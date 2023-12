Bezoek de echte locaties van het laatste seizoen van Netflix’ ‘The Crown’

Afgezien van zijn tv-ambities zijn de terreinen van Ardverikie House toegankelijk voor het grote publiek dankzij acht guesthouses. Onder meer een poorthuis met toren, misschien nog charmanter dan het ‘faux’ koninklijk paleis zelf.

Lees meer Een unieke blik achter de poort van Highgrove Gardens, privédomein van Charles III

Ernaartoe?

| Cottages voor twee tot dertien personen, vanaf 250 pond voor twee nachten.

| Website | ardverikie.com

Het sombere, aan het meer gelegen landgoed Ardverikie House is vandaag toegankelijk voor het grote publiek dankzij acht guesthouses. © Getty Images

2 | Serie: St. George’s Chapel | Echt: York Minster

St. George’s Chapel speelt een ontzettend belangrijke rol bij de Britse royals. Het is de plek waar zowel de familie als andere gelovigen bidden, maar vooral ook de kapel waar uitvaartplechtigheden en herdenkingen plaatsvinden – veel leden van de koninklijke familie liggen hier begraven, inclusief koningin Elizabeth.

Maar zijn stand-in in ‘The Crown’ is al even roemrucht: gebouwd tussen de dertiende en vijftiende eeuw is de gotische kathedraal van York de laatste rustplaats van Harold Godwinson (de aanvoerder van het Engelse leger tijdens de Slag bij Hastings), maar ook van de vroegere koningen van Northumberland.

In St. George’s Chapel liggen veel leden van de koninklijke familie begraven, inclusief koningin Elizabeth. © Shutterstock

De kerk torent hoog boven de stad York uit – en is daarmee aanzienlijk imposanter dan St. George’s Chapel – en valt op door haar indrukwekkende gotische torens en middeleeuwse glas-in-loodramen. Er blijft ook een koninklijke link, want vorig jaar nog werd aan de westgevel van York Minster een standbeeld van wijlen koningin Elizabeth onthuld.

Ernaartoe?

| York Minster is de hele week open voor zowel bezoekers als gelovigen. Toegangskaarten voor volwassenen vanaf zestien pond; jongeren onder zeventien kunnen gratis binnen.

| Website | yorkminster.org

York Minster torent hoog boven de stad uit – en is daarmee aanzienlijk imposanter dan St. George’s Chapel – en valt op door haar indrukwekkende gotische torens en middeleeuwse glas-in-loodramen. © Getty Images

3 | Serie: St. Andrews University | Echt: St. Andrews University

In het laatste seizoen van ‘The Crown’ werden sommige universiteitsscènes geshoot in de Royal Holloway University, maar St. Andrews werd toch vooral gefilmd in… St. Andrews. Hier studeerde Kate kunstgeschiedenis, terwijl William er een geografiecursus afrondde. Behalve de collegezalen is ook de studentenstad zelf een prachtige plek om te bezoeken (net als de winderige kustlijn).

Hier studeerde Kate kunstgeschiedenis, terwijl William er een geografiecursus afrondde. Ook de studentenstad zelf is een prachtige plek om te bezoeken. © Alamy

Must-sees zijn de universiteitscampus en het golfterrein, maar als bezoeker moet je ook zeker een wandelingetje maken in de rest van de stad: de winkelstraat, met ontzettend veel zelfstandige boetieks en cafés, is ideaal voor een ontspannend namiddagje. Prins William was blijkbaar fan van Forgan’s, een eigentijds restaurant met een moderne Schotse twist.

Ernaartoe?

| Een wandelparcours langs de universiteitslocaties vind je op de website van St. Andrews.

| Website | st-andrews.ac.uk

4 | Serie: Windsor Castle Royal Lodge | Echt: Basildon Park

De Royal Lodge – goed voor dertig kamers – ligt zo’n vijf kilometer ten zuiden van Windsor Castle. Het was de residentie van de koningin-moeder van 1952 tot aan haar dood in 2002, waarna prins Andrew en Sarah Ferguson er hun intrek namen.

De Royal Lodge ligt zo’n vijf kilometer ten zuiden van Windsor Castle. Het was de residentie van de koningin-moeder van 1952 tot aan haar dood in 2002. © Getty Images

Voor ‘The Crown’ werd het pand vervangen door het achttiende-eeuwse Basildon Park in Berkshire. Die woning van de National Trust werd in de jaren 50 gerestaureerd door Lord en Lady Iliffe; vandaag vind je er zowel doeken van oude meesters als traditioneel meubilair. Zijn historische park is ideaal voor een frisse winterwandeling.

Ernaartoe?

| Het huis, de gronden, de shop en de tearoom zijn de meeste dagen geopend van 10 tot 16 uur. Volwassenen betalen 16,50 pond voor een bezoek.

| Website | nationaltrust.org.uk/visit/oxfordshire-buckinghamshire-berkshire/basildon-park

Voor ‘The Crown’ werd de Windsor Castle Royal Lodge vervangen door het achttiende-eeuwse Basildon Park in Berkshire. © National Trust Images / James Dobson

5 | Serie: onder meer Villa Windsor | Echt: West Wycombe Park

De georgiaanse Villa Windsor, in het 16de arrondissement van Parijs, was na de Tweede Wereldoorlog de thuis van Charles de Gaulle. Maar belangrijker misschien, toch in de context van ‘The Crown’, is dat ook de hertog van Windsor en zijn partner Wallis Simpson hier woonden, en dat het huis vervolgens werd verhuurd aan Mohamed Al-Fayed. Zijn zoon Dodi Al-Fayed en Diana kwamen er in 1997 nog op bezoek de dag waarop ze omkwamen.

Hier woonden de hertog van Windsor en zijn partner Wallis Simpson. Het huis werd vervolgens verhuurd aan Mohamed Al-Fayed. © Belga Image

De makers van ‘The Crown’ zijn niet naar Frankrijk gereisd om deze scène in te blikken. In plaats daarvan filmden ze in West Wycombe Park, een elegante eigendom van de National Trust in Buckinghamshire. Het Italiaans uitziende landhuis en zijn bijzondere landschapstuin kijken uit over een historisch dorp en een heuvel.

Ernaartoe?

| West Wycombe Park is van april tot oktober open. Toegang vanaf elf pond. Het dorp en de heuvel zijn het hele jaar door vrij toegankelijk, gratis.

| Website | nationaltrust.org.uk/visit/oxfordshire-buckinghamshire-berkshire/west-wycombe-park-village-and-hill

West Wycombe Park is een elegante eigendom van de National Trust in Buckinghamshire. © Alamy

6 | Serie: Ritz Hotel, Parijs | Echt: Phoenix Arts Club

Het Ritz Hotel in Parijs was, vanzelfsprekend, cruciaal voor het verfilmen van Diana’s laatste uren. Het hotel, eigendom van Mohamed Al-Fayed, was de plek waar Diana en Dodi dineerden voor hun fatale autorit – achternagezeten door paparazzi. De crew van ‘The Crown’ besliste om de scènes níét in het hotel zelf te filmen, maar als dubbelganger de legendarische Phoenix Arts Club in Londen te gebruiken.

De Phoenix Arts Club, een cabaret in de buurt van Charing Cross Road in Londen, was de stand-in voor het Ritz Hotel in Parijs. © Vincent Leroux

De latenight-cabaretclub vind je in de buurt van Charing Cross Road, en hoewel het normaal een ‘members only’-club is, kun je als niet-lid voor vijftien pond een kaartje kopen voor de variétéshows. De ouderwetse bar, met zijn zware houten meubels en oude affiches, voelt als een overblijfsel uit een vergane tijd.

Ernaartoe?

| De bar is toegankelijk voor leden en iedereen die een ticket op zak heeft voor de bioscoop of het theater.

| Website | phoenixartsclub.com

Het Ritz Hotel in Parijs, eigendom van Mohamed Al-Fayed, was de plek waar Diana en Dodi dineerden voor hun fatale autorit.

7 | Serie: onder meer een juwelier | Echt: The Royal Exchange, Londen

The Royal Exchange in Londen wordt gebruikt voor heel wat glamoureuze locaties in het zesde seizoen, onder meer als hotelgangen en een juwelierszaak. Dat hoeft niet te verbazen: The Royal Exchange werd in 1566 opgetrokken als het eerste speciaal gebouwde centrum voor de handel in aandelen. In de zeventiende en achttiende eeuw werd het herhaaldelijk verwoest door brand en in de Tweede Wereldoorlog werd het gebombardeerd. In de jaren 80 kon The Royal Exchange terugkeren naar zijn oorspronkelijke handelsvloer.

The Royal Exchange in Londen wordt gebruikt voor heel wat glamoureuze locaties in het zesde seizoen, onder meer als hotelgangen en een juwelierszaak. © Alamy

Nu herbergt het gebouw een hele rist luxewinkels en restaurants, waardoor het de ideale plek is om kerstcadeautjes in te slaan (en daarna even halt te houden voor een cocktail).

Ernaartoe?

| The Royal Exchange ligt naast het metrostation Bank Underground. Check de openingstijden van de boetieks op de website.

| Website | theroyalexchange.co.uk

Nu herbergt The Royal Exchange een hele rist luxewinkels en restaurants. © Getty Images

8 | Serie: Castel Sainte-Thérèse, Saint-Tropez (Al-Fayeds villa) | Echt: Villa Castillo de Mallorca

Hoewel zeer veel scènes voor dit seizoen van ‘The Crown’ in het Verenigd Koninkrijk werden geshoot, trok de crew voor sommige ook naar het buitenland. Onder meer de beelden van Al-Fayeds villa in Saint-Tropez, waar Diana en Dodi elkaar voor het eerst ontmoetten (en waar ze hun toevlucht zochten voordat ze de noodlottige beslissing namen om naar Parijs te gaan). Het pand werd in 2015 te koop gezet voor ruim tachtig miljoen euro.

De makers van ‘The Crown’ gebruikten de Villa Castillo in Mallorca als surrogaat voor Al-Fayeds villa in Saint-Tropez.

De makers van ‘The Crown’ gebruikten een andere privé-eigendom, de Villa Castillo in Mallorca, als surrogaat. Diana bezocht ook die villa, en hoewel ze kan worden afgehuurd, kunnen de weektarieven (reken op minstens 35.000 euro) de casual vakantieganger misschien ontmoedigen.

Ernaartoe?

| De villa wordt onder meer verhuurd via amaselections.com en abercrombiekent.com.