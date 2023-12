Acteur Tom Hanks | ‘Hoog tijd voor een vrouw op de maan’

De show is deels geïnspireerd op de beelden die de James Webb-ruimtetelescoop maakte sinds hij in december 2021 werd gelanceerd en sterrenkijken naar een nieuw niveau bracht. Andere belangrijke bron zijn de digitaal geremasterde foto’s die die Apollo-astronauten zelf maakten tijdens hun maanexpedities. Bovendien putte Hanks uit zijn persoonlijke ontmoetingen met een hele reeks ruimtereizigers tijdens de voorbereiding van zijn vertolking in de film ‘Apollo 13’ uit 1995.

Daar kroop hij in de huid van astronaut Jim Lovell, de commandant van de mislukte Apollo 13-missie in 1970 naar de maan. Lovells noodkreet ‘Houston, we have a problem’ is sindsdien iconisch. De film zoomde vooral in op de inspanningen van zowel het grondteam als de astronauten om veilig naar de aarde terug te keren.

Scharniermoment

Hanks was twaalf toen Lovell tijdens de Apollo 8-ruimtemissie de eerste mensen voorbij de zwaartekracht van de aarde loodste in een baan rond de maan in 1968. Op dertienjarige leeftijd zag hij hoe Neil Armstrong voet zette op de maan tijdens de Apollo 11-vlucht. ‘Op die 20ste juli 1969 was ik me er heel goed van bewust dat dit een scharniermoment was dat de geschiedenis van de mensheid zou veranderen’, zegt hij. ‘Wij waren de generatie die leefde toen we een man op de maan lieten landen. Ik voelde dat wellicht op dezelfde manier als mensen die de Brooklyn Bridge gebouwd zagen worden of getuige waren van de Lindbergh-vlucht.’

Charles Lindbergh, de luchtvaartpionier die in 1927 de eerste vlucht New York-Parijs maakte, vertelde Jim Lovell tijdens een lunch enkele dagen voor de lancering van Apollo 8 dat het de bemanning van Apollo 8 was die ‘geschiedenis zou schrijven’, niet die van Apollo 11. Hanks, die het verhaal van die buitengewone ontmoeting opnieuw oprakelt, vertelt hoe baanbrekend het was dat Apollo 8 als eerste bemande ruimtetuig de equigravitatiesfeer – het punt waar de aantrekkingskracht van de aarde even sterk is als die van de maan – overstak.

Tom Hanks, Hollywoods ruimtevaartkenner, tekende de expo uit en is ook de hoofdverteller van deze tentoonstelling over de maanexploratie. © Justin Sutcliffe

‘Alle goeds, Neil Armstrong’

Door zijn rol in ‘Apollo 13’ in 1995 heeft Hanks een groot aantal NASA-pioniers kunnen ontmoeten. In 2005 produceerde de acteur zelf ‘Magnificent Desolation: Walking on the Moon 3D’, een film die te zien was in Imax-bioscopen wereldwijd en het publiek de kans gaf om als het ware naast Neil Armstrongs en Buzz Aldrins ‘Eagle Lander’ op de maan te staan.

Toen Hanks tijdens de voorbereiding een brief stuurde naar Armstrong (1930-2012) en hem om zijn inzichten vroeg, kreeg hij een ‘zeer beleefde neen’ terug. De eerste man op de maan vond dat er maar bitter weinig te vertellen viel dat nog niet was gezegd, maar wenste Hanks desalniettemin het beste. ‘Armstrong zei eigenlijk: ‘Ik ben blij dat je dit doet en wens je veel succes toe’. Waarna hij de brief ondertekende met ‘Alle goeds, Neil Armstrong’. Sinds ik die brief heb gelezen, onderteken ik mijn eigen brieven nu ook altijd met ‘Alle goeds, Tom Hanks’. Als het goed genoeg was voor Neil Armstrong, dan ook voor mij!’

Eindelijk een vrouw

Artemis II, die in november 2024 gelanceerd moet worden, zal de reis van Lovell en Apollo 8 overdoen. Hanks zal de vierkoppige bemanning de komende weken ontmoeten. Hij beklemtoont hoe belangrijk het is dat het nog maar de tiende keer zal zijn dat mensen die prestatie leveren.

Hanks prijst de Artemis II-missie, omdat in november volgend jaar een van de vier bemanningsleden voor het eerst een vrouw zal zijn. Dat werd de hoogste tijd, vindt Hanks, want tot nog toe reisde er geen enkele vrouw richting maan. ‘Vier mensen tijdens de Artemis II-vlucht zullen de aarde zien opkomen vanuit een baan rond de maan en een van hen zal géén man zijn. Ik denk dat dat alles zegt over de vooruitgang van de mensheid. Bij Apollo ging het alleen maar om mannen, mannen, mannen. We moeten absoluut de beste mensen meesturen met Artemis en raad eens: er zullen in de toekomst dus ook vrouwen bij zijn.’

Lege Pepsi-fles

Als Hanks de kans kreeg om op het oppervlak van de maan iets achter te laten, zou hij een klein flesje water meenemen, zo vertelt hij. ‘Ik zou een lege Pepsi-fles nemen, die vullen met water uit de Stille Oceaan en het vervolgens op de maan achterlaten, zodat ik kan zeggen dat ‘er water is op de maan, omdat ik dat daar heb achtergelaten’. ‘Als de zon opkomt, zal het water beginnen te koken; als de zon ondergaat, zal het bevriezen. De hele tijd door. Wel zou ik het flesje niet volledig vullen, zodat het water zowel een vloeibare, vaste als gasvorm zou kunnen aannemen. Dat is wat ik zou doen.’

Moonwalker Wat krijg je als je de digitaal herwerkte beelden van de Apollo-maanmissies combineert met de allernieuwste techsnufjes én de acteur die van ‘Houston, we have a probleem’ een alom bekende uitspraak heeft gemaakt? Een meeslepende, bijna één uur durende ‘experience’ die een bijzonder perspectief biedt op de voorbije én toekomstige maanmissies. ‘The Moonwalkers. A Journey with Tom Hanks’ toont het verhaal van de Apollo-missies zoals het door de twaalf astronauten die tussen 1969 en 1972 op het maanoppervlak hebben rondgewandeld, werd vastgelegd met hun Hasselblad-camera. Maar dan digitaal geremasterd, waardoor je details te zien krijgt die vijftig jaar lang verborgen bleven. En ook nog eens in XXL-formaat geprojecteerd op de vloeren en muren van de Lightroom in Londen. Alsof je zelf op het maanoppervlak rondwandelt. Hanks interviewde ook de astronauten van het nieuwe Artemis-ruimteprogramma, waardoor je meteen weer naar het nu wordt ‘gebeamd’, en antwoord krijgt op de vraag waarom de mens per se terug wil naar de maan. (J.L.) ‘The Moonwalkers. A Journey with Tom Hanks’ | Datum | Van 6 december tot 21 april 2024

| Plaats | Lightroom, 12 Lewis Cubitt Square, Londen

| Website | lightroom.uk