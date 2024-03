Rapper Yung Mavu na de 33 miljoen YouTube-views | ‘Mijn droom? Het Sportpaleis’

Lees meer In dit interieur kijken dagelijks 400.000 mensen binnen

Mavu hervat: ‘Al drie jaar ben ik bezig aan mijn album, ‘Noah’, dat in 2025 zal uitkomen. De songs die we dit voorjaar al uitbrengen, vind ik mijn beste muziek tot nog toe. Het zijn nummers die ik ook zelf graag beluister en niet beu raak. ‘Beautiful heartbreak’, bijvoorbeeld, noem ik mijn best geschreven nummer. En ‘How Could I Not’ (dat op vrijdag 22 maart uitkomt, red.) mag dan een van mijn simpelste werken zijn, het is wel mijn favoriet. We hebben beide gemaakt in mei 2023, toen Alexis en ik elkaar voor het eerst zagen. Ik kan niet wachten om mijn nieuwe muziek aan iedereen te laten horen.’

Al drie jaar is Mavu bezig aan zijn album, ‘Noah’, dat in 2025 zal uitkomen. Zijn nummer ‘How could I not’ verschijnt op vrijdag 22 maart. © Siska Vandecasteele

Net geen bezoek aan Ellen DeGeneres

Terug naar 2017, naar het moment waarop de bewuste ‘Black Magic’-clip het miljoen views aantikt. ‘Daarvoor had ik nog geen woord gerapt’, geeft Mavu toe. ‘Het is dus niet zo dat ik per se iets met muziek wilde doen. Ik had ook niet verwacht dat die ene video mij een carrière in de muziek zou opleveren. Op dat moment was acteren mijn passie (hij speelde een hoofdrol in onder meer de kortfilm ‘Het leven van Esteban’ (2017), die twee filmprijzen won, red.), maar doordat ‘Black Magic’ viraal ging, had dat plots minder prioriteit.’ Zeker omdat platenlabels als Universal Music en Sony Music hem begonnen te contacteren. Zelfs Ellen DeGeneres wilde hem ontmoeten.

‘Maar dat mocht niet’, vertelt Mavu, nog zichtbaar teleurgesteld. ‘Ik was zestien toen ik mijn eerste platencontract tekende bij Universal Music. Ik had geen flauw benul van hoe het er in de muziekwereld aan toe ging, dus om er zeker van te zijn dat ik niet in de luren zou worden gelegd, raadpleegde ik samen met mijn moeder en kleine broer (Mathis Mavuela, Otis in de jeugdserie ‘wtFOCK’, red.) een muziekadvocaat. Eindstand: net die advocaat heeft ons bedrogen. Hij heeft zodanig gekonkelfoesd dat ik van de opbrengst van ‘Black Magic’ nooit een cent heb gezien.

Daarbij komt nog dat ik door hem nooit Ellen DeGeneres heb kunnen ontmoeten. Omdat ik daar geen geld mee kon verdienen; ‘Black Magic’ was niet gecleard door John Williams (de componist van de ‘Harry Potter’-films; Mavu samplede uit diens nummer ‘Hedwig’s Theme’, red.), dus was de song niet beschikbaar op de streamingdiensten. Daarom was alleen het aantal YouTube-views gestegen, maar had het mij financieel niet meteen iets opgeleverd.’

Op zijn achttiende, wanneer hij zijn eerste contract moet heronderhandelen, zegt hij nee. Mavu: ‘Daarvoor had ik met Dries (Overmeire, de medeoprichter van het onafhankelijke platenlabel 32WORLDWIDE, red.) al wat songs gemaakt. Op de dag na mijn achttiende verjaardag stond Dries voor mijn deur, samen met Chuki (Beats, red.). In die twee jaar dat ik had ‘vast gezeten’, had ik hard aan mijn sound gewerkt. Ze zeiden: ‘Nu je je sound hebt, kun je ermee aan de slag. En wij kunnen jou helpen.’ Een paar maanden later kwam mijn eerste project met hen uit, en dat was fire. Toen is het eigenlijk pas allemaal begonnen.’

‘TikTok famous’

Het was ook dat management dat aandrong op een hoger socialemediagebruik. Ze beweerden dat Mavu online niets meer moet doen dan zichzelf zijn. En zo blijkt ook, want op een maand tijd leverde Mavu’s TikTok-activiteit hem 20.000 volgers op. ‘In het begin was ik er wat sceptisch over, maar ik ben dan toch maar domme tiktoks beginnen te posten waarin ik mijn opa imiteer, in het plat Antwerps. In het dagelijks leven reageer ik immers ook vaak op situaties met een droge Antwerpse uitspraak. Dat het concept zou aanslaan, daar had ik wel op gerekend, maar dat sommige video’s zelfs viraal zouden gaan, dat had ik dan weer niet verwacht. Zo is één tiktok bijna honderdduizend keer geliket’, vertelt de rapper.

Het doel van zijn grote aanwezigheid op TikTok was simpel: meer naamsbekendheid verwerven. Mavu: ‘‘Hoe meer mensen je kennen, hoe beter’, zeggen ze, maar mijn job, mijn passie is muziek maken, dus wil ik dat mensen mij bovenal kennen als een artiest en niet als een tiktokker. Die funny tiktoks, ik had daar nog meer naamsbekendheid mee kunnen verwerven, maar in de foute categorie, dus ben ik daar intussen mee gestopt. Ik vond het frustrerend dat mensen mij op den duur eerder aanspraken over mijn tiktoks dan over mijn muziek. Het was ook heel ontmoedigend dat zo’n tiktok gefilmd op een random parking 50.000 likes opleverde, en een over mijn muziek, waarin ik mijn ziel blootleg, maar een vijftigste daarvan. Muziek is mijn main life goal, niet TikTok.’

Maar gestopt met scrollen, dat is hij allerminst. ‘Instagram mag dan mijn grootste socialemedia-account zijn, ik gebruik het toch vooral als een communicatiemedium. Aan TikTok ben ik verslaafd’, geeft Mavu toe. ‘Daardoor ben ik bijvoorbeeld snel mee met nieuwe trends op dat medium. En op mijn For You-pagina passeren veel dingen die ik interessant vind en waarvoor ik gepassioneerd ben. Recensies van nieuwe Marvel-films, Messi-edits en tiktoks over de Annunaki (het idee dat aliens als geavanceerdere beschaving de mens zouden hebben geschapen, ons tools zouden hebben gegeven en dan zouden zijn weggegaan naar een andere planeet, red.), bijvoorbeeld, maar ook random feiten, en kookvideo’s.’ Naast zijn muziek durft hij een selectie van wat hij op TikTok tegenkomt op zijn Instagram-stories te delen.

Dat hij gestopt is met grappig zijn op TikTok, wil niet zeggen dat hij dat op andere media niet kan. Op VTM, bijvoorbeeld, waar hij binnenkort te zien zal zijn in het tweede seizoen van ‘Burger House’. Mavu: ‘De opnames daarvoor zullen eind maart plaatsvinden, en ik heb me voorgenomen om unconditionally mezelf te zijn, zoals ik dat vroeger durfde op sociale media. Toen waren mensen fan van zowel mijn persoon als mijn muziek. Toen het een tijd niet goed met me ging, ben ik alles te serieus beginnen te nemen. Tv kan een medium zijn om weer meer te tonen wie de echte Yung Mavu achter de muziek is.’

© Siska Vandecasteele

Influencerpraktijken

Mavu mag dan wel het advies hebben opgevolgd om actiever te zijn op sociale media, maar gaat hij ook strategisch te werk? ‘Ik plan mijn posts een week vooraf in. Dat wil zeggen: de freestylerap die ik opneem in de auto en tegenwoordig geregeld post als Instagram-reels, en daarnaast elke week nog twee andere dingen waarover mensen iets kunnen zeggen. Het enige waarmee ik het moeilijk heb, is dagelijks Instagram-stories posten; ook ik heb dagen waarop ik gewoon in mijn nest lig. Ben ik in de gym, hier in de studio of in een nice restaurant, dan post ik dat wel, maar uiteindelijk heb ik niet zo’n heel speciaal leven, hoor. Ik ben ook gewoon een doorsnee 23-jarige.’

Behalve grappen en rappen influencet hij ook. ‘Je kunt mij intussen inderdaad een influencer noemen, want ik werk samen met merken als Philips en Zalando. Daardoor bestaat ongeveer tachtig procent van mijn kleerkast uit gekregen kleding’, vertelt Mavu. Maar ook om op zoek te gaan naar nieuwe samenwerkingen met andere artiesten en producers zijn sociale media een handige tool, vindt hij. ‘Daarom is het belangrijk voor artiesten dat hun Instagram-feed ook een beetje hun portfolio is. Want als iemand mij een artiest aanbeveelt, dan is het eerste wat ik doe niet Spotify checken, maar Instagram openen. Alexis, bijvoorbeeld, is gewoon in mijn dm’s geslidet. En omgekeerd is het ook al gebeurd: toen ik een beat van Déjà Vu, de executive producer van mijn album, op mijn For You-pagina kreeg, was ik zo onder de indruk dat ik hem heb ge-dm’t. Ook zot hoe klein de wereld wordt dankzij sociale media; zo heeft Big Sean eens iets van mij geliket. En niet te vergeten: The Game, een van de grootste Westcoastrappers ooit, heeft mij eens gecomplimenteerd met mijn muziek. Net een droom.’

Mavu: ‘Ik schrijf mijn nummers niet, ik floep ze eruit’. © Siska Vandecasteele

Full circle

Optreden in Madison Square Garden of op Coachella staat voorlopig niet op zijn bucketlist. Zijn grote droom: voor 40.000 zwetende lijven op het podium van het Sportpaleis staan. Mavu: ‘Als kind reed ik daar elke dag voorbij. Toen al vond ik dat heel indrukwekkend.’ Een ander full circle-moment zou zijn langverwachte Pukkelpop-optreden zijn. ‘Dat is het eerste festival dat ik heb gedaan, vier dagen lang in het ‘Black Magic’-jaar 2017. Ik weet nog goed dat ik vastberaden tegen mijn vrienden zei dat ik daar over een paar jaar zelf zou staan. Fastforward naar januari 2020: ik krijg te horen dat ik ben geboekt voor Pukkelpop. Let’s go, dacht ik, maar een paar maanden later, op 13 maart, moesten we binnenblijven en werden alle festivals afgelast. Dat suckte enorm hard. Ik ging toen door een moeilijke periode: het was net gedaan met mijn vriendin en ik ging om met de foute mensen, waardoor ik mezelf aan het kwijtraken was. Pukkelpop was een van de weinige lichtpuntjes, een van de weinige dingen waarnaar ik echt uitkeek. Dat ook dat dan plots werd weggenomen, dat was een serieuze klap.’