Van tech naar mode in L.A.: ‘Misschien spot Kim Kardashian mijn tas wel’

Elise is Vandervoorts middelste naam, ook Frans voor ‘Ilse’, de voornaam van haar moeder. 'De tas is een hommage aan alle modieuze vrouwen in mijn leven.’

De Brusselse Claire Vandervoort zegde haar job op bij een start-up in L.A. en realiseerde haar jeugddroom: modeontwerpster worden. De eerste accessoirecollectie van Voort Studio is nu uit.

Los Angeles, the city of dreams, zo luidt het cliché. De Belgische Claire Vandervoort (28) had een droomjob bij de Californische techgigant Meltwater. Toch lag haar droom elders: ze wilde haar eigen modelijn lanceren, Voort Studio. ‘Ik ben opgegroeid tussen modieuze vrouwen, mijn moeder en mijn oma’s op kop. Ze leerden me al vroeg wat kwaliteit en stijl is’, vertelt ze vanuit Los Angeles. ‘Ik teken al modesilhouetten sinds mijn kindertijd. Maar modeontwerpster worden werd me altijd afgeraden. Na mijn studies handelswetenschappen in Engeland belandde ik in de start-upwereld, in Londen en later in Los Angeles. Tijdens de pandemie fantaseerde ik over mijn toekomst: wat wil ik doen als ik dertig, veertig of vijftig jaar ben? Het enige antwoord was: een eigen modeontwerpstudio runnen. Dus begon ik die droom na te jagen’, vertelt ze.

Niet dat ze een modeopleiding volgde: het modevak leerde ze helemaal in haar eentje, via tutorials op YouTube. En ze stelde een businessplan op. Vandervoort wilde namelijk kleinschalig gaan ondernemen, in plaats van te werken voor bedrijven die leven van investeringsrondes en durfkapitaal. ‘In een techbedrijf bouw je meestal aan iets wat virtueel blijft: software, een app, een digitale service. Iets concreets produceren, dat je letterlijk in je handen kunt houden: dat geeft me toch een ander soort voldoening.’

Schermvullende weergave Een techcarrière in Los Angeles opzeggen voor een modecarrière, zonder formele opleiding, modeconnecties of financiële back-up. Daar is de Brusselse Claire Vandervoort niet vies van.

Make it happen

Een techcarrière in Los Angeles opzeggen voor een modecarrière, zonder formele opleiding, modeconnecties of financiële back-up: het is een sprong in het onbekende. Maar daar is Vandervoort niet vies van.

‘Op mijn dertiende stuurden mijn ouders me naar de International School in Waterloo, waar ik uitsluitend Frans en Engels kon praten met klasgenoten en vrienden. Op mijn 22ste had ik mijn eerste job bij de technologiestart-up SuperAwesome. Na vier jaar Londen vroegen ze me of ik naar New York wilde. Die stad sprak me helemaal niet aan, maar Los Angeles wel. Daar ging ik later aan de slag bij Meltwater, een Noors bedrijf dat software voor mediamonitoring ontwikkelt’, zegt ze. ‘Bij die twee start-ups was ik manusje-van-alles, in de positieve zin van het woord: ik leerde pijlsnel van alles bij, zoals websites bouwen, fotoshoppen en coderen. Allemaal zaken die me nu van pas komen. Ik ben niet bang om iets nieuws te leren. Door mijn ervaring in de Californische tech- en start-upwereld kijk ik toch anders aan tegen zakendoen. Alles is mogelijk in Los Angeles. ‘Make it happen’ is hier de leuze. Daarom wil ik in deze stad ook deels blijven wonen en werken. Stel je voor dat Kim Kardashian op straat mijn tas spot en die oppikt. Je weet maar nooit hier.’

‘Ik teken al modesilhouetten sinds mijn kindertijd. Maar modeontwerpster worden werd me altijd afgeraden.’ Claire Vandervoort Modeontwerpster

In de VS leerde Vandervoort ook dat je je niet al te snel moet laten afschepen. Dus koos ze voor haar eerste accessoirecollectie meteen het beste uit: ze werkt met nappaleder uit Italië en liet alles produceren in de ateliers waarmee ook namen zoals Dior, Jacquemus, Paul Smith en Chloé samenwerken. ‘Ik wilde echt kwaliteit. Wel 300 mails heb ik moeten sturen tot die ambachtelijke bedrijfjes met me wilden samenwerken. Amerikanen zien een ‘neen’ als een omweg naar ‘ja’. Je moet een beetje pushen en negotiëren. Dat heb ik hier geleerd.’

Anna Wintour

De eerste collectie van Voort Studio is beperkt: de Elise-tas, een sleutelhanger en een portefeuille. ‘Elise is mijn middelste naam. Dat is ook Frans voor ‘Ilse’, de voornaam van mijn moeder. De tas is een hommage aan alle modieuze vrouwen in mijn leven’, zegt ze. ‘Al ontwierp ik de accessoires ook met Californische tech-onderneemsters in het achterhoofd. In de start-upwereld in Londen en Los Angeles heb ik zoveel sterke, zelfzekere vrouwen leren kennen. Zulke vrouwen gebruiken de Elise overdag op het werk, stappen ermee op het vliegtuig en gaan er ‘s avonds mee uit eten.’

Schermvullende weergave De eerste accessoirecollectie van Voort Studio is vervaardigd in de ateliers waarmee ook topnamen zoals Dior, Jacquemus, Paul Smith en Chloé samenwerken.

Intussen werkt Vandervoort aan een tweede collectie. ‘En hopelijk kan ik over twee jaar met een echte modelijn beginnen’, droomt ze. Aan seizoenscollecties doet ze evenwel niet mee. ‘Vandaar ook de kleuren donkerblauw en groen: tinten die het hele jaar door kunnen.’