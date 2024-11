Debbie Harry | Bijna 80, maar nog altijd Blondie

Harry over haar weg naar de 80, Sabato en de feestjes van Andy Warhol. En waarom ze vandaag schittert in een Gucci-campagne. Jawel, Blondie is nog altijd even onconventioneel als vroeger.

Haar scherpe gelaatstrekken zijn door de jaren heen vereeuwigd in portretten die zo uit een museum zouden kunnen komen. Ze zijn van kunstenaars als Robert Mapplethorpe of Andy Warhol, die een persoonlijke vriend werd en in 1979 een feestje organiseerde om de release van ‘Heart of Glass’ te vieren. Ook Chris Stein, de gitarist met wie ze in 1974 Blondie oprichtte en die meer dan tien jaar haar partner was, maakte talloze spontane foto’s van haar. De zangeres van Blondie was ooit een van de meest gefotografeerde vrouwen in de rockwereld, en blijft op haar 79ste in trek: als headliner op festivals, auteur én blikvanger in de modewereld.

Debbie Harry zag de beelden van haar nieuwe Gucci-campagne alleen nog maar op haar telefoon, maar de pers mag ze volgens haar nu al in groot formaat bewonderen. Die soms paranoïde controledrift waar andere celebrity’s zich weleens op laten betrappen als hun imago binnen schot komt, heeft ze niet. Ze heeft een blind vertrouwen in fotografe, kunstenares en activiste Nan Goldin, die vooral bekend werd voor haar werk over de aids- en drugscrises in de Verenigde Staten. Harry bewondert haar al lang. ‘Om een geweldig beeld te schieten is een soort chemie nodig tussen model en fotograaf’, vertelt ze met een New Yorks accent. ‘Dat is mijn ervaring: chemie en goed licht, en dan kun je je helemaal ontspannen.’

Advertentie

Advertentie

En ontspannen deed ze, voor ontelbare fotoshoots. Het helpt natuurlijk dat Harry helemaal niet preuts is. Er zijn foto’s uit de jaren 70 van de zangeres in een jurk die naar verluidt van Marilyn Monroe was. Of dat beeld dat uiteindelijk niet werd gebruikt voor de hoes van Blondies tweede album, ‘Plastic Letters’: ze droeg niets meer dan een kussensloop, vastgemaakt met ducttape. Harry: ‘Het was onze huisbaas die dat idee verzon.’

Debbie Harry in het gezelschap van Jerry Hall, Andy Warhol en Truman Capote in de New Yorkse nachtclub Studio 54 in 1978. © Getty Images

Engerds en roofdieren

Voor Gucci fotografeerde Goldin haar in een zwarte taxi in Londen. ‘Zo’n taxi is best een intieme plek’, zegt ze. ‘Maar Nan is zo lief, en een geweldig mens.’ Harry vindt veel mensen aardig, maar ze is niet bang om ook de ‘engerds’ en ‘roofdieren’ bij naam te noemen, zoals in haar opmerkelijk openhartige biografie, ‘Face It’, die in 2019 werd uitgebracht en verkocht als zoete broodjes.

Londen is een van haar favoriete steden. Blondie was op zijn hoogtepunt in Engeland toen de band doorbrak in de VS. Hun eerste optreden in Engeland was in 1977 in Bournemouth, toen een bolwerk van de punkmuziek. Harry was 31 en herinnert zich nog levendig hoe ze rondhing in ‘Sex’, de boetiek van Vivienne Westwood en Malcolm McLaren op King’s Road. ‘Maar ik kon de spullen die ze daar verkochten toen niet betalen.’

Advertentie

Lees meer Celebritystilist Law Roach | Pensioen op 45 én Zendaya als bestie