Deze drie collectible Italiaanse designers veroveren de vintagemarkt

Op de vintagemarkt zijn de Italianen goed vertegenwoordigd. Sinds de fashionwereld hun werk oppikte, worden designers Ignazio Gardella, Gaetano Pesce en Giancarlo Piretti collectible.

1 | Gaetano Pesce

Wie?

Gaetano Pesce (1939) maakte de afgelopen zestig jaar faam als designer, architect, stedenbouwkundige en kunstenaar. Mocht zijn werk niet zo kleurrijk zijn, we zouden de Italiaan een éminence grise noemen, gezien zijn staat van dienst. Samen met Andrea Branzi is hij een van de laatste overlevenden van een gouden generatie in Italië. Zijn radicaalste werk herken je meteen aan de spontane, handgemaakte toets en aan zijn signatuurmateriaal: gekleurd hars. Zo ontwierp hij voor het Spring-Summer 2023-defilé van Bottega Veneta eenmalig een vloer én vierhonderd kleurrijke stoelen, gemaakt van canvas, gedoopt in hars. Pesce, die in New York woont, verkiest experiment, innovatie en synthetische materialen boven klassieke vormen in hout of metaal.

‘Pesce blijft actueel. Hij had een soloshow bij galerie Salon 94 in New York, retrospectieve expo’s in Shenzhen en Genua, binnenkort is er een expo op Design Basel en recent was er de fashionshow van Bottega Veneta. Dat in combinatie met het feit dat postmodernisme stilaan zijn intrede doet in de interieurs, maakt hem collectible’, zegt Boris Devis, oprichter van de designgalerie Goldwood by Boris.

Schermvullende weergave Gaetano Pesce in zijn studio in New York. ©Getty Images

Recent gespot?

Een paar van de stoelen die hij ontwierp voor het Spring-Summer 2023-defilé van Bottega Veneta staan in de showroom en boetiek van Bottega Veneta in Milaan. Maar op Design Miami (30 november tot en met 4 december) worden die stoelen nog eens getoond én verkocht. ‘Het is een politiek statement. Een ode aan het belang van diversiteit. F*ck mensen die zeggen dat we allemaal hetzelfde zijn. We zijn allemaal verschillend, geen kopie. Dat is onze kwaliteit’, vertelde Pesce na de show.

Schermvullende weergave Pesce ontwierp voor het Spring-Summer 2023-defilé van Bottega Veneta eenmalig een unieke vloer én vierhonderd kleurrijke stoelen, gemaakt van canvas, gedoopt in hars. ©Matteo Canestraro

De Belgische connectie?

Matthieu Blazy, de designer van Bottega, woont in Antwerpen en heeft in zijn appartement zelf stukken van Pesce staan; het hoeft dus niet te verwonderen dat hij bij Pesce uitkwam. Pesce zat tijdens het defilé trouwens naast Pieter Mulier, de levenspartner van Blazy en creatief directeur bij Alaïa. En er zijn nog Belgische connecties. Begin jaren 90 ontwierp Pesce de galerie van Ernest Mourmans op de Zeedijk in Knokke. Onvergetelijk waren de keuken van papier-maché en de trappen van gekleurd hars. En in dezelfde periode was er de kinderwinkel Dujardin, eveneens in Knokke. Jarenlang werd er schande gesproken van de felgekleurde gevel. Beide gebouwen werden later gesloopt. Maar, nice to know: de Parijse galerie Downtown/Laffanour verkoopt verscheidene kasten en pashokjes uit die winkel. En Millon veilde recent een stoeltje.

Schermvullende weergave Gaetano Pesce’s psychedelische kamerscherm voor Cassina is een hommage aan zijn thuisstad New York. ©Valentina Sommariva

Bekendste stukken?

Pesce hekelt machinale serieproductie en maakt vooral objecten in kleine oplages. Toch heeft hij enkele bekende ontwerpen bij de grote merken. Het bekendst is ongetwijfeld de wulpse ‘UP’-fauteuil bij B&B Italia.

Schermvullende weergave De bekendste designklassieker van Pesce: de ‘Up’-lounge chair voor B&B Italia.

Te koop?

Pesce’s unieke stukken worden verdeeld via galeries. Vintage exemplaren scoor je op veilingen en via dealers. Op sites à la Pamono begint de vraagprijs voor een meubel in hars rond 1.500 euro. Carlo Bonte en Christie’s veilden eind vorig jaar allebei nog een ‘Square’-vloerlamp uit 1986 voor zo’n zesduizend euro. Bonte had hem amper 800 à 1.200 euro geschat.

Schermvullende weergave Het interieur van de boetiek Dujardin in Knokke werd ontworpen door Pesce. De Parijse galerie Downtown/Laffanour verkoopt nu enkele kasten en pashokjes uit die winkel.

2 | Ignazio Gardella

Wie?

Als telg uit een architectengeslacht was Ignazio Gardella’s (1905-1999) carrièrepad keurig geplaveid. Hij tekende in zestig jaar tijd de meest uiteenlopende projecten: van huizen tot bedrijfskantines, en in zeer diverse stijlen: van rationalisme tot postmodernisme. Gardella ontwierp ook decennialang meubels, verlichting en objecten, waar meer en meer verzamelaars hebberig van worden.

Schermvullende weergave Op de vintagemarkt vind je vooral lampen van Gardella. Tato is een klein Italiaans merk dat nu lampen en meubels van hem commercialiseert. ©Courtesy Archivio Storico Gardella and CSAC – Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università di Parma

Recent gespot?

Dit jaar brengt Molteni de ‘Blevio’-tafel uit, een ontwerp van Gardella uit 1930 voor zijn eigen huis aan het Comomeer. Het stuk gaat voor het eerst in productie, in samenwerking met Archivio Gardella in Milaan, geleid door zijn kleindochter. Molteni vervangt wel de originele koperen bekleding door een metallic vernis. En ze produceren een versie in breccia capraia-marmer. Vintage stukken van Gardella spotten we recent nog op het designevent Nomad in Sankt Moritz, bij Dimore Studio in Milaan en bij Morentz in Waalwijk.

Schermvullende weergave Molteni brengt dit jaar de ‘Blevio’-tafel uit, een ontwerp van Gardella uit 1930 voor zijn eigen huis aan het Comomeer.

Belangrijkste stukken?

Op de vintagemarkt vind je vooral lampen. Maar hij tekende ook meubels, zoals wandrekken en tafels. Gezocht zijn de ‘Digamma’-fauteuils en -zetels die Gardella in de fifties tekende voor het merk Gavina. Herkenbaar aan hun eenden­pootjes zijn ze nu in productie bij Santa & Cole. Kartell produceerde een tijdje een kunststof eettafel en een bed ‘Model 4550’, die space age-verzamelaars zoeken. ‘Gardella staat voor ambacht, vakmanschap, maar altijd met een duidelijke architecturale insteek. Zijn werk is geliefd wegens de zeldzaamheid en straightforward makelij’, zegt de Brugse designhandelaar Dries Vanlandschoote.

Schermvullende weergave Gardella ontwierp onder meer meubels voor hotels in Rome en Venetië. Deze fauteuil ‘Lido’ is vernoemd naar het eiland in de lagune voor Venetië. De bijzettafel is ook een ontwerp van Gardella, eveneens uitgebracht door Tato.

Tweede leven?

Kort na de Tweede Wereldoorlog richtte Gardella samen met twee bevriende architecten Azucena op, een invloedrijk merk waaronder ze hun eigen ontwerpen produceerden. In 2018 kocht B&B Italia het merk over, samen met de ontwerpen van een van de drie oprichters. De designs van de andere twee oprichters, onder wie Gardella, belandden bij Tato: een klein Italiaans merk dat nu lampen en meubels van hem op de markt brengt.

Schermvullende weergave

Waar te koop?

De ‘Blevio’-tafel van Molteni is nu te koop (prijs vanaf 8.375 euro). Tato heeft een webshop die gratis levert in België (tatoitalia.com). Prijzen tussen 779 voor een lamp en 11.150 euro voor een sofa. Op vintageportaalsites zoals Pamono en 1stDibs en op designveilingen van Piasa duikt Gardella ook geregeld op. De prijzen lopen sterk uiteen. Maar voor een ‘Digamma’-fauteuil betaal je al gauw 15.000 euro, een koppel ‘LP12’-wandlampen, uitgegeven door Azucena, kost bij Vanlandschoote zo’n 6.400 euro.

Schermvullende weergave

3 | Giancarlo Piretti

Wie?

Ontwerper Giancarlo Piretti (1940) was actief tot in de jaren 90. Tussen 1960 en 1972 was hij hoofddesigner bij Anonima Castelli, een oud Italiaans meubelmerk opgericht in 1877 dat hij met zijn succesontwerpen internationaal op de kaart zette. Toen Anonima Castelli in 2014 failliet ging, werd het opgekocht door de familie Pavan, die sinds 2019 de meest iconische ontwerpen opnieuw produceert, waaronder de ‘Plia’, de cashcow van het merk. Al maken ze sinds de herlancering ook nog andere iconen van Piretti. Onder meer de transparante kuipstoel ‘Plona’ en de prachtige organische armstoel ‘Alky’.

Schermvullende weergave

Waarom moet je hem kennen?

De plexiglazen plooistoel ‘Plia’, Piretti’s iconische ontwerp uit 1957, is weer alomtegenwoordig. Met dank aan de modewereld: hij figureerde in de zomercampagnes van Saint Laurent én APC. In juni lanceerde het überhippe Supreme nog een ‘Plia’-versie met zijn logo op het stalen frame.

Schermvullende weergave Volgens Edoardo Pavan, de huidige producent, zit het genie van de ‘Plia’ in de transparantie. ‘Ingeklapt verdwijnt hij bijna.’

Wat zeggen anderen erover?

De Londense designdealer Jenna Fletcher noemt ‘de ‘Plia’ de ‘Céline Trio’-handtas van de stoelen: een heel strak, slim en precies ontwerp. En toch sexy.’ Volgens Edoardo Pavan, de huidige producent, zit het genie van de ‘Plia’ in de transparantie. ‘Ingeklapt verdwijnt hij bijna, want de stoel is volledig doorzichtig en slechts vijf centimeter dik. Voor het eerst werd de transparantie zo doorgedreven. Een revolutie, vergelijkbaar met de eerste iMac of Air Max-sneakers.’

Schermvullende weergave De plexiglazen plooistoel ‘Plia’ is weer overal. zoals hier, in de jongste zomercampagne van Saint Laurent.

Wat is het geheim van dit stuk?

De ‘Plia’-stoel lijkt het toonbeeld van de en-engeneratie: hij is eenvoudig én elegant. Een op-en-top industrieel ontwerp (snel en goedkoop produceerbaar) én toch vol poëzie. Drie jaar werkte Piretti aan het ontwerp, dat een instanthit werd. Sinds de lancering zijn er al meer dan vier miljoen exemplaren van verkocht. De stoel zit in de collectie van het MoMA en heeft zelfs een eigen Wikipedia-pagina.

Het hippe 1stDibs – een webshop die ruim tweeduizend vintagedealers bundelt – noteerde dit jaar 125 procent meer zoekopdrachten naar ‘Plia’ en ‘Piretti’. De gemiddelde prijs voor een ‘Plia’-stoel steeg er met meer dan tachtig procent.

Schermvullende weergave De ‘Plia’-stoel zit in de collectie van het MoMA en heeft zelfs een eigen Wikipedia-pagina. Nieuwe exemplaren van Anonima Castelli kosten 285 euro.

Waar te koop?

De nieuwe exemplaren van Anonima Castelli kosten 285 euro. Voor een vintage exemplaar betaal je gemiddeld honderd euro. Op marktplaats.nl vind je ze gemakkelijker dan op 2dehands.be. Geen toeval, want het Nederlandse designmerk Artifort verdeelde 25 jaar de meubels van Castelli in de Benelux. In België brak de stoel nooit echt door, dus circuleren er minder vintage exemplaren. Wat ons betreft: tijd voor een (her)ontdekking.