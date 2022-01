Michel Penneman: ‘Ik heb al eens kunnen tafelen met Rudy Ricciotti en Daniel Libeskind'

Interieurarchitect Michel Penneman over het leven op het puntje van zijn stoel: Winston Churchill, vreselijke stormen en de kracht van een oog.

Wat is de stoel van je leven? ‘Toen ik in Brussel een afgeleefd hotel mocht verbouwen tot het Pantone Hotel, viste ik deze stoelen uit de container. Thuis heb ik ze gerestaureerd en van nieuwe kussens voorzien. De designer heb ik nooit kunnen achterhalen. Eigenlijk maakt het me niet uit: de stoelen zitten zo lekker dat ze al jaren in mijn salon staan. Intussen heb ik ook dat Pantone Hotel weer mogen verbouwen tot The Scott. De stoelen hebben al twee renovaties en verscheidene verhuizingen overleefd. Ik ben nogal rusteloos: om de twee à drie jaar wil ik ergens anders wonen. Die verandering prikkelt me.’

Voor wie hou je een stoel vrij tijdens je droomdiner? ‘Ik heb al eens kunnen tafelen met toparchitecten als Rudy Ricciotti en Daniel Libeskind, dus die droom is al vervuld. Nu zou ik graag de Fransman Pierre Yovanovitch willen uitnodigen, om te praten over zijn sensuele, gevoelige interieurarchitectuur. Er mag ook een boomkenner bij, Valerie Trouet bijvoorbeeld. Mijn tweelingbroer is landbouwingenieur. Dankzij hem interesseert de planten- en bomenwereld me heel erg. Ik hou van de natuur, maar woon toch liever in de stad. Ik zou die kosmopolitische energie te veel missen.’

Wie mag van jou een leerstoel krijgen? ‘Vivian Maier, een bescheiden nanny die niet besefte dat haar foto’s zo baanbrekend waren. Haar oeuvre is pas na haar dood ontdekt. Ook de Britse staatsman Winston Churchill wil ik als gastprofessor. In moeilijke omstandigheden bleef hij koel en oplossingsgericht.’

Wat houdt je op het puntje van je stoel? ‘Zeilen. Niet solo, maar in team, want ik ben een sociaal dier. Ik zeil graag naar Hydra, het literaire Griekse eiland waar ook singer-songwriter Leonard Cohen een huis had. Van mijn vader leerde ik dat zeilen een les is in beheersing en teamwerk. Op een boot herken je meteen iemands karakter. Ooit belandde ik in Griekenland in een vreselijke storm. Binnenin was ik zeer gestrest, maar de achtkoppige bemanning heeft daar nooit iets van gemerkt. Ik bleef kalm, tot we de haven binnenvoeren.’