Actrice Cathalina Geeraerts (17) over haar hoofdrol in Fien Trochs ‘Holly’

Cathalina Geeraerts: ‘Qua uiterlijk niks, maar innerlijk wel. Holly is niet per se zo onschuldig als ze lijkt, al is ze wel een meeloper en naïef. Dat naïeve zit ook in mij, net als de urge om mensen te helpen. Al heb ik dat niet echt met strangers. Ik hou van mensen, maar als ik je niet ken, dan boei je me echt niks. Mijn vrienden zijn superbelangrijk voor mij. Ik ben ook heel empathisch. Ik jank zelden, behalve uit empathie. Ik vind het niet leuk om iemand sad te zien. Ik voel wat die persoon voelt.’

‘Holly’ gaat onder meer over magisch denken, de dingen die mensen willen geloven, ook al is het onredelijk. Is dat iets wat jou bezighoudt?

‘Bij mij is het raar. Ik ben niet per se een atheïst, maar ik ben ook niet supergelovig. Al geloof ik wel dat er iets is. De natuur doet niet zomaar dingen. Ik zie niet overal een goddelijke hand in, maar soms wel. Ik zal je een vreemd voorbeeld geven. Ik was ooit bij mijn lief, en onze lighter werkte niet. Hij was op, hoe vaak we ook probeerden. En ik zei: ‘Please God, zorg dat die lighter nog een laatste keer vijf seconden werkt’. En hij deed het echt! Net genoeg om een sigaretje aan te steken. Daarna was het helemaal gedaan. Ik zweer het jou!’ (lacht)

Dit is je eerste grote rol. Hoe heb je je voorbereid?

‘Eigenlijk heb ik me niet voorbereid. Fien Troch vond dat ook niet nodig. Ik kan van het ene moment op het andere beginnen te spelen. Serdi Faki Alici, die in de film de man van de lerares speelt, is mijn beste vriend geworden. We hebben nog steeds contact. Hij met al zijn sociale kunstjes, ik met mijn ADHD, je kunt al raden wat dat gaf tijdens de opnames. Hij was de hele tijd aan het beatboxen en ik daarop aan het freestylen. Maar toen Fien zei ‘Oké, we gaan beginnen’, dan zaten we daar allebei meteen bloedserieus en konden we ons ding doen. Fien was daarover heel verbaasd.’

Het is niet altijd vrolijk wat Holly meemaakt. Had je nooit moeite om in de juiste stemming te raken?

‘Als het niet meteen lukte, luisterde ik naar muziek. Liedjes zoals ‘Je te laisserai des mots’ van Patrick Wilson, of ‘Glimpse of us’ van Joji. Daar word ik heel rustig van. Of ik dacht aan mijn hond. Die is niet dood, maar wel weg. Dat hielp mij ook.’

In ‘Holly’ speelt Geeraerts een in zichzelf gekeerd meisje dat het doelwit is van pesterijen omdat ze uit een achtergesteld en gebroken gezin komt. © Alexander Popelier

Waar komt je drang om te acteren eigenlijk vandaan?

‘Die heb ik altijd al gehad. Als ik alleen in mijn kamer ben en een liedje hoor of in een bepaalde mood ben, praat en lach ik met mezelf. Dan denkt mijn vader dat ik aan een of andere drug zit of zo. (lacht) Maar ik ben gewoon bezig. Ik acteer op mezelf. Niemand kijkt, en ik praat gewoon tegen mijn muur, omdat ik zin heb om een scenario te bedenken en uit te voeren. Mijn brein en lichaam doen dat, en ik vind het leuk. Maar ik heb nooit lessen gevolgd of toneel gespeeld.’

Wanneer stond je voor het eerst voor de camera?

‘Toen ik drie was, heb ik in ‘Thuis’ een baby-­versie van Britney Van Noteghem gespeeld. Mijn moeder keek daarnaar en ze had gehoord dat ze baby’s zochten. Dat heb ik een aflevering of drie gedaan. Ik weet niet of het waar is, maar mijn moeder heeft ooit tegen me gezegd dat ik uiteindelijk niet meer mocht meespelen omdat ik niet kon zwijgen. Ze moesten me altijd blokjes geven om mee te spelen, zodat ik mijn mond hield. En het lukte nóg niet altijd.’ (lacht) Sindsdien heb ik vooral gefigureerd, onder meer in ‘Grond’, de tv-reeks van Adil El Arbi, Bilall Fallah en Mathieu Mortelmans. En in een Duitse film waarvan ik me de titel niet meer herinner. Tot mijn moeder op de website ‘In the picture’ zag staan dat ze meisjes van mijn leeftijd zochten voor een langspeelfilm. Dat was ‘Holly’.’

Cathalina Geeraerts over filmregisseur Fien Troch ‘Fien is heel chill. Mijn moeder ging ooit mee naar een van de audities, en ze wist eerst niet wie nu eigenlijk de regisseur was. Fien zat daar gewoon in haar training, met een pet op en haar haren in een staartje. Op de set lacht iedereen zich kapot, ook Fien. Ze drinkt alleen warm water, omdat het gezond is voor de huid. Een speciale persoon.’

Welke acteurs vind je zelf goed?

‘Ik hou veel van wat Zendaya doet, vooral in ‘Euphoria’. In die serie is Alexa Demie ook heel goed in de rol van Maddy. Ze zijn allebei jong en spelen toch een heel speciaal personage. Zeker de vertolking van Zendaya als drugsverslaafde vind ik indrukwekkend.’

Je zit nu in je vierde jaar ‘maatschappij & welzijn’. Hoe zie je je toekomst?

‘Een paar dagen geleden heeft een castingbureau gevraagd of ik auditie wil doen voor een film. Ik moest vier filmpjes maken om mezelf voor te stellen als het personage. Meer details kan ik nog niet geven. Als ik die rol krijg, wordt het keileuk, hé. Al moet ik nog zien hoe ik het kan combineren met school. Waar ik nu zit, Sancta Maria in Leuven, zijn ze er gelukkig wel superhard mee bezig. Dit jaar wil ik een A-attest behalen, zodat ik terug naar het kunstonderwijs kan. Dan zal ik me op de wachtlijst zetten voor de kunsthumaniora in Brussel. Als ik daar een diploma behaal, wil ik heel graag gaan studeren aan Sint-Lukas, acteren en regie. Fien heeft daar ook gestudeerd. Dat is mijn droom.’

Je hebt in Venetië al even mogen proeven van bekendheid. Schrikt het je af?

‘Ja. Mijn lief wil heel graag famous worden als youtuber. Likes en volgers, dat is alles wat haar boeit. Dat heb ik nooit gesnapt. Ik heb nu 1.200 volgers op mijn TikTok-account, en dat is veel te veel voor mij. Want dan moet ik te veel letten op wat ik post, en dat zet druk op mij. Op Instagram zet ik in mijn verhaal graag domme memes en reels. Vroeger was dat geen probleem, want er was toch bijna niemand die het zag. Nu heb ik daar een paar honderd volgers, en er zitten ook professionele contacten bij. Door mijn blauw vinkje van Venetië en zo. Als ik er nu grappige kattenfilmpjes op zet, wat moeten die dan van mij denken?’

Fien Troch heeft er in elk geval een goed oog in. ‘Cathalina is een ongeslepen diamant’, zegt de regisseur. ‘Ik zou het erg vinden als ze te gepolijst werd en een deel van haar magie verliest, maar ik zie zoveel echt talent bij haar dat het volgens mij niet zal gebeuren. Ik raad haar vooral aan om zichzelf te blijven.’

‘Holly’ is een intrigerend portret van een tienermeisje dat speciale krachten krijgt toegedicht nadat ze een verschrikkelijke schoolbrand lijkt te hebben voorvoeld. ‘Het naïeve van Holly zit ook in mij’, zegt Cathalina Geeraerts, ‘net als de ‘urge’ om mensen te helpen.’ © Toon Aerts