Portland-frontman Jente Pironet over zijn liefde voor muziek

Elke dinsdag zingt Portland-frontman Jente Pironet in ‘Liefde Voor Muziek’ en op 19 april staat hij in de AB. Q&A over een virtuele date met Bob Dylan en een dronken man en een hond.

Tijdens zijn opleiding muziek in Hasselt zat Jente Pironet (32) op kot met wie nu zijn mede-bandleden zijn. ‘Ons kot lag op een industrieterrein, dus konden we zoveel en zo luid muziek maken als we wilden. Op een van onze repetities stelde ik voor om ons in te schrijven voor Humo’s Rock Rally 2016. Omdat we nog maar een week hadden om de deadline te halen, hebben we lessen moeten skippen om demo’s op te nemen. Hoewel we nipt niet hebben gewonnen, is het toen allemaal begonnen.’

Twee jaar later won Portland De Nieuwe Lichting van Studio Brussel, met sindsdien veel airplay, bekendheid bij het grote publiek en grote (festival)podia onder hun voeten. Op 19 april staan ze in de AB en sinds 4 april zijn ze te zien in het VTM-programma ‘Liefde Voor Muziek’. ‘Ik vind het fijn om mensen te ontmoeten die ook met muziek bezig zijn, of dat nu K3 is of Stef Bos.’

Hun nieuwe plaat ‘Departures’ is een break-upalbum, en door het vertrek van Sarah Pepels nog iets meer. ‘Sarah en ik hebben intens samengewerkt, en nu is daar helaas een einde aan gekomen. We zijn door een zware periode gegaan, maar nu zijn we klaar om een vervolg te breien aan het Portland-verhaal.’ Na de eerste try-outs met de nieuwe bezetting kijkt de band enthousiast naar de toekomst.

Welke app moet nog worden uitgevonden?

‘Een app die de hele dag motivational speeches doorstuurt.’