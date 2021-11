Ontwerper Paola Navone’s verse 'Fish & Fish'-servies voor Serax

De 71-jarige architecte, interieurontwerpster en productdesigner Paola Navone is een grote dame in de designwereld. Haar servies voor Serax wordt in toprestaurants als La Grenouillère gebruikt.

‘Ik ben heel gevoelig aan de juiste sfeer in een restaurant. Als ik ergens binnenkom, merk ik meteen het licht en de kleuren op: zij bepalen voor een groot stuk de juiste ambiance. Ik ben zelf een fan van eenvoudige tafelsettings waar dan een creatief detail of een subtiel idee aan wordt toegevoegd’, aldus Paola Navone. De 71-jarige Italiaanse werkt met haar bureau Otto Studio als architect, interieurontwerpster én productdesigner heel vaak in opdracht van restaurants. Of van Belgische producenten zoals Serax, voor wie ze vijf jaar geleden de serviescollectie ‘Fish & Fish’ bedacht. Een servies dat intussen een bestseller is voor het bedrijf en dat in tal van toprestaurants wordt gebruikt, zoals bij La Grenouillère in La Madelaine-sous-Montreuil.

Schermvullende weergave ©Serax

In de ‘Fish & Fish’-collectie van borden, schalen, bokalen, glazen en flessen is dat creatief detail verrassend genoeg een vis. De vis komt vaak terug in Navone’s werk. Zelfs haar profielfoto op Instagram is een vis. ‘Het vismotief is een van mijn absolute favorieten. Ik gebruik in heel wat van mijn projecten vissen, in alle vormen, maten en kleuren. Een vis is immers een internationaal symbool. Iedereen kent het. Het is natuurlijk, democratisch, plezant en pop. En het brengt mij persoonlijk terug naar mijn mediterrane roots.’

Radicale ideeën

Die roots liggen in Turijn, een stad die ze al vroeg in haar carrière inruilde voor Milaan. In de jaren 1970 sloot Navone er zich aan bij Studio Alchimia, een clubje creatievelingen die zich onder leiding van Alessandro Mendini toelegde op het realiseren van de meest radicale ideeën, ver weg van eenvormige massaproductie. In diezelfde club zaten ook grootheden als Ettore Sottsass en Andrea Branzi.

Enkele jaren later zou Alchimia aan de basis liggen van nóg een nieuwe beweging: Memphis. Om maar te zeggen dat Paola Navone een bijzonder grote dame is in de internationale designscene.