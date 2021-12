De zaterdag van muzikant en Union-fan Antoine Wielemans

De sabato van muzikant Antoine Wielemans: scheuren van de honger, nieuwe regio’s verkennen met zijn Trek en geschifte tijden beleven met Union.

Als er op zondag niets gepland is, kan mijn zaterdag uitlopen tot 4 uur ‘s ochtends.’ Na vijf platen met Girls in Hawaii heeft Antoine Wielemans (42) zijn eerste soloplaat ‘Vattetot’ uit, waarmee hij straks concerteert in Brussel en Parijs. Wegens de lockdown componeerde, zong en mixte hij alle muziek thuis, alleen, en zingt hij voor het eerst in zijn moedertaal, het Frans. ‘Sinds enkele jaren luister ik veel naar Serge Gainsbourg, Mathieu Boogaerts of Bertrand Belin. Ik denk in het Frans. Soms schreef ik tekst én melodie in 15 minuten.’ Op ‘Vattetot’ speelt Wielemans geen gitaar, maar piano. ‘Een droom die uitkomt. Een vriend leerde me ‘Simply Piano’ kennen, een verbazend goede app om de basis te leren. Nadat ik er acht maanden een halfuur per dag mee had gewerkt, kon ik spelen. Dan heb ik nog vier jaar piano gestudeerd aan de muziekacademie.’

7.15 AM - ‘Ons dochtertje van vijf staat net iets te vroeg aan ons bed. We gaan naar beneden en nestelen ons in het salon, waar ik nog wat verder slaap terwijl zij naar ‘Paw Patrol’ kijkt. In het Nederlands, daar sta ik op. Ze gaat ook naar een Nederlandstalige school.’

Lievelingslunch op zaterdag: ‘Oeufs cocotte zijn een klassieker. We nemen er de tijd voor.’ ©Shutterstock

8.30 AM - ‘Zoals elke dag drink ik met een ijzeren rietje maté uit een kleine houten kop. Ik leerde de infusie kennen in Argentinië, waar een vriend van me woont. Daar drinkt iedereen het de hele dag. Het aftreksel van de matéplant is minder agressief dan koffie en doet me goed. Eten doe ik ‘s morgens niet. Anders zou ik weer gaan slapen.’

10 AM - ‘Zaterdag is echt weekend voor mij. Ik luister naar muziek en soms gaan we naar een concert, maar werken doe ik niet. Wél breng ik onze dochter naar de hiphoples in de voormalige ijskelders van Sint-Gillis. Terwijl zij zich uitleeft, ga ik in de buurt wandelen.’

11.15 AM - ‘In The Barn Bio Market proeven we kaas. Er zijn spelletjes voor de kinderen en het is een mooie, ruime winkel. Als je er rondloopt, besef je hoe lelijk en agressief de supermarkten zijn ingericht. Ik koop groenten, fruit, kaas en wijn voor de komende dagen.’

12.15 PM - ‘Ik scheur van de honger. Tijd voor de gezinsbrunch. Vaak komt er ook een vriend langs. Oeufs cocotte zijn dan een klassieker. We nemen de tijd. Tijdens de week gaat alles speedy, op zaterdag wil ik relaxen.’

Schermvullende weergave

2 PM - ‘Mijn vriendin is bezeten door rommelmarkten. Soms gaan we er naar twee op één weekend. Uit honderden objecten vist ze direct iets bijzonders. Ik moet elk object apart bekijken, wat vermoeiend is. We kopen vaatwerk en kleertjes voor de kleine.’

Favoriete muziekapp: ‘Simply Piano wordt door miljoenen mensen wereldwijd gebruikt om de basis van pianospelen te leren.’

3 PM - ‘Vroeger ging ik mountainbiken, maar tijdens de lockdown kocht ik een tweedehandse Trek-racefiets. Dat werd een nieuwe passie. Vaak rij ik met een vriend naar het platteland rond Luik. Als er minder tijd is, zoals nu, vertrek ik aan het Kanaal Brussel-Charleroi en rij tot in Halle. Dit jaar nam ik hem mee naar de Ardèche en de Cevennen in Frankrijk. Ideaal om een regio te verkennen: je legt afstanden af en ziet elk dorp waar je langs rijdt.’

6 PM - ‘L’heure de l’apéro. Sinds we een dochter hebben, aperitieven we meestal thuis of bij vrienden. Ik kijk alweer uit naar de zomer: dan petanquen we in het Park van Vorst.’

7.30 PM - ‘Vanavond gaan mijn vriendin en ik naar de cinema, maar als Union Sint-Gillis thuis speelt, trek ik graag naar het stadion in het Dudenpark, vlak bij ons huis. Dan eet ik een worst en drink een biertje. Na 48 jaar speelt de club weer in eerste klasse, waar we zowaar aan de leiding staan – vóór Club Brugge! Gelukkig kocht ik vorig jaar een abonnement.’