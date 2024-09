Raf Simons veilt unieke collectie deco en design

via LinkedIn

Raf Simons, sinds begin 2020 co-creatief directeur bij modehuis Prada, veilt via de Parijse kunstgalerij en veilinghuis Piasa 131 stukken uit zijn persoonlijke collectie keramiek en design. Simons is een groot liefhebber van alles wat met kunst en design te maken heeft, en studeerde in 1991 zelfs af als meubelontwerper alvorens hij het modepad koos.