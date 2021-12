Nog op zoek naar een origineel geschenk? Probeer The Bruno Effect

Voor wie nog op zoek is naar een origineel cadeau: The Bruno Effect, een nieuwe digitale start-up, komt de hegemonie van 1stDibs, Pamono en Chairish verstoren. Krijgen we eindelijk een site met realistische prijzen voor design, antiek en vintage?

Op de eerste Tesla hebben we ook lang moeten wachten. En kijk nu.’ Carmine Bruno, de oprichter van het nieuwe onlineplatform The Bruno Effect, kan er vandaag om lachen dat de lancering van zijn site herhaalde keren werd uitgesteld. Maar kijk: midden november ging het designplatform dan toch online. ‘Niet de brexit of corona was de oorzaak van de vertraging. Wel dat we steeds nieuwe features bedachten voor de site, zoals ons eigen onlinemagazine of de ‘curator’s choices’. Je krijgt maar één keer de kans om deftig te lanceren. Anders lopen je eerste klanten meteen weg.’

Al rijst wel meteen de vraag: als de website 1stDibs de antiek- en designsector tien jaar geleden al naar de digitale 21ste eeuw heeft gepusht, wat kan een nieuwe speler als The Bruno Effect dan nog betekenen? Hoe kan een kleine start-up opboksen tegen een gigant als 1stDibs, die op de Amerikaanse beurs Nasdaq staat genoteerd en waarvan onder meer de Brusselse holding Sofina een van de grote aandeelhouders is? Dat is de enorme uitdaging voor The Bruno Effect: de benjamin onder de onlineplatformen voor antiek, vintage en collectible design.

Schermvullende weergave Carmine Bruno wil met ‘the bruno effect’, zijn nieuwe onlineplatform voor design, antiek en vintage, een tegengif bieden tegen marktleider 1stdibs.

Doorgeefluik

Eens en voor altijd: Carmine Bruno is geen familie van Michael Bruno, de oprichter van 1stDibs. Maar de Brit weet maar al te goed hoe de Amerikaanse onlinemarktplaats 1stDibs functioneert: hij werkte er namelijk tot 2019. ‘Ik bouwde concreet mee de business uit in de Verenigde Staten’, zegt hij. Dat is nog altijd de grootste markt: in 2020 werden 58.000 objecten verkocht, waarvan 81 procent in de VS, zo lezen we in hun eigen rapport.

‘Met mijn start-up The Bruno Effect wil ik het compleet anders aanpakken. Het heeft geen zin om hetzelfde businessmodel te kiezen als 1stDibs, Pamono of Chairish. Zij verdienen allemaal een percentage op transacties – 20 tot 30 procent – en rekenen de dealers lidgeld aan. Al die spelers wurmen zich als tussenfiguur tussen de klant en de dealer. En dat maakt de handel ontransparant. Bij The Bruno Effect zijn we alleen een doorgeefluik. We rekenen geen commissie door. De dealers betalen alleen lidgeld, jaarlijks maximaal tot 10.000 euro. We laten de koper en verkoper zelf rechtstreeks met elkaar communiceren. We zullen hun berichten echt niet monitoren via ons platform.’

Tegengif

Dat businessmodel – waarbij de dealers geen member fees of commissies meer moeten doorrekenen – zou in principe moeten leiden tot realistischer (lees: goedkopere) prijzen. Al hebben die opgepompte bedragen de markt de voorbije jaren serieus ontwricht. Elke designdealer heeft het al wel meegemaakt: mensen denken dat ze een onbetaalbare schat in huis hebben, op basis van de prijzen die ze zien op 1stDibs.

Doe je dan koopjes op The Bruno Effect? De prijzen zijn momenteel nog aan elkaar gewaagd. Exact dezelfde commode van Giò Ponti is op 1stDibs 1000 euro duurder dan op The Bruno Effect. Maar bij een zeldzame seventiesvloerlamp van Willy Rizzo is het net omgekeerd. Een paar barkrukken van Philippe Starck kosten exact evenveel op beide platformen.

Schermvullende weergave Opmerkelijk is dat The Bruno Effect puur als doorgeefluik fungeert tussen handelaar en koper. En dat het geen commissie vraagt.

Bruno relativeert en zegt dat de prijzen offline nog negotieerbaar zijn, rechtstreeks met de dealers. Volgens hem zit het verschil met de andere platformen meer in de transparantie van de deal. Wie iets op 1stDibs koopt, komt niet meteen te weten wie de handelaar is. Alleen de locatie vanwaar het object geshipt moet worden. Chatten kan alleen via de website. En afrekenen gebeurt via de webshop, niet rechtstreeks met de dealer. ‘Met The Bruno Effect zijn we een tegengif tegen de marktleiders. We bieden een platform waarop je rechtstreeks contact kunt opnemen met de dealer als je vragen hebt. En bovenal: we moeten de kwaliteit van ons aanbod niet verlagen om de groei te kunnen waarmaken.’

Stalkende autoverkopers

Die kwaliteit zegt The Bruno Effect te bewaken door zelf de dealers uit te nodigen die het op zijn platform wil. Ter vergelijking: 1stDibs bundelt tot nog toe 4200 handelaars, die meer dan 1 miljoen items online hebben. The Bruno Effect werkt samen met ‘een paar honderd’ handelaars - het exacte getal geeft het bedrijf niet prijs - goed voor ongeveer 30.000 stuks. ‘Uit een lijst van 4000 handelaars selecteerden we er eerst 1200, die binnen The Bruno Effect zouden passen. En die nodigden we vervolgens uit. Zelf solliciteren heeft trouwens niet veel zin’, zegt Bruno. ‘Er is nu al een wachtlijst.’

In België zijn Alain Hens en Boris Devis (Goldwood Interiors) uit Antwerpen bij de early adopters. ‘Zij zijn twee designhandelaars met een uniek profiel en een eigenzinnige smaak’, zegt Bruno. Intussen zegde ook antiquair Didier Abbeloos uit Schellebelle toe. ‘Elk platform heeft zijn eigen doelgroep’, zegt Devis. ‘Maar The Bruno Effect is momenteel iets selectiever dan de rest. Zelf bied ik dezelfde stukken op meerdere platformen aan. En in principe zijn de prijzen op al die platformen dezelfde.’

Schermvullende weergave

Bij Hens klopt dat inderdaad ongeveer: zijn ‘Metaphora 3’-tafel van Massimo Vignelli (1985) kost op The Bruno Effect 5500 euro en op VNTG.com 6000 euro. Al hebben sommige andere dealers beduidend scherpere prijzen op hun eigen webshop dan op The Bruno Effect.

Andere Belgische tophandelaars die een uitnodiging kregen, houden voorlopig de boot af. ‘Ze stalkten me zoals een autoverkoper’, zegt een dealer. ‘Maar als iedereen tevreden is, doe ik straks toch mee, hoor.’ Een andere Belg spreekt openlijk zijn twijfels uit bij de slaagkansen van het nieuwe platform: ‘Het is bijna onmogelijk om te concurreren met een gigant zoals 1stDibs.’

Ook een opvallende afwezige onder de dealers is (voorlopig) Morentz. Met zijn gigantische aanbod is de Nederlandse specialist in vintage design incontournable op zijn domein. Maar hij verkoopt voorlopig nog via zijn eigen site en vooral via 1stDibs. ‘Als we 700 à 800 dealers op onze site hebben, kunnen we die grote vissen wellicht ook overtuigen om mee te doen’, sust Bruno. ‘We kunnen bij onze dealers ook geen exclusiviteit afdwingen: als zij ervoor kiezen om ook op andere onlinemarktplaatsen te verkopen, dan is dat prima. Vroeger waren ze sowieso aangewezen op de marktleiders. Nu hebben ze tenminste een alternatief.’

Pionier

Bijna twintig jaar geleden raakte Bruno geïnteresseerd in de wereld van design en meubelkunst. Hij begon in 2003 zijn carrière als kunsthandelaar bij Park West Gallery in Southfield, Michigan. Vier jaar later al richtte hij Online Galleries Limited op, waarmee hij een digitale pionier was in de sector. ‘Aanvankelijk omarmde de designwereld maar mondjesmaat de digitale revolutie. Meubilair en collectibles waren toen nog hoofdzakelijk offlinebusinesses, gedomineerd door veilingen. Ik bleef nadenken over nieuwe manieren om de spelers in deze industrie vooruit te helpen. Zonder dat ze hun belangrijkste goed moesten verliezen: de relatie met hun kopers. Dat werd dus Online Galleries, een platform waarop handelaars en klanten one-of-a-kind items konden verkopen of ontdekken.’

In 2012 werd zijn onderneming overgenomen door 1stDibs. Ook Bruno maakte de overstap en werd managing director UK voor 1stDibs. En nu lanceert hij dus The Bruno Effect, een platform dat naar eigen zeggen ‘inspeelt op de noden van de hedendaagse verkopers, designers én kopers’.

Vetting

Cru gesteld werkt The Bruno Effect als een kunstbeurs: het verhuurt plaatsen op zijn website aan handelaars. Met de deals zelf moeit het platform zich niet. En vooral: het geeft geen garantie op het vlak van authenticiteit en herkomst. ‘Die zogenaamde ‘vetting’ gebeurt op dealerniveau’, aldus Bruno. ‘Wij selecteren de handelaars op hun reputatie. Dat zou al 90 procent van de problemen moeten vermijden. Is er toch een issue, dan is dat een discussie tussen koper en verkoper. Al houden we wel de inventaris van onze verkopers goed in de gaten, om te zien of alles correct beschreven staat. Een fout kan altijd gebeuren, zeker in onze sector. Maar als we merken dat dealers bewust verkeerde informatie geven, zullen we acties ondernemen.’