Actrice Lucie Debay schittert op het Filmfestival van Cannes

8.30 uur | ‘Net zoals mijn hele leven verandert ook mijn ontbijt voortdurend. Dat kan rijstsoep zijn, maar ook een chocoladekoek.’

9 uur | ‘Ik heb een dochtertje van zes in co-ouderschap. In de praktijk is ze bij mij zodra ik in het land ben. Dan wijd ik me aan haar. Tegenwoordig is ze erg bedreven in knutselen met afval dat ze recycleert, zoals lege melkflessen. Typisch voor de nieuwe generatie, wellicht.’

‘Mijn jongste filmontdekking is ‘Aftersun’. In die sublieme film probeert een volwassen vrouw te begrijpen wie haar vader écht was.’ Lucie Debay Actrice

10 uur | ‘Na mijn verhuizing van Sint-Gillis naar het Brusselse centrum heb ik de voorbije weken mijn appartement ingericht. Ik ben gek op rommelmarkten. Nu het seizoen begint, hou ik de kalender bij van alle Brusselse wijken. Behalve met gordijnen keerde ik onlangs terug met een schorpioen in hars.’

12.30 uur | ‘Zelf koken was er recent zelden bij. Door van wijk te veranderen moet ik nu ook nieuwe winkels en eetplekjes zoeken. In het centrum vond ik Café Le Fontainas. Buiten mijn wijk ga ik graag naar Old Boy, dat een uitstekende fusion tussen de Aziatische en de Europese keuken serveert. Ik ontdek graag nieuwe dingen – wellicht daarom heb ik ook dit beroep gekozen. Onlangs at ik in restaurant Dans Le Noir – in het pikdonker.’

14 uur | ‘Ik werk vaak op zaterdag. In een zaal vlak bij de KVS brainstormen we voor ‘Le garage inventé’ van Claude Schmitz. Na Cannes beginnen we te repeteren. Het is het vervolg op ‘Lucie perd son cheval’ uit 2021, een verfilmd theaterstuk dat begint als een docu over mijn familie en verder gaat als een mix van fictie en realiteit. Mijn onervaren grootmoeder, moeder en dochter spelen erin mee. Normaal zie ik mijn familie zelden. Mijn grootmoeder is 94 en woont in Ganges, bij Nîmes. Mijn moeder woont afgelegen in de bergen onder Béziers, Zuid-Frankrijk. En mijn vader leeft in de VS.’

Actrice Lucie Debay schittert in Cannes in twee films: in ‘Augure’, het langspeelfilmdebuut van rapper/acteur Baloji, en in ‘Le syndrome des amours passées’ (foto) van Ann Sirot en Raphaël Balboni. © JC Guillaume

16 uur | ‘Als ik niet werk, volg ik vaak lessen hedendaagse dans bij de Brusselse afdeling van Charleroi Danse in La Raffinerie, in Danscentrum Jette of Tictac Art Centre. Maar ik heb er weinig tijd voor. Dus gebeurt het vaak dat ik gewoon thuis al improviserend dans. Het is mijn manier om me fysiek af te reageren.’

19 uur | ‘Vrienden zien is belangrijk. Vanavond is er een housewarming party, maar vaak gaan we naar een voorstelling of concert. Op Les Nuits Botanique zag ik Judith Kiddo, nu pluis ik de agenda van Kunstenfestivaldesarts uit.’