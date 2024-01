Onze 6 kijktips op het Filmfestival Oostende

1 | ‘8 Islands’

Peter Craeymeersch: ‘Matthieu Bonne deed in 2022 als allereerste mens op aarde acht triatlons in acht dagen op de acht officiële Canarische Eilanden. De Oostendse documentairemaker Klaas Backers volgde Bonne van voorbereiding tot finish.’

2 | ‘Green Border’

Craeymeersch: ‘Een aangrijpend verhaal over vluchtelingen die dagelijks vechten om te overleven in de bossen op de grens van Polen en Wit-Rusland. Van filmmaker Agnieszka Holland.’

3 | ‘C’è Ancora Domani’

4 | ‘Skunk’

Craeymeersch: ‘Het verhaal van een verwaarloosde tienerjongen die opgroeit met middelenmisbruik en geweld. De film van Koen Mortier is een stomp in de onderbuik over trauma en het onzichtbare en indrukwekkende werk van opvoeders in een instelling.’