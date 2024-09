De flip phone | Waarom je (g)een smartphone nodig hebt die dichtklapt

Fun

Innovatie

De vouwtechnologie was in de begindagen het meest tere punt. De Amerikaanse technologiewebsite CNET zette in 2019 als eerste een livestream op waaruit bleek dat de eerste generatie Samsung Galaxy Z Fold er na 119.000 bewegingen de brui aan gaf. Dat aantal is bij de nieuwste generatie opgetrokken tot 400.000. Daar kan een mens een jaar of vijf zijn telefoon mee open- en dichtklappen.