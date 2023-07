De zomer van ‘de volksjury’ | ‘Pukkelpop is mijn festival’

Laura: ‘Ik heb hetzelfde gevoel bij mijn lief Lucas. Ook al plan ik alles en weet hij niet waar we naartoe gaan als we op de luchthaven arriveren.’

Silke: ‘Laatst hebben Annick en ik New York bezocht. Ik heb toen ook alles geregeld. Op dat vlak vullen we elkaar goed aan.’

Podcastmakers Laura Scheerlinck en Silke Vandenbroeck (‘de volksjury’) © Jan Opdekamp

Welke reis met jullie wederhelft blijft jullie bij?

Silke: ‘Onze reis naar Palm Springs in Californië afgelopen jaar. Het prachtige landschap en de jarenzestigarchitectuur daar hebben me omvergeblazen. Ik waande me op een filmset. En de cirkel was helemaal rond toen ik ontdekte dat 50 procent van de inwoners tot de LGBTQIA+-community behoort.’

Laura: ‘Mexico-Stad is een plek waar Lucas en ik maar geen genoeg van krijgen. Het lekkere eten, de prachtige cultuur en de good vibes trekken ons aan. En er zijn heel veel honden. Daarmee palm je mij snel in.’

Spreken jullie ook weleens met locals?

Laura: ‘Tot grote ergernis van Lucas. Als ik op café een beetje gedronken heb, zegt iets in mij: ‘En nu ga ik de mensen aan het tafeltje naast ons aan een vragenvuur onderwerpen.’ In Japan wilde het maar niet lukken, tot op de laatste avond een paar nerveuze Japanners mij aanspraken in de lobby van ons hotel in Tokio. Ze legden me uit dat ze Engelse les volgen en hotellobby’s afschuimen op zoek naar mensen om Engels mee te oefenen. Ons gesprek heeft me interessante inzichten gegeven.’

Hoe beleven jullie je ideale zomeravond?

Laura: ‘Op een festival, als ik er de mentale ruimte voor heb. En anders kan ik er enorm van genieten vrienden te ontvangen en samen te tafelen in de tuin.’

Silke: ‘Ik ook. Of bij mijn ouders thuis in de tuin, terwijl mijn papa achter de barbecue staat.’

Hun kanaal telt intussen 115 afleveringen. En of er dan misdaadzaken zijn die blijven hangen. Scheerlinck: ‘In de weken nadat we de aflevering rond de schietpartij op Columbine High School hadden opgenomen, heb ik daar nog vaak aan teruggedacht. Hoewel de schietpartij dateert van het einde van de jaren 90, voelt de zaak pijnlijk actueel aan.’ Bij Vandenbroeck is vooral de moord op de Amerikaanse popster Selena Quintanilla erg blijven plakken.

Naar welke festivals brengt deze zomer jullie?

Laura: ‘Hij bracht ons al naar Horst., het eerste festival van het seizoen. En naar CORE Festival in Brussel.’

Silke: ‘We gaan nog naar Rock Werchter (dit interview vond plaats voor dat festival, red.) en naar Pukkelpop. Het afgelopen jaar ben ik er voor het eerst in een paar jaar nog eens geweest, en ik voelde gewoon: Pukkelpop is mijn festival. Er is altijd wel iets te zien, het publiek is my kind of people, en, niet onbelangrijk, ik kan bij mijn ouders gaan slapen.’

Laura: ‘En jij bent goed voorbereid, hé.’

Silke: ‘Toen ik wist dat Lil Nas X en Rosalía naar Rock Werchter zouden komen, ben ik hun nummers non-stop beginnen te beluisteren, ja. Dit is het eerste jaar dat ik me zo voorbereid.’

Laura: ‘Ik ga altijd voor een of twee artiesten. Voor de rest laat ik me graag verrassen. Als ik op een bepaald moment niets heb wat ik écht wil zien, dan ontdek ik graag iets nieuws. Zo ben ik met mijn ouders naar Bruce Springsteen gaan kijken, en hoewel ik zijn hits kende, heeft zijn optreden me echt omvergeblazen.’

Als jullie met eender wie ter wereld op reis zouden mogen gaan, met wie zou dat dan zijn en waar zou de reis naartoe gaan?

Silke: ‘Dan zou ik met dragqueen RuPaul naar L.A. gaan. Eens meemaken wat de echte sterren meemaken. Of als Selena Quintanilla nog zou leven, zou ze me mogen rondleiden in Mexico.’

Laura: ‘Ik zou met wijlen de Amerikaanse reiskok Anthony Bourdain op een plek als Singapore willen vertoeven. Daar mag hij me de eetcultuur leren kennen, van marktjes tot poepchique restaurants.’

Hoe ziet jullie perfecte summer date night eruit?

Laura: ‘Een zwempartijtje in de zee of een meer bij valavond. En daarna nog iets gaan drinken.’

Silke: ‘Gaan kajakken!’

Laura: ‘Dat niet.’

Silke: ‘Dan ben jij niet welkom. Een ballonvaart bij zonsondergang lijkt me ook spectaculair. Als ik durf tenminste.’

Wat is jullie favoriete zomersnack?

Silke: ‘IJs. Ik ga altijd goed op een Magnum of een dame blanche.’

Laura: ‘De mijne is camembert op een kampvuur. Dat was een ding toen ik bij de scouts zat. Nu stop ik hem gewoon in de oven. Maar kom ik in de buurt van een kampvuur, dan is het eerste wat in me opkomt nog steeds: ‘Waar is de camembert?’’

Silke: ‘Dan weet ik wat ik in huis moet halen.’

Welk zomers drankje drinken jullie daarbij?

Silke: ‘Ik kan af en toe heel hard genieten van een kriek on the rocks.’

Laura: ‘En ik van een frozen margarita. Het beste wat de mensheid heeft voortgebracht.’

Wat is jullie ultieme podcasttip voor deze zomer?

Silke: ‘‘My Favorite Murder’ van Karen Kilgariff en Georgia Hardstark associeer ik met vakantie. In Palm Springs hebben we daar vaak naar geluisterd.’

Laura: ‘Ik tip dezelfde. Als ik weet dat mijn vakantie eraan komt, spaar ik een paar afleveringen op, zodat ik er genoeg heb voor op het vliegtuig.’

Hun nieuwste boek ‘de volksjury 2’ ligt nu in de boekhandel.

Hebben jullie een favoriet zomerboek?

Laura: ‘Ik koop elke zomer een ander boek om mee te nemen op vakantie. Sinds kort koop ik er altijd een dat ofwel is geschreven door iemand uit het land waar ik naartoe reis, ofwel een dat zich er afspeelt. Afgelopen jaar heb ik ‘Het achtste leven (voor Brilka)’ van Nino Haratischwili meegenomen naar Georgië, over acht generaties vrouwen van één Georgische familie. De schrijver vermeldt plekken die ik op dat moment bezocht. Op die manier voeg ik een extra laag aan mijn vakantie toe, vind ik.’

Silke: ‘Ik ben die persoon die probéért te lezen op vakantie. Elke keer neem ik een boek mee, om op het einde van de vakantie tot de conclusie te komen dat het het daglicht niet gezien heeft. Dit jaar gaat ‘Ik heb een paar vragen voor je’ van Rebecca Makkai mee. Over een vrouw die een podcast heeft over de filmgeschiedenis en wordt gevraagd om een miniklas podcasting op haar oude middelbare school te organiseren. Eén van de leerlingen komt met het idee een podcast te maken over een moordzaak die heeft plaatsgevonden toen zij op die middelbare school zat.’

Welk nummer brengt jullie in zomerstemming?

Laura: ‘‘La Isla Bonita’ van Madonna.’