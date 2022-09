Drie natuurwijnen bij wijnbar Achille in Schaarbeek

‘Deze wijn komt uit de regio Kunság in Hongarije. Op een zandheuvel van 3 hectare verbouwen vader en zoon Nagy, Hongaren met Vlaamse roots, onder meer de typische generozadruif. Die vinifiëren en rijpen ze in amforen die in de grond zijn ingegraven. Dit is een rijke, sherryachtige wijn met aroma’s van rijpe appel, gedroogde abrikoos, rozijnen en kruiden. Lekker bij Libanese of Marokkaanse gerechten.’