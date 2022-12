Sabato's cadeaugids voor de feestdagen: Van whisky tot olifant

In een blinde stress last minute op zoek naar cadeaus voor de feestdagen? Laat deze Sabato cadeaugids je inspireren met suggesties die net dat tikje anders zijn.

1. Yamasaki 12-year single malt whisky | Yamasaki, 270 euro

Schermvullende weergave ©Oof Verschuren

Stel: de whiskyliefhebber in je leven heeft zich een weg door het traditionele Schotse aanbod geproefd. Aan jou om hem of haar deze iconische Japanse variant voor te stellen. Aromatisch, fruitig en uitstekend te combineren met een stuk rood vlees of rijkere desserts.

2. Eames Lounge Chair in miniatuur | Vitra, 759 euro

Schermvullende weergave ©Oof Verschuren

Op je kast staat een mini-Eiffeltoren of -Colloseum als eerbetoon aan je favoriete stad. Je verzamelt talloze modelwagentjes van je lievelingsauto's. Waarom niet hetzelfde doen voor je favoriete meubels? Begin alvast met deze miniatuurversie van de Eames Lounge Chair.

3. Espressostamper met houder | Brût Homeware, 39 euro & 'Beosound Explore', waterproof outdoorspeaker | Bang & Olufsen, 199 euro

Schermvullende weergave ©Oof Verschuren

's Ochtends je gemalen koffie aanstampen met een stevige beat op de achtergrond? Check. Per ongeluk je kop omgieten op je gloednieuwe bluetooth speaker en daar helemaal relax bij blijven? Ook check. Want deze outdoorspeaker van Bang & Olufsen is met zijn IP67-certificering volledig waterproof.

5. Halo voor planten | Wildernis Amsterdam, 20 euro & Blanc de Blancs Second Skin brut champagne | Ruinart, 86 euro

Schermvullende weergave ©Oof Verschuren

Uiteraard is het de bedoeling om met deze halo je favoriete kamerplanten hoogtevrees te bezorgen. Maar geef toe, met een fles champagne werkt het ook. Al neem je zo natuurlijk wel iets meer risico. De fles is verpakt in een 100 procent recycleerbare 'second skin'. Binnenin vind je een 'blanc de blanc'-champagne, gemaakt van uitsluitend chardonnaydruiven.

6. Donabe-kookpot in klei | Mushi Nabe, 185 euro

Schermvullende weergave ©Oof Verschuren

Marokko heeft de tajine, Japan de donabe, een stoomkookpot die de bereiding van eenpansgerechten, soepen, stoofpotjes en zelfs rijst niet alleen erg eenvoudig, maar ook extra smaakvol maakt. Zet hem op een klein gasvuurtje op tafel en laat deze kerst de concurrentiestrijd met het raclettetoestel losbarsten.

7. 'Piece of Cake'-taartenboek | Studio Boot, 20 euro

Schermvullende weergave ©Oof Verschuren

Op de foto verschuilt het zich nog even onder een stuk kunst, maar dit kookboek biedt 352 pagina's taartplezier, in taartvorm. 'Grab a slice' kun je voor de gelegenheid ook toepassen op het boek.

8. 'Elephant', lederen pockettas | Loewe, 620 euro

Schermvullende weergave ©Oof Verschuren

Altijd al gedroomd van een olifant als dagelijkse metgezel? Schrikken de kosten voor stallen en voedsel je af? Met deze speelse olifantentas van Loewe haal je een waardige vervanger in huis voor een fractie van de prijs van een echte olifant. Je kunt er bovendien je telefoon in bewaren.

9. ‘Beauty Palette Beauté Des Yeux Gorgeous Flora’ | Gucci Beauty, 170 euro

Schermvullende weergave ©Oof Verschuren