast’, zucht hij.

Hoe Enthoven bij de Chinezen in het vizier kwam? ‘Ik zit al lang in het vak, hé? Ik heb al voor veel topmerken uit de inte­rieursector gewerkt. Denk maar aan De Sede, Giorgetti, Leolux, Durlet, Busnelli en Brunati. Camerich had een longlist met heel wat kandidaten wereldwijd, maar ik was de gelukkige die hun vertrouwen kon winnen. David Van Loo, de directeur van Camerich Europa, heeft mijn kandidatuur ondersteund. Ik ben meerdere keren naar China gereisd om de ontwerpen voor mijn collectie te ontwikkelen en ik moet zeggen: de materialen, de details en de afwerkingen zijn echt top. Maar de prijzen liggen zo’n dertig procent lager dan bij westerse designmerken.’

Schermvullende weergave

Enthoven is niet de eerste ‘externe ontwerper’ die aan de slag mag gaan voor het Chinese designbedrijf. De Portugese architect en Pritzker Prize-winnaar Alvaro Siza mocht in 2019 niet alleen het Camerich-paviljoen ontwerpen tijdens de China International Furniture Fair, hij was ook verantwoordelijk voor de lichtgewicht ‘Baiana’-stoel die daar toen als prototype te zien was. De ‘Baiana’ is tot op vandaag in productie.

Op diezelfde meubelbeurs pakte Camerich eerder dit jaar uit met een ‘bamboewoud’ waarin het zijn nieuwste collecties, onder meer die van Enthoven, presenteerde. Het spectaculaire bamboepaviljoen was ontworpen door Neri&Hu. Die naam doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar de Chinese architectuur- en designstudio ontwierp ook al producten voor westerse designmerken als Cassina, Agape, De La Espada, Molteni&C en Artemide. Camerich stak ook al zijn neus aan het venster op westerse designbeurzen. Het exposeerde al meermaals in Milaan, en ook op Maison & Objet in Parijs. ‘We hadden goeie respons daar’, klinkt het op de hoofdzetel. ‘Maar door de pandemie hebben we de jongste twee jaar niet meer deelgenomen aan overzeese beurzen.’

Schermvullende weergave Onder de noemer ‘East-West’ tekende de Antwerpse designer Axel Enthoven voor het Chinese Camerich een collectie sofa’s en fauteuils. Tijdens de jongste China International Furniture Fair werden ze voorgesteld in een bamboepaviljoen van Neri&Hu.

Goed klinkend letterwoord

Camerich is in 1997 opgericht door de Chinese ondernemer Fu Haijun. Vanuit het hoofdkwartier in Peking groeide het bedrijf in 25 jaar tijd uit tot het bekendste Chinese meubelmerk in het topsegment. Wereldwijd heeft het vandaag zo’n honderd verkooppunten, verspreid over Azië, Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Oceanië.

Camerich – gewoon een goed klinkend letterwoord zonder specifieke betekenis – heeft één hoofdzetel en productiesite in Peking, waar zeshonderd mensen werken. Een tweede fabriek is in aanbouw in Jiaxing, nabij Shanghai, in het noorden van de provincie Zhejiang. Het heeft zijn eigen R&D-team met inhouse designers, maar werkt ook af en toe samen met externe ontwerpers, zoals Enthoven – een van de meest gereputeerde productdesigners van België. De voorbije vijftig jaar ontwierp hij niet alleen meubilair en producten, maar ook trams, treinen en bussen voor Thalys, Bombardier, Siemens, MIVB en Alstom. ‘De samenwerking is een eer, vind ik, want Camerich is een straf bedrijf. Zowel qua kwaliteit als design haalt het zonder moeite de Europese standaarden.’

Insiders uit de designwereld beweren zelfs dat Camerich vroeger in onderaanneming designstukken fabriceerde voor grote Europese designmerken. Maar dat ontkent het Chinese bedrijf zelf met klem.

Schermvullende weergave Axel Enthoven vond voor zijn eerste Camerich-collectie inspiratie in zestiende-eeuwse Chinese artefacten zoals harnassen. Maar dan in een modern westers jasje.

Vooroordelen

‘Made in China’ geldt nochtans niet bepaald als een kwaliteitslabel. Al zeker niet in de designwereld, waar veel namaak of meubilair van slechte kwaliteit in China wordt geproduceerd. Camerich vecht moedig tegen die vooroordelen.

Qua personeelsbeleid en arbeidsomstandigheden – ze werken zonder seizoensarbeiders – leveren ze veel inspanningen. ‘We willen echt zorgen voor onze werknemers’, zegt Van Loo. ‘Tegelijk dragen we duurzaamheid hoog in het vaandel: onze gebouwen worden bijvoorbeeld voorzien van zonne-energie, onze lijmen zijn op waterbasis en onze lakken zijn totaal onschadelijk. De meubelen die we aanleveren, zijn bovendien tijdloos en van hoogwaardige kwaliteit. Op de onderdelen staan QR-codes, en die kan iedereen controleren.’

‘Design gaat niet alleen over mooie vormen tekenen. Je moet nadenken over zoveel andere aspecten, zoals transport, ergonomie, prijs en duurzaamheid. Het hele plaatje moet kloppen.’ Axel Enthoven Topdesigner

Zestiende-eeuwse harnassen

Na China en Amerika is de ‘East-West’-collectie van Ent­hoven nu ook in België te koop. Meer bepaald in de Antwerpse Camerich-showroom aan de Vlaamsekaai. ‘Ik heb altijd veel appreciatie gehad voor porselein, textiel en kunst uit China. Nu vond ik inspiratie in zestiende-eeuwse Chinese artefacten zoals harnassen’, zegt hij.

Opmerkelijk is dat Enthoven op eigen initiatief een modulair zetelsysteem ontwierp met eenzelfde bodemplaat waarop de rug en zijkanten worden bevestigd. Daarop passen verschillende types armleuningen, waardoor veel varia­tie mogelijk is, bijvoorbeeld voor een één-, twee- of driezit. ‘De meubels zijn volledig demonteerbaar en bestaan uit kleine onderdelen. Je kunt ze niet alleen gemakkelijk in een lift krijgen, ze passen ook in kleine dozen – ideaal om te versturen. Er past meer in een container, dus het overzeese transport is voordeliger. Design gaat niet alleen over mooie vormen tekenen. Je moet nadenken over zoveel andere aspecten, zoals transport, ergonomie, prijs en duurzaamheid. Het hele plaatje moet kloppen. Dat is voor mij de definitie van design thinking.’

Schermvullende weergave Enthovens meubels zijn volledig demonteerbaar en bestaan uit kleine onderdelen. Je kunt ze niet alleen gemakkelijk in een lift krijgen, ze passen ook in kleine dozen – ideaal om te versturen.