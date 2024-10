Meubelmaker Arno Declercq | ‘Klanten hebben er niks aan dat ik de superster uithang’

In deze rubriek geven we het woord aan makers die het gemaakt hebben. In deze aflevering: meubelmaker Arno Declercq.

Hoe maakt u het?

‘Dat wisselt met de dag. Soms heb ik weleens een slechte dag, maar meestal ben ik gelukkig. Eigenlijk mag ik niet klagen. Iedereen is gezond, de zaken gaan goed. Ik broed op veel nieuwe ideeën en er komen mooie projecten aan.’

Wat is er momenteel in de maak?

‘Eind deze maand moeten we een volledig appartement bemeubelen voor een privéklant in Milaan. Voor hem ontwikkelen we allemaal nieuwe stukken, waaronder enkele voor buitengebruik en in materialen waarmee we nooit eerder hebben gewerkt. Dat is heel spannend. Midden oktober heb ik een soloshow op Thema, de design- en kunstbeurs in Parijs die samenvalt met Design Miami/Basel. We tonen er voor het eerst een sideboard in gebrand staal. Later volgende maand opent er een nieuwe designgalerie in München, waarvoor we met een groot order bezig zijn. En in november organiseer ik zelf een soloshow in onze Antwerpse showroom, met meubels in nieuwe materialen, zoals zwart geoliede Amerikaanse notelaar.’

Arno Declercq in zijn atelier. ‘Ik ben maar toevallig in dit beroep gerold, want eigenlijk had ik een andere passie: ik was interieur­designer en had een galerie.’ © Alexander D'Hiet

Wat maakt je dag goed?

‘Wanneer alles in het atelier goed verloopt. Als ik in de auto stap en zie dat het maar dertig minuten rijden is in plaats van een uur. Als ik niet overspoeld word door mails of telefoons. Maar mijn dag is pas écht goed als ik hier vroeg kan beginnen. Als ik de eerste zonnestralen het atelier zie binnenvallen. Als ik me rustig kan concentreren op mijn eigen creaties, in plaats van op personeelszaken. Die vroege momenten zijn voor mij de beste van de dag. ‘s Avonds ben ik meestal bezig met communicatie, want veel van mijn klanten zijn in een andere tijdzone gevestigd.’

Heb je het gevoel dat je het gemaakt hebt?

‘Zeven jaar geleden, toen ik mijn eerste eigen meubels en objecten ontwierp, had ik nooit verwacht te staan waar ik nu sta. Ik ben trots op wat ik gerealiseerd heb in zo’n korte tijd, zeker omdat ik kan ondernemen met mijn vader, moeder en zus, die allemaal meewerken in het atelier. We krijgen wereldwijd aanvragen, maar high-profile klanten hebben er geen behoefte aan dat ik me als een superster gedraag. Ik ben maar toevallig in dit beroep gerold, want eigenlijk had ik een andere passie: ik was interieur­designer en had een galerie, waar ik vooral Afrikaanse kunst en design toonde. Omdat ik zelf veel ideeën had, begon ik objecten te ontwerpen en te maken. En daar kwam veel vraag naar. Ik heb iets uitgebouwd wat niet de bedoeling was, maar wat wel mijn fulltimejob is geworden. Daar ben ik blij mee.’

Waar moet je dringend werk van maken?