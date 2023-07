De zomer van Alex Agnew | Met David Bowie naar Tokio

Nog meer nieuws, want nu de podcast ‘Welcome To The AA’ vijf jaar bestaat, ruilen Agnew en zijn cohost Andries Beckers hun Antwerpse zolderkamertje vanaf deze zomer in voor een nieuwe studio. Ook organiseren ze vanaf nu elk jaar een liveshow. Dat deden ze eerder dit jaar voor het eerst in de Arenberg (Antwerpen), ter ere van hun vijfjarige jubileum.

Wat is je go-to zomerdrank?

‘Ik ben niet zo’n alcoholdrinker, en al zeker niet in de zomer. Maar met een gin-tonic of een cocktail met veel te veel fruitsap doe je me zeker een plezier. Nu ga ik graag voor iets zoets, zoals homemade limonade of icetea. Of een virgin mojito, samen met Amy. Ik voel dat ze uitkijkt naar het moment waarop ze oud genoeg is om alcohol te mogen drinken.’

Hoe ziet jouw perfecte summer date night eruit?

‘Eerst en vooral: ik vind het ergerlijk als mijn vrienden zeggen dat ze een date night hebben gepland, om dan gewoon op restaurant te gaan met hun vrouw. Ik vind dat je alleen kan daten met iemand die je nog niet kent, met als doel die persoon tegen het einde van de avond versierd te hebben.’

‘Maar als ik dan toch moet daten met mijn vrouw, dan ga ik graag uit eten. Gewoon eens een avond tijd maken voor elkaar. Want ook wij moeten aan onze relatie werken. En aangezien we al twintig jaar samen zijn, doen we het toch goed. Ofwel is ze al jaren achter mijn rug aan het zeggen: ‘Volgend jaar ben ik weg. Nog efkes.’ Dat kan ook.’

Welke festivals staan deze zomer op het programma?

‘Ik heb al een weekend Graspop achter de rug. Over de wei wandelen is altijd een feest van herkenning voor iemand die al meer dan dertig jaar in de scene zit. Pukkelpop staat nog op de planning, vooral voor Amy. Billie Eilish en Yungblud staan daar op dezelfde avond, dus daar kunnen we niet niet naartoe gaan. Ik ben benieuwd of er evenveel pubertranen gaan vloeien als toen we Eilish een tijdje geleden voor het eerst zagen in het Sportpaleis.’

Naar welke podcast luister je graag in de zomer?

‘‘The Joe Rogan Experience’, de blauwdruk voor mijn eigen podcast ‘Welcome To The AA’. Net als wij nodigt de Amerikaanse stand-upcomedian Joe Rogan mensen uit in wie hij interesse heeft. Daardoor kunnen die gesprekken uren duren. En na zo’n aflevering kan ik plots meepraten over waanzinnige onderwerpen als kwantumcomputers. Mooi meegenomen.’

‘Ook wij nodigen niet altijd diezelfde vijftien mensen uit die ‘verantwoord’ zijn. Een van onze populairste afleveringen is die met De Romeo’s. Dat zijn bekende figuren over wie mensen heel weinig weten. Ze zullen nooit in een programma als ‘Alleen Elvis Blijft Bestaan’ belanden, terwijl ze wel heel interessant zijn. En ook met mensen als de dichteres Delphine Lecompte gaan we graag in gesprek, ondanks of net omwille van hun soms cassante meningen.’

Tot 2018 was Agnew ook de frontman van de metalband Diablo Blvd, die vijftien jaar lang de wereld rondtoerde. Vier platen zagen het levenslicht, waarvan twee bij Sony en - als eerste Belgische band ooit - twee bij Nuclear Blast, ‘s werelds grootste metalplatenlabel. Nu vormen hij en The Moonlovers een tributeband die nummers brengt van The Doors, een eerbetoon aan Agnews eerste muzikale held Jim Morrison.

Welke boeken lees je deze zomer?

‘Het sciencefictionboek ‘Dune’ van Frank Herbert, over de woestijnplaneet Arrakis. Om de paar jaar herlees ik dat verhaal, omdat ik er nieuwe dingen in blijf ontdekken. Maar ook een non-fictieboek als ‘Rubicon’ van de historicus Tom Holland ligt klaar op mijn nachtkastje. Daarin schrijft hij over het einde van de Romeinse Republiek en beschrijft hij treffend de gelijkenissen met nu. Wij hebben altijd het gevoel dat we zo anders zijn dan wie tweeduizend jaar geleden op de aardbol rondliep, maar eigenlijk is wat ze toen deden angstaanjagend vergelijkbaar met wat we nu doen.’

Om af te sluiten met een vrolijke noot: wat is je favoriete zomernummer?