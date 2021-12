De zaterdag van de gelauwerde filmmonteur Nico Leunen

De sabato van de internationaal gelauwerde filmmonteur Nico Leunen: de haat voor de bakker overwinnen, afgemeten dutten en gecultiveerd drinken.

Ik heb een Excel-sheet met zaterdagse to do’s, de kleuren verraden de urgentie.’ Nico Leunen (47) is de vaste monteur van regisseur Felix van Groeningen en van filmmaakster Fien Troch, zijn vrouw. Hij monteerde ook de HBO-series ‘Betty’ en ‘I know this much is true’ en is lid van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die de Oscars uitreikt. Hij werd zopas als eerste Belg ooit toegelaten tot de prestigieuze American Cinema Editors.

‘Het hielp dat ik vaak in de VS ben. Zo werkte ik mee aan ‘Ad astra’ van James Gray, met Brad Pitt als hoofdrolspeler én producer, en aan ‘Lost river’ van Ryan Gosling.’ Nu werkt hij aan ‘De acht bergen’ van Van Groeningen en ‘Skunk’ van Koen Mortier. En straks aan de nieuwe film van Fien Troch. ‘Als monteur vertel ik het verhaal van de personages op de best mogelijke manier. Vergelijk het met de nonkel die op een feest een mop net iets beter kan vertellen dan alle anderen.’

9.30 AM - ‘Op zaterdag hoef ik niet op te staan. Bij ons staat niet iedereen samen op. We zijn geen echte ontbijters. Ieder doet zijn ding. Het mijne is: de Italiaanse Bialetti vullen, op het vuur zetten en koffiedrinken. Fien neemt een kop thee of warm water. Onze twee zonen eten cornflakes.’

Mijn ochtendritueel: ‘De Bialetti vullen, op het vuur zetten en koffiedrinken.’ ©Shutterstock

10 AM - ‘Tijd voor boodschappen. In de drukke stad komen is een opgave. Naar de bakker gaan háát ik. Maar ik doe niet flauw, spring op de fiets, schuif aan bij C’est Si Bon in Molenbeek en sla kazen in voor bij de lunch bij de Crèmerie de Linkebeek, zoals pérail en oude comté.’

11.30 AM - ‘Ik breng de jongste naar de skateles in Anderlecht. De progressie van zo’n kind zien is fantastisch. Hij is pas negen en zit al bij de gevorderden. Hij durft wat ik nooit durfde.’

1.30 PM - ‘We roepen iedereen samen voor de lunch. Ook de oudste, die dan vaak sax of drum aan het spelen is. De lunch is hét heilige moment. In de week gebeurt het nooit, maar op zaterdag lunchen we altijd samen. Sinds er kinderen zijn, werk ik niet meer op zaterdag.’

2.15 PM - ‘Ik voel mijn ogen zwaar worden. Al jaren doe ik bijna elke dag een middagdutje. Mijn lichaam is erop ingesteld. Het doet me goed. De ideale duur heb ik proefondervindelijk uitgezocht. Soms val ik meteen in slaap, soms pas na een kwartier, maar na 47 minuten gaat de wekker genadeloos af.’

Schermvullende weergave Leunens jongste tv-ontdekking: de zesdelige reeks ‘Orelsan – Montre jamais ça à personne’ op Amazon Prime. ©Courtesy of Amazon Prime

3 PM - ‘Tijd om te klussen. Mijn zaterdag dient om te doen wat is blijven liggen. Het huis opruimen, een stopcontact herstellen, een plant verpotten, of het betere doe-het-zelfwerk. Ik heb een Excel-sheet met to do’s. Lijstjes vormen het houvast binnen de chaos van mijn bestaan. Ik ben vrij saai in mijn weekends. Wandelen, fietsen: dat is er allemaal niet bij.’

4.30 PM - ‘In de week kookt Fien, op zaterdag doe ik dat vaak. Dingen die wat tijd vragen. Een paar keer per jaar is dat stoofvlees, maar meestal vegetarisch, zoals de Indiase stoofpot van vandaag, met zelfgebakken Indiaas brood erbij.’

Mijn favoriete aperitief: ‘Artisanale sake. Ik heb altijd een grote variatie in huis en hou elke variant bij in een map, inclusief mijn appreciatie.’ ©Shutterstock

7 PM - ‘Het aperitief vinden ook de kinderen zeer leuk. Ze zijn nog jong genoeg om elke zaterdagavond thuis te zijn. Zij krijgen frisdrank, ik grijp naar mijn artisanale sake. Ik heb altijd een grote variatie in huis en hou elke variant bij in een map, inclusief mijn appreciatie. Het is een drank die je moet leren begrijpen. Mijn leverancier is Kanpai, van de Japanoloog Peter Kupers.’

9 PM - ‘Slaaptijd voor de jongens. Ik móét hen nog zien en ga even naast de jongste liggen.’

10 PM - ‘Ik kijk naar een film of een reeks, om bij te blijven. Via de Oscar Academy kan ik op een onlineplatform met alle nieuwe films. Recent vond ik ‘Orelsan – Montre jamais ça à personne’ top, een zesdelige reeks op Amazon Prime. Ik was meteen fan van de Franse rapper.’