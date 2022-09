6 niet te missen events om de herfst officieel in te luiden

De herfst is officieel van start gegaan. Dit zijn enkele events in de week van 26 september om in je agenda te onderstrepen.

TO VISIT | Brussels Biennale – Neoclassic

Dat Brussel uitblinkt in art nouveau weten ze tot in Barcelona. Maar er is in onze hoofdstad ook veel bijzonders te spotten aan neoklassieke architectuur. Kijk maar eens goed rond en je zult overal die typische invloed zien van de Grieks-Romeinse oudheid: geometrische lijnen, symmetrie en veel wit. En natuurlijk ook zuilen. Veel zuilen.

Om dat vergeten neoklassieke erfgoed uit de achttiende en negentiende eeuw in de spotlights te zetten, werd twee jaar geleden Brussels Biennale – Neoclassic opgericht, kortweg BBN. De komende twee weekends gaan er deuren open die anders gesloten blijven. Zoals het vroegere atelier van schilder Alexandre Markelbach in Laken. Ook een geleid bezoek aan de voormalige Koninklijke Sterrenwacht staat aangestreept in onze agenda. Samen met het Maria Malibran Paviljoen: ooit gebouwd als liefdesnestje, nu het gemeentehuis van Elsene.

De interieurbezoeken zijn los te boeken: hoe meer je er kiest, hoe goedkoper. Maar je kunt ook een pakket bestellen: een kant-en-klaar programma van verscheidene rondleidingen op vaste tijdstippen. Verdeeld over twee dagen en met vier tussenstops.

Brussels Biennale – Neoclassic vindt plaats op 1, 2, 8 en 9 oktober. Je betaalt tussen 4,5 en 11 euro per interieurbezoek en een pakket heb je vanaf 30 euro.

TO SIT | ‘Liv’

De Zweedse designer Jonas Bohlin roeide ooit met een zelfgemaakte boot in drie maanden van Stockholm naar Parijs. Deze stoel ‘Liv’ inspireerde hij op die bijzondere trip van meanderende rivieren. Nu is een re-editie uit bij Christine Ingridsdotter.

Een ‘Liv’ heb je voor 1.300 euro. Check de website van Christine Ingridsdotter voor meer info.

TO EAT | Madonna in KMSKA

Nu al hét event van het najaar: op 24 september heropende het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen na meer dan tien jaar renoveren en uitbreiden. Behalve de nieuwe zalen valt er ook een nieuw restaurant te ontdekken: Madonna. Vernoemd naar het topstuk van Jean Fouquet, en naar de andere zeventig madonna’s uit de collectie. Overdag is het een grand café, ’s avonds restaurant en bar.

Madonna is elke dag open van 10:00 tot 00:00 uur. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Leopold de Waelplaats 2, 2000 Antwerpen.

TO VISIT | Keramiekexpo

De Antwerpse keramist Koen Ghesquière heeft een u-turn gemaakt. Hij is al jaren bekend om zijn servies met de naam ‘Ghesq’. Maar hij gooide het roer om: hij verkocht zijn atelierwoning in hartje Antwerpen en verkaste afgelopen zomer naar Frankrijk, waar hij anders wil gaan werken: vrijer, rustiger, geconcentreerder en natuurlijker. Hij gebruikt er houtgestookte ovens, en niet langer elektrische. ‘In plaats van op een knopje te drukken, moet je daar twaalf uur bij blijven’, vat Ghesquière samen.

Zijn nieuwe objecten, vooral vazen, zijn vanaf 29 september voor het eerst te zien op een expo in Antwerpen, in een herenhuis in de Kasteelpleinstraat. Die wordt georganiseerd door vintage­dealer, decorateur en interieurinrichter Céline Hellin, die er ook een paar bijzondere vintage designstukken toont.

Keramiek was een late roeping voor Ghesquière. Hij begon er pas mee op zijn 52ste. Ervoor was hij actief in de eventsector. ‘Ik wilde graag thuiswerken, dus bouwde ik daar een atelier. Pas daarna begon ik met keramiek. Een gok die gelukkig goed is uitgedraaid.’

Ghesquières keramiek staat van 29 september tot en met 16 oktober in de Kasteelpleinstraat 34 in Antwerpen.

TO CELEBRATE | 20 jaar HAY

‘Toen we elkaar net leerden kennen, deelden we dezelfde frustratie: we hadden een passie voor design, maar alle spullen die we mooi vonden, konden we niet betalen. Dat wilden we veranderen. Onze ambitie was om mooie, praktische en kwalitatieve spullen te maken. Niet voor een enkeling, maar voor de massa.’ Die missie van het Deense koppel Mette en Rolf Hay lijkt geslaagd. De twintigste verjaardag van hun designlabel, dat zich tussen Vitra en Ikea propte, vieren ze met een dik overzichtsboek dat op 5 oktober verschijnt bij Phaidon.

Daarnaast staan er dit najaar opnieuw veel productlanceringen op de agenda. De ‘Colour Cabinets’ van ‘onze’ Muller Van Severen zag je waarschijnlijk al passeren.

Vorige week presenteerden ze het ‘Sobremesa’-servies (foto) van chef, kunstenaar en Instagram-fenomeen Laila Gohar uit New York.

Vind het overzichtsboek van HAY vanaf 5 oktober voor 49,95 euro bij Phaidon.

TO VISIT | ‘Utopia’

Noem ‘Utopia’ gerust een artistiek bommentapijt met ruim vijftig expo’s, uitgestrooid over Rijsel en omstreken. Het confronterende thema: de paradijselijke natuur versus de man-made ecologische rampen.

Het kunstfestival begint al in het station Lille-Flandres, met een installatie van Joana Vasconcelos. Op de Rambla (rue Faidherbe) paradeert een stoet van tien elfen in mos van Kim Simonsson. De expo in Gare Saint Sauveur vertrekt vanuit ‘Novacene’, het hoopgevende boek van James Lovelock over het geologische tijdperk na ons. In de Eglise Sainte-Marie Madeleine cureerden de Belgen Sofie Lachaert en Siegrid Demyttenaere een expo met (onder meer) een geurinstallatie van Peter De Cupere. Maar als je één expo moet kiezen, laat het dan ‘Les Vivants’ in Le Tripostal zijn. De Chinese kunstenaar Cai Guo-Qiang maakte er speciaal een ‘bestiale fresco’ met buskruit, al is er ook kunst te ontdekken van Tony Oursler en van bedreigde indianen uit het Amazonegebied. Zolang er kunst is, is er hoop.

Kunstenfestival Utopia loopt tot en met 2 oktober in Rijsel en omstreken.