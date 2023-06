Bart Roman | ‘Na 19 jaar veggie eet ik nu wat goed voor me is’

6.30 uur | ‘Ik ben van nature een positivo. Elke dag sta ik dus dankbaar op. Zonder wekker, bovendien. Tijdens de week om 5 uur, op zaterdag wat later. In het weekend ruilen mijn vriendin en ik Antwerpen-Zuid in voor de natuur in de buurt van Dinant aan de Maas.’

6.45 uur | ‘Ik drink twee espresso’s met bonen van Andy Roasters uit Antwerpen. Voor WeCanDance hebben we onze eigen blend.’

7 uur | ‘Ik hou van de kou. ‘s Winters ga ik vlak bij ons huis in de Maas zwemmen, nu gebruik ik het ijsbad. Het water is 2,5 °C.’

7.15 uur | ‘In de infraroodsauna lees ik de krant. Soms luister ik daar ook naar podcasts zoals The Carnivore MD, waarin de Amerikaan Paul Saladino uitlegt waarom voeding afkomstig van dieren goed zou zijn voor ons.’

8.30 uur | ‘Tijdens de week doe ik elke dag crossfit, hier heb ik een yogamat en een kettlebell om mijn lichaam los te maken.’

10 uur | ‘Ik rij veertig minuten naar Les Hautes Rivières voor wat enduro-mountainbike. Dat is klimmen, maar vooral: technisch afdalen. Deze sport heb ik tijdens de pandemie ontdekt. De laatste twee jaar ga ik wekelijks naar verschillende trails in België of Frankrijk. Soms alleen, soms met een instructeur, soms in groep. Enduro is een vorm van meditatie voor me, er zit veel rust in de concentratie die de afdaling vereist. Hoe bergachtiger, hoe beter.’

16.30 uur | ‘Terug thuis steek ik de barbecue of het houtvuur aan. Na negentien jaar vegetarisme – ik had in Londen ooit het plantbased restaurant Essence Cuisine – ben ik rond 2018 af en toe kip en vis beginnen te eten. Toen in januari 2022 enkele vrienden in de Ardennen me een stuk lokaal vlees van op de houtskool aanboden, maakte ik een klik. Sindsdien eet ik wat naar mijn gevoel goed voor me is.’

17 uur | ‘Mijn fiets poetsen is een ritueel. Vervolgens neem ik een douche.’

Bart Roman: ‘Op zaterdagvoormiddag doe ik aan enduro-mountainbike. Dat is een vorm van meditatie voor me. Hoe bergachtiger, hoe beter.’ © Anthony Dehez

17.45 uur | ‘Terwijl ik nog even wacht op het vuur, neem ik de tijd om iemand te bellen die ik al even niet heb gezien of gehoord.’

18 uur | ‘Ik gooi het vlees op de grill. Bij Butcher’s Store in Antwerpen koop ik de betere côte à l’os, maar ook runderhart of lever. Een goede wijn zou passen, maar al bijna twee jaar drink ik uitsluitend spuitwater. Na vijftien jaar nachtleven heb ik mijn portie rock-‘n-roll gehad. In de plaats daarvan ga ik voor een ijsje. Concreet: twee bollen rum-rozijn en één bol amarena of een dame blanche uit Le Pristine.’

20 uur | ‘Anders dan ik is mijn vriendin veeleer een avondmens. Maar op zaterdag vinden we elkaar en praten we. Tijdens de week schrijf ik haar elke dag een briefje om te zeggen wat ik zal doen. Ze heeft er al meer dan duizend.’