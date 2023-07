De zomer van model en ‘Déjà Vu’-actrice Lauren Versnick

Wat is je secret summer getaway in België?

‘De zee. Als kind spendeerde ik mijn zomers in Duinbergen, Knokke-Heist, samen met wijlen mijn grootmoeder en mijn zus.’

‘De Haan is mama’s nieuwste hotspot. Ze stelt er binnenkort haar keramiek tentoon. Ikzelf vind alle badsteden charmant op hun eigen manier. Dan loop ik de kustlijn af om uit te waaien of om alles op z’n plaats te doen vallen.’

Als je met eender wie op reis zou kunnen, met wie zou dat dan zijn en waar zou de reis naartoe gaan?

‘Met mijn grootmoeder, omdat zij veel spectaculaire reizen heeft gemaakt voor mijn geboorte en die van mijn zus. Zoals de trektocht door Nepal met haar beste vriend, haar kapper. Ze heeft daar veel over verteld en het lijkt me een fantastische reis om samen met haar te herbeleven.’

© Lauren Versnick

Wat is volgens jou de ideale setting voor een zomerdate?

‘Ik ga binnenkort naar een operafestival in Portofino, Italië. De perfecte setting voor een originele, romantische activiteit, lijkt me.’

‘Sinds vorig jaar ben ik ambassadeur van het Brusselse operahuis De Munt. Toen ze me vroegen, heb ik ja gezegd uit eerbetoon aan mijn grootmoeder. Die was zot van opera. Als mijn zus en ik vroeger met haar citytripten, was de regel: één dag shopping, één avond naar de opera. Toen vond ik dat hels, maar nu heb ik al een paar prachtige voorstellingen gezien.’

Wat is je favoriete festival?

‘Ik ben geen echte festivalganger, maar van Rock Werchter 2023 heb ik wel genoten. Als ik op een festivalweide sta, denk ik altijd: ‘Hoe moet die artiest zich nu voelen?’ Voor duizenden mensen op de main stage van een groot festival mogen spelen, is waarschijnlijk een kinderdroom die werkelijkheid wordt. Het optreden van Oscar and the Wolf vond ik heel bijzonder, helemaal omdat hij (frontman Max Colombie, red.) een moeilijk jaar achter de rug heeft.’

© Lauren Versnick

Welke podcasts tip je voor deze zomer?

‘Ik kijk altijd uit naar nieuwe afleveringen van de truecrimepodcast ‘De volksjury’ en ‘In the Envelope’. In die laatste is altijd een grote acteur of actrice te gast, gaande van Jennifer Coolidge tot Brendan Fraser. Het zijn eerlijke gesprekken over hun carrière, anders dan de vaak gecureerde interviews die je op papier leest.’

‘Mijn derde tip is ‘The Dropout’, over Elizabeth Holmes en Theranos, het bedrijf achter een ‘baanbrekende’ technologie voor supersnelle bloedtesten. Die bleek een scam te zijn, waarvoor ze werd veroordeeld. Een waanzinnig verhaal over hoe multimiljonair Holmes van de ene op de andere dag aan de grond zit en moet bevallen in de gevangenis. De podcast is geweldig geproducet. Het lijkt wel een fictiereeks waarnaar je luistert.’

Wat is je favoriete zomernummer?

‘‘Born To Be Alive’, de aanstekelijke eerste single van de negentienjarige Britse zangeres Bea And Her Business. Haar nummer is viraal gegaan op TikTok. Een maand oud en nu al mijn lijflied.’

De Ijen-vulkaan is haar het meest bijgebleven van haar reis naar Indonesië. © Lauren Versnick

Wat is je leestip voor deze zomer?

‘Alles van de Australische Liane Moriarty, mijn favoriete schrijfster. Ik lees veel scenario’s en ben dus bewust bezig met waarom er staat wat er staat. Daardoor heb ik meestal wel door hoe een verhaal zal eindigen, maar bij haar weet ik het nooit. De karakterontwikkelingen van haar personages vind ik indrukwekkend. Helaas schrijft ze niet snel nieuwe boeken, dus hierbij: Liane, make it work!’

Tot slot: wat is je favoriete zomersnack?