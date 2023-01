10 restaurants in Antwerpen, goedgekeurd door sterrenchefs

Van een eigenzinnige zaak met topwijnen tot een verfijnde mix van de westerse én Aziatisch geïnspireerde keuken: 10 restaurants in t' Stad, getipt door sterrenchefs.

The 100 Food | 2022 Sabato selecteerde honderd culinaire adressen, getipt door twintig Belgische sterrenchefs. Van sympathieke eetcafés tot de meest exclusieve toprestaurants, ver weg en dichtbij.

1 | Album, getipt door chef Nick Bril (The Jane**)

‘Een eigenzinnige zaak op Antwerpen-Zuid die net voor de lockdowns opende. Ze werken met een kleine kaart vol verfijnde gerechten en topwijnen, maar in een ongedwongen setting die meer aanvoelt als een koffiebar dan een restaurant.’

Schermvullende weergave Album. ©Marie Monsieur

2 | Bistrot du Nord, getipt door chef Tim Boury (Boury***)

‘Hier eet je klassieke gerechten in een nostalgisch kader. Chef Michaël Rewers werkt graag met orgaanvlees, zoals lever en niertjes, maar ook zijn frieten en zijn gestoofd witloof zijn geweldig. En ook in het wildseizoen is deze zaak een bezoek waard.’

Schermvullende weergave Bistrot du Nord. ©Eva Beeusaert

3 | Dôme, getipt door chef Bart De Pooter (Pastorale**)

‘Het is hier puur genieten: je voelt de hand van de chef in alles, en het product staat altijd centraal. Zijn donkere chocoladetaart, met hazelnoot- en amandelpraliné en maldonzout is hemels.’

Schermvullende weergave Dôme. ©Cedric Alexandre Photography

4 | Dim Dining, getipt door chef Viki Geunes (Zilte***)

‘Ik hou van de unieke, verfijnde mix van de westerse én Aziatisch geïnspireerde keuken. Van de verfijnde service tot het originele decor, alles in deze zaak straalt iets kosmopolitisch uit.’

Schermvullende weergave Dim Dining. ©The Wicked

5 | Invincible, getipt door chef Gert De Mangeleer (Hertog Jan**)

‘In deze kleine bistro hangt er altijd een toffe sfeer. Ik vind dat chef Kenny Burssens heel smakelijke paté maakt. Daarna ga ik meestal voor een stuk rood vlees op de grill. Ook voor een glas lekkere wijn is dit een tof adres.’

Schermvullende weergave Invincible.

6 | Maritime, getipt door chef Bart De Pooter (Pastorale**)

‘Ik hou van zaken die de tand des tijds hebben doorstaan en gewoon blijven doen waar ze heel goed in zijn. Hier kom ik graag voor een gezellige avond, in hartje stad: een pot mosselen, een fles goeie wijn… Meer moet dat niet zijn.’

Schermvullende weergave Maritime. ©Eva Beeusaert

7 | Mico & Jon, getipt door chef Nick Bril (The Jane**)

‘Ik ben een grote fan van de Chinese keuken. Voor authentieke sichuangerechten is Ni Shifu in het Antwerpse Chinatown niet te kloppen, voor een moderne versie ga ik graag naar Mico & Jon.’

Schermvullende weergave Mico & Jon. ©© Eva Beeusaert

8 | Nage, getipt door chef Nick Bril (The Jane**)

‘Nage opende pas vorig jaar, maar was zo’n leuke ontdekking dat het nu al een van mijn favoriete adresjes is geworden voor een datenight met mijn vrouw. Grote troef: ze zijn open op maandag.’

Schermvullende weergave Nage. ©Projected by M - Marjorie

9 | Pont Neuf, getipt door chef Viki Geunes (Zilte***)

‘Deze nieuwe zaak op het Eilandje heeft een verzorgde klassieke keuken met producten die in ere worden gehouden. Ik eet hier graag no-nonsensegerechten zoals tarbot, of een patatje met garnaal en kaviaar. Ook de wijnkaart is top.’

Schermvullende weergave Pont Neuf. ©© Eva Beeusaert

10 | UPTON, getipt door chef Viki Geunes (Zilte***)

‘Chef Gianfranco Van de Maele heeft Italiaanse roots, maar heeft ook een tijd in Japan gewerkt en daardoor heeft hij een heel eigen, unieke stijl: flamboyant én beheerst tegelijk. Met UPTON kan hij groeien en zijn eigen signatuur verder ontwikkelen.’

Schermvullende weergave UPTON. ©Upton

